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 Политика Украины
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Все про:Газ (8938) подорожание (108) Винник Иван (134)

 Цена на газ может еще вырасти до конца года, - нардеп от БПП Винник

По словам депутата, "это повышение – не последнее".

К концу 2018 года цена на газ для населения может еще раз вырасти. Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ЮА.

"Это повышение не последнее. Думаю, до конца этого года мы увидим еще одно", - сообщил Винник.

Он отметил важность создания единой базы данных потребителей газа.

"Эта информация скрыта в коммерческих облгазах, газоснабжающих компаниях. Мы полтора года пытаемся обязать коммерческих поставщиков газа – облгазы – предать эту информацию в НАК Нафтогаз... Законопроект... был провален руками Радикальной партии по указанию, наверное, Фирташа, который контролирует большинство облгазов в государстве ", – сказал Винник.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Удешевить газ можно только путем возвращения в российскую газовую кабалу, но развернуть страну в "русский мир" я не позволю, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3092751
 
 
 Топ комментарии
 
Вангую, сои на этой ветке не будет. Все на ветке Михо ))
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Пусть попробуют. Это будет окончательный приговор в следующем году действующей власти.
Расстрел через повешение. Ціна на газ може ще вирости до кінця року, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 2266
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Винник известный клоун презика.
Причём не большого ума.
Он мужской аналог луцишки 3000.
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да пофиг, главное томос, мова и армия, да порохоботы?
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В Армении подняли цену на газ , так народ вышел и добился понижения цены , а украинцы вы где ? одни за подачками субсидиями побежали , вторые по Польшам на заработки ломанулись , третьи жопу олигархам вылизывают - менталитет хули ..
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такое впечатление, что "настоящие майданы" у нас возможны только против одной многими нелюбимой персоналии...выступление против других все ж таки значительной массовостью не обладали
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печеньки не раздают просто вот никто и не идет
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Кому печеньки а кому блинов на лопате подавай
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А как же не повышать цены, если у старых пердунов большие запросы ?

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не только любитель сытной пищи, дорогой техники и запрещенных социальных сетей! А еще и большой ценитель молодых, симпатичных девушек!"

Недавно Рева взял своим заместителем 30-ти летнюю Александру Чуркину! Зарплата Александры составляет около 93 000 в месяц», - сообщает Шнайдер.
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63% українців вже не мають можливості заощаджувати кошти..??
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Свині із риго-соєвої будки вкрай забуріли. Тут тільки допоможе масове застосування судів Лінча до цієї патолочі.
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Головне не дати їм утекти, а все інше справа техніки... Навряд всі гілляки та палі вони встигнуть розпродати до того, коли терпець у народу лусне.
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Странно что в этой новости нет комментариев порохоботов. Эй вы где херои сои, или что нечего сказать в ответ, крысы. Тьфу на вас.
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тоже заметил. И еще , главное что заметил, срача на ветке нет. И воздух чище))))
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Зрадоботи, пам'ятайте: "Соловейко уважно стежить за всіма вами!"
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Иван Винник сказал в эфире телеканала "112 Украина" К концу года хрена лысого, не успеют, да и побоятся. Ну и надо смотреть за чей счет, где и кто это выдал. 112- му чем в Украине хуже тем им любителям Путина лучше. Да и Винник та еще блядь. Удивляюсь что ньюс ван отстал с этой новостью.
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Винник, если и вправду такое ляпнул, или провокатор или недалёкого ума человек. Хотя, возможно, перекрутили журналисты. Думаю, до выборов президента это последнее повышение - ну не самоубийцы жетв том БПП.
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а неоплата зашкалит - она и так немеряная
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«Дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений.» От всех этих бед страну спасло мудрое правительство повышением цены на газ, неблагодарные)
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Який зв'язок між дефолтом та інфляцією? Ціна на газ може ще вирости до кінця року, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 4224
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Петр Лексеич наш Президент!
Он сократил 4 старых бесполезных склада с советскими боеприпасами и построил одну новую Армию
Он исключил саму возможность в стране для правонарушений и скоро у каждого жителя страны будет свой персональный полицейский
Он поднимая цену на газ для населения отдаляет нас от рашки и приближает нас по цене на газ к Франции
Он выгрыз зубами для всех украинцев безВиз и теперь совершенно любой гражданин может свободно отдохнуть в таких прекрасных местах о которых он раньше и не знал .От Абу-Даби до Монтевидео
Он решил языковой вопрос в стране раз и навсегда.Все кто не знает и знать не хочет державної мови просто получают второе гражданство и незнают её дальше
Наконец Он получил Термос . И стал Святым ! Если Вы против того чтобы нами ещё пять лет првил Святой Пётр и его Святое Семейство то вы агент кремля и сектант тётки с косой
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Один человек проживающий в квартире и имеющий счётчик газовый может накрутить максимум 4 куб м . Если будет цена 14 гривен то это 56 гривен.
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Один порохоботний даун може напердіти газу за цілий полк В спам тварина.
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тут весь вопрос в цене отопления, которое на газу у многих(у большинства--безальтернативно)
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За отопление в квартире без счетчика будет много . У кого большие дома частные и им хочется отапливать все сараи вокруг дома на халяву, нужно экономить.
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У меня мать с газовой колонкой в 12 не вкладывается, а это уже 168 гривен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена на газ может еще вырасти до конца года, - нардеп от БПП Винник
 
 
 
 
 
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