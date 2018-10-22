EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1133  12
Все про:киберпреступление (470) Россия (70814) США (14290) Болтон (28)

 Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон

США сомневаются в эффективности российского вмешательства, но в любом случае не готовы его терпеть.

Желание РФ вмешиваться в дела США вызывает недоверие к России, терпеть это невозможно, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс"

Помощник президента США по национальной безопасности усомнился в эффективности российского вмешательства в американские выборы.

"Нашим российским коллегам я сегодня сказал, что я не думаю, что вмешательство их в наш избирательный процесс имело какой-то реальный эффект", – сказал Болтон журналистам.

Также на Цензор.НЕТ: Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

Россия будет вынуждена "восстановить баланс" сил, если США выйдут из Дого

Тем не менее, представителя США возмущает сам факт того, что Россия пытается вмешиваться во внутренние американские дела.

"Само желание вмешиваться в наши дела вызывает недоверие к россиянам, к России. И я считаю, что это невозможно терпеть, это не должно быть допустимо", – сказал он.

По словам Болтона, сегодня на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, говорили в том числе и об обвинениях в адрес россиянки Елены Хусяйновой. Американские прокуроры считают ее бухгалтером "фабрики троллей", работающей не только в американском, но также в европейском и украинском интернет-пространстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские "фабрики троллей" использовали американские стартапы для вмешательства в выборы в США, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3092754
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якши !

Кто первый отправит Россию туда, супостат или благодетель, вот в чем вопрос ? Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон - Цензор.НЕТ 7372
Но то, что она окажется там, кажется, ни у кого нет сомнений
 показать весь комментарий
 
 
Рашка постепенно становится настоящим изгоем, которого нельзя впускать в цивилизованный мир. Она вынуждена будет удалиться через черный ход, поджав свой облезлый от санкций кацапский хвост.
 показать весь комментарий
 
 
- Изя. а что означает этот трамповский выход из договора?
- Это означает, Сёма, что американские Першинги и Томагавки будут теперь хохотать вдоль границ Рассеюшки 😂
 показать весь комментарий
 
 
Сарочка сказала, что ракеты будут в Хуторе Михайловском. И там таки можно сделать хороший гешехт на янки Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон - Цензор.НЕТ 7440
 показать весь комментарий
 
 
болтон: нам на вас пох, но накажем, благо дали повод. не для удовольствия, а для порядку, шоб знали кто главный на районе
 показать весь комментарий
 
 
Как можно о чём-то договариваться с государством - выгребной ямой?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем же терпеть то,что не возможно терпеть?Да еще и от страны 404?
 показать весь комментарий
 
 
Но пока терпят и позволяют вмешиваться. И с нормальными санкциями менжуются.
 показать весь комментарий
 
 
Гостайна. "Какую страну потеряли".... О том, что Советский союз импортирует навоз из Голландии для нужд советской партийной верхушки было государственной тайной СССР 😂😂😂😂
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖелание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон
 
 
 
 
 
 вверх