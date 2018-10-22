 Бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева арестовали на два месяца по подозрению в разбое и убийстве, - адвокат Симоненко

Об этом изданию Zaborona.com сообщила адвокат задержанного Злата Симоненко, информирует Цензор.НЕТ.

Под стражей Сайнароев проведет 60 суток. Прокурор отметил, что генетические образцы Сайнароева совпадают с генетическими образцами на месте преступления, а именно с кровью.

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На суде также был депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров. Он хотел взять Сайнароева на поруки, но получил отказ.

Издание указывает, что во время первого задержания Сайнароеву сообщили, что он проходит по уголовному делу как свидетель, хотя он находился в полицейском отделении, по словам адвокат, в кандалах. Но сейчас, говорит Симоненко, полицейские заявляют, что отправили Сайнароеву письмо о подозрении по почте. Адвокат говорит, что его еще не дошел.

Салман принимал участие в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Именно в этом батальоне воевал Тимур Тумгоев, которого 12 сентября этого года Генпрокуратура экстрадировала на запрос российской ФСБ.

Сайнароев дружил с Тумгоевым и публично выступал в его поддержку. Также со слов командира 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрея Гергерта известно, что Салман входил в состав переговорной группы, которая принимает участие в расследовании экстрадиции Тумгоева, вместе с депутатом ВР Рефат Чубаров.

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Напомним, 12 августа в Шевченковском районе грабители убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе. В октябре полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве.

22 октября в Нацполиции сообщили о задержании второго подозреваемого. Позже информацию подтвердила его адвокат.