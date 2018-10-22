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 Происшествия, Киевские новости
  2015  10
Все про:адвокат (1046) Россия (70814) суд (21428) Тумгоев (18)

 Бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева арестовали на два месяца по подозрению в разбое и убийстве, - адвокат Симоненко

Суд в Киеве 22 октября взял под стражу гражданина РФ, уроженца Ингушетии Салмана Сайнароева.

Об этом изданию Zaborona.com сообщила адвокат задержанного Злата Симоненко, информирует Цензор.НЕТ.

Под стражей Сайнароев проведет 60 суток. Прокурор отметил, что генетические образцы Сайнароева совпадают с генетическими образцами на месте преступления, а именно с кровью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ

На суде также был депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров. Он хотел взять Сайнароева на поруки, но получил отказ.

Издание указывает, что во время первого задержания Сайнароеву сообщили, что он проходит по уголовному делу как свидетель, хотя он находился в полицейском отделении, по словам адвокат, в кандалах. Но сейчас, говорит Симоненко, полицейские заявляют, что отправили Сайнароеву письмо о подозрении по почте. Адвокат говорит, что его еще не дошел.

Салман принимал участие в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Именно в этом батальоне воевал Тимур Тумгоев, которого 12 сентября этого года Генпрокуратура экстрадировала на запрос российской ФСБ.

Сайнароев дружил с Тумгоевым и публично выступал в его поддержку. Также со слов командира 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрея Гергерта известно, что Салман входил в состав переговорной группы, которая принимает участие в расследовании экстрадиции Тумгоева, вместе с депутатом ВР Рефат Чубаров.

Также смотрите: Экстрадированного в РФ Тумгоева могут вернуть в Украину: консулам поручили установить с ним контакт, - Лысенко. ВИДЕО

Напомним, 12 августа в Шевченковском районе грабители убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе. В октябре полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве.

22 октября в Нацполиции сообщили о задержании второго подозреваемого. Позже информацию подтвердила его адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3092749
 
 
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Ну он же не варил кашу на блокпосту, а воевал против сепарни и рашинских оккупантов.
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а если анализ днк сойдется - то еще и против охранников в ломбарде воевал, в свободное время.
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История как с Торнадо, потихоньку ко всем подбирается "патриотичная" власть.
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почему ві везде видите заговор ? ві в шапочке из фольги ходите что ли ? обічная ситуация - солдат вернулся с войні - денег нет, работі нет. умеет только убивать. єто просто классика жанра. а против анализа днк (видимо когда витрину бил или когда драгоценности из витрині дергал - поранился) не попреш никак, хоть тресни.
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я вам скажу так - если вас прийдут грабить, обязатиельно спросите, нет ли у грабителей удостоверений УБД, и если есть - отдайте им все ценное добровольно, напишите дарственную и расписку что притензий не имеете, а потом отдайтесь сама. они ведь герои в ваших глазах, и мелкие шалости им можно простить.
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Цей батальйончик, по ходу, займається аферами щодо легалізації усякого сміття, бандюганів і головорізів в Україні.
А Чубарову вже варто вгомонитися зі своїми поруками ... Того урода (так само інгуша), який скинув браслет і втік, а потім при затриманні стріляв у СБУшників і поранив, він теж брав на поруки.
Хай такий непотріб висилають к чорту.
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То,что он воевал,никак не отменяет того,что на гражданке он может быть простым гопником.
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Смотрите фильм "короли улиц", там тоже берут днк.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева арестовали на два месяца по подозрению в разбое и убийстве, - адвокат Симоненко
 
 
 
 
 
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