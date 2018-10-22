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 Без тотальной милитаризации трагедии в оккупированной Керчи можно было избежать, - Бабин

Без тотальной милитаризации Крымского полуострова трагедии в Керченском колледже не произошло бы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на" Прямом "заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Без тотальной милитаризации полуострова, когда там из детсадов все ходят в униформе, учатся убивать сначала в виде игры, когда в Крыму с каждой автобусной остановки громкоговорителем каждые полчаса рассказывают об угрозе теракта, когда в новостях постоянно читаете о новых екстримистив и террористов, об освободительной борьбу РФ против всего мира - это не может не повлиять на психику и мы знаем, что забрасывают лицу, сие, в частности это фанат Новороссии, это фанат российского президента, то есть ситуация очень печальная ", - сказал постпред.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3092756
 
 
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Трагедія в Керчі відбулась в 2014 році, саме тоді всі кримчани померли, коли їх захопили терористи! Те що сталось тепер це лише відкладена смерть - логічне продовження терористичного панування - знищення заручників. Так чи інакше але кримчани будуть мерти, через екологічні катастрофи в Армянську, через терористичні акти, через техногенні аварії та землетруси! Крим це територія біди - катастрофи, звідти потрібно евакуйовуватись всім хто хоче вижити!
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за 4 роки на скільки % зменшилось населення Криму , а на скільки % зменшилось населення решти України ?
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не було би Хуйла, не було б і трагедій...буде ще...
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Вы не знаете что было в столовой, а там было все... укропы
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постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис БабинИсточник: https://censor.net.ua/n3092756 - класна , в нього , посада - навіть на місце роботи їздити не доводиться !
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Если послушать этих эХспертотов, то они полностью подтверждают официальную шнягу ФСБ, которую вбивают в головы расеян об отморозке-одиночке, который решил поиграть в контр-страйк в своем учебном заведении.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБез тотальной милитаризации трагедии в оккупированной Керчи можно было избежать, - Бабин
 
 
 
 
 
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