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 Происшествия, Общество
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 Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-й годовщиной интронизации

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с 27-й годовщиной пребывания Патриархом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении омтечается: "Его Святейшество Варфоломей, Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх сегодня отмечает 27-ю годовщину интронизации.

Глубоко благодарен Его Святейшеству за молитву и поддержку стремлений украинского народа! Многих и благих лет служения!"

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Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-й годовщиной интронизации 01

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092750
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня 80-я ДШВ, сегодня 24/72/92 Сухопутных войск, сегодня ХНУПС и ХТИ, сегодня Васильков и 15-й реактивный. Это обед, обед в солдатской столовой.
А завтра морпехи и 28-я, завтра 73-й и 808-й. А послезавтра, и послепослезавтра... В конце недели почти 50% личного состава нашей армии уже будет на новой системе питания.Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 9951

Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 8568

Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 8068
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Порошенко - очень хороший дипломат, потому что умеет находить нужные слова для нужных людей. Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 4401
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Порошенко - очень хороший дипломат, потому что умеет находить нужные слова для нужных людей. Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 4401
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главное во-время сказать нужное слово полезному человеку. Порох это умеет, византиец Порошенко привітав Патріарха Варфоломія з 27-ю річницею інтронізації - Цензор.НЕТ 1935
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...и пожелал ему ещё долгих лет интронизации ракоцапов.
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Какое право имеет МАФИОЗИ и АЛКОГОЛЬНЫЙ ТОГРАШ гундяев
ЗАПРЕЩАТЬ ХРИСТИАНАМ ПРИЧАСЩАТЬСЯ В ЦЕРЬКВАХ !
ТЕМ БОЛЕЕ ВСЕМИРНОГО КОНСТАНТИНОПОЛЬССКОГО ПАТРИАРХАТА !!??!!﻿
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Сегодня 80-я ДШВ, сегодня 24/72/92 Сухопутных войск, сегодня ХНУПС и ХТИ, сегодня Васильков и 15-й реактивный. Это обед, обед в солдатской столовой.
А завтра морпехи и 28-я, завтра 73-й и 808-й. А послезавтра, и послепослезавтра... В конце недели почти 50% личного состава нашей армии уже будет на новой системе питания.Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 9951

Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 8568

Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-годовщиной интронизации - Цензор.НЕТ 8068
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Я глядя на эти фото вспоминаю 1997-98 год База хранения оружия и техники Пирятин...перловка с непонятными редкими мясными кусочками без подливы, рагу овощное с водой наполовину, слипшийся рис с вонючей рыбой, ничего похожего на такой борщ из первого не было, по 8 пельменей давали на охеренные праздники, гречка с комбижиром и куском зеленого помидора, никакой компот офигенно разбавленый.....булочка чуть сладкая 1 шт в субботу, просто порезанная капуста без масла типа салат...
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...... настроение как у Ленина......

("любовь к религии")
у меня президент-верюк в сказки, ура!!
ноль голоса тебе, веропитек. только из-за этого. а все прочее - норм., Антиколорадос сказал. почти все хорошо делает этот верунишка.
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Предлагаю записать это поздравление, как 145-ую реформу. От таких поздравлений все теперь будут вкалывать на барыг по-стахановски.
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а взгляд какой благочестивый).ну ворует непотихоньку... ну а что делать, если память людская коротка... вот намедни обсудили семачко ... и что сдвинулось? а сколько до этого беспредела обличалось.... и что?печалька...
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хочется хоть какую- то реформу в кошельке увидеть... и не потратить не на газ, и на другое,а на что -то для души и тела. с П.А. - это не реально. И самое неприятное, не в П. А. речь...сломать эту систему надо многие годы. и надо еще найти , кто ее будет ломать... мне уже 47. и я понимаю, что не хочу в этом участвовать... прийдется присоедениться к тем 2 м украинцам, которые уезжают каждую 1 мин из Украины. p.s.чтоб вы понимали. этот пост пишет человек, у которого дом возле моря в Одессе,и последний Х@ й без соли не доедаю.Молодежь! что то делайте!
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РПЦ придется смириться с решением Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине.
Об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей, отметив, что не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского вопроса, пишет Orthodoxia.info.
"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским Патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - сказал он.
Патриарх пояснил, что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.
Также Варфоломей добавил, что он знает о "хорошо оплачиваемых статьях и о черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.
https://orthodoxia.info/…/russia-paying-big-money-for-arti…/
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Варфоломей твердый и принципиальный в отличии от своих предшественников. Поэтому долгие варфоломеевские ночи мокшанским самосвятам-статанистам гарантированы, а мы добьем мокшанскую обитель зла..
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Поздравить,ленточку перерезать,слезу пустить-здесь Порошенко-лицедею нет равных.А вот реформы,борьба с коррупцией,подъем экономики-это пусть достанется "наступникам".4 года
саботажа.
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