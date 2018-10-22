 Пособники оккупантов хотят, чтобы крымские школы и детсады охраняли "бойцы" с табельным оружием

Пособник оккупационных властей, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов хочет доверить охрану детсадов, школ и других образовательных учреждений аттестованным "бойцам" с табельным оружием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EG. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне", – озвучил свое видение Аксенов.

До конца текущей недели так называемое "правительство Крыма" обещает обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях.

Усиление мер безопасности в оккупированном Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.





