 Порошенко поздравил Патриарха Варфоломея с 27-й годовщиной интронизации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении омтечается: "Его Святейшество Варфоломей, Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх сегодня отмечает 27-ю годовщину интронизации.

Глубоко благодарен Его Святейшеству за молитву и поддержку стремлений украинского народа! Многих и благих лет служения!"

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.