 Цена на газ может еще вырасти до конца года, - нардеп от БПП Винник

К концу 2018 года цена на газ для населения может еще раз вырасти. Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ЮА.
"Это повышение не последнее. Думаю, до конца этого года мы увидим еще одно", - сообщил Винник.
Он отметил важность создания единой базы данных потребителей газа.
"Эта информация скрыта в коммерческих облгазах, газоснабжающих компаниях. Мы полтора года пытаемся обязать коммерческих поставщиков газа – облгазы – предать эту информацию в НАК Нафтогаз... Законопроект... был провален руками Радикальной партии по указанию, наверное, Фирташа, который контролирует большинство облгазов в государстве ", – сказал Винник.
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
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Расстрел через повешение.
Причём не большого ума.
Он мужской аналог луцишки 3000.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева не только любитель сытной пищи, дорогой техники и запрещенных социальных сетей! А еще и большой ценитель молодых, симпатичных девушек!"
Недавно Рева взял своим заместителем 30-ти летнюю Александру Чуркину! Зарплата Александры составляет около 93 000 в месяц», - сообщает Шнайдер.
Он сократил 4 старых бесполезных склада с советскими боеприпасами и построил одну новую Армию
Он исключил саму возможность в стране для правонарушений и скоро у каждого жителя страны будет свой персональный полицейский
Он поднимая цену на газ для населения отдаляет нас от рашки и приближает нас по цене на газ к Франции
Он выгрыз зубами для всех украинцев безВиз и теперь совершенно любой гражданин может свободно отдохнуть в таких прекрасных местах о которых он раньше и не знал .От Абу-Даби до Монтевидео
Он решил языковой вопрос в стране раз и навсегда.Все кто не знает и знать не хочет державної мови просто получают второе гражданство и незнают её дальше
Наконец Он получил Термос . И стал Святым ! Если Вы против того чтобы нами ещё пять лет првил Святой Пётр и его Святое Семейство то вы агент кремля и сектант тётки с косой