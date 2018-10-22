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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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Все про:детсад (168) охрана (588) школа (1771) Аксенов (256)

 Пособники оккупантов хотят, чтобы крымские школы и детсады охраняли "бойцы" с табельным оружием

"Власти" Крыма говорят, что решение по данному вопросу будет приниматься "на федеральном уровне".

Пособник оккупационных властей, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов хочет доверить охрану детсадов, школ и других образовательных учреждений аттестованным "бойцам" с табельным оружием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EG. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне", – озвучил свое видение Аксенов.

До конца текущей недели так называемое "правительство Крыма" обещает обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях.

Усиление мер безопасности в оккупированном Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.



Источник: https://censor.net.ua/n3092748
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо чесно - мені до сраки..Хай хоч колючим дротом обносять школи, хоч мінні поля навколо них влаштовують, хоч есесівцями з вівчаркими охороняють.. Глибоко піхуй..
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На окупованих територіях у мене жодного родича немає.. І на кацапщині - також немає.. Не репетуй.. Хто з нас дурень - покаже час..
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Выгнать нах и гоблина, и всех его аттестованных. И будет спокойно
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аха, дети перестанут вообще ходить в школу...а кто войдет, тот хрен выйдет Пособники оккупантов хотят, чтобы крымские школы и детсады охраняли "бойцы" с табельным оружием - Цензор.НЕТ 9443
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да, и еще: тройка - провокация, двойка - расстрел на месте
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Якщо чесно - мені до сраки..Хай хоч колючим дротом обносять школи, хоч мінні поля навколо них влаштовують, хоч есесівцями з вівчаркими охороняють.. Глибоко піхуй..
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скорее всего у тебя дети в школу не ходят, потому тебе дураку и пихуй
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На окупованих територіях у мене жодного родича немає.. І на кацапщині - також немає.. Не репетуй.. Хто з нас дурень - покаже час..
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та час вже все показав... чи 4 роки тобі недостатньо?
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правильно он говорит, в Украине уже давно нужно принять на законодательном уровне обеспечивать муниципальную вооруженную охрану дошкольных и школьных учебных заведений
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Украина не паРаша, зачем нам вооруженная охрана в школах?
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затем, что таких отморозков который в Керчи стреллял - в Украине фсб могло готовить пачками без особых проблем, тебя этот момент не беспокоит?
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Знаешь, почему вымерли страусы на Мадагаскаре?
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еще нам бухих сторожей с оружием не хватало, а если "белая горячка" с ним случится, то как?
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депутатских выкормышей защищают не бухие охранники)))
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Ещё рядом со школами нужно шахты построить с ядерными ракетами. И самое главное, чтобы туда дети не ходили, тогда все целёхоньки будут.
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Вот-вот, пригласите Игил и Кадырова. Можно в жопучленцев их Даунбассюри или Лугандонии.
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Зеленых человечков подсадить в каждый класс! И по коридорам патрули - чтобы крысчане не скучали!
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Шановні ужгордці, думаю всі пам'ятають історію коли у вересні цього року громадянин Ізраїлю біля села Нижнє Солотвино збив насмерть 15 річну дівчину та втік з місця ДТП. Згодом його з супутницею затримала поліція на КПП Чоп під час спроби перетнути кордон України. При цьому він кинув авто на якому збив дівчину та попросився до іношої автівки щоб їх перевезли через кородон до Угорщини. Іншими словами він поза будь яких сумнівів намагався втекти після злочину з України щоб не нести за це відповідальність. Його суд взяв тоді під варту. Він подав апеляцію - мовляв що він хворий (стандарта тема) та сьогодні апеляційний суд його відпустив під домашній арешт. 
Я колись жив багато часу в Ізраїлю і ось що скажу: якщо б там місцевий мешканець (ВЖЕ НЕ КАЖУЧІ ПРО ІНОЗЕМЦЯ) збив людину насмерть та втік з місця ДТП, то жодної мови про домашній арешт бути не могло.   А У НАС ЛЮДИНА ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ДТП, НАМАГАЛАСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН вийшла під домашній арешт!!! Яка б там «хвороба» не була, практично впевнений що там має місце підкупа. Це могла бути дитина будь кого з вас. Таким «суддям» не місце в суді.  Я ось що пропоную - зібратися на мітинг біля апеляційного суду з вимогою звільнення судді. Це складна процедура, але щоб це сталося треба до цього привернути увагу основних ЗМІ України щоб це дійшло до Києва. Якщо згодні на мітинг біля суду, то ставте +. А якщо ні, то висновок простий - наше суспільство ніщо вже не врятує…
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Ну после Беслана несколько лет у меня в городе (Тихорецк, Кубань), в школах вообще пара автоматчиков на входе стояла. И внутри школы ещё была охрана с оружием. Вообще же школа ныне смахивает на узел обороны. Вокруг территории, забор с камерами, и бетонные блоки по периметру, чтоб не протаранили. А в 20 метрах будка полиции, где минимум 2 мента с оружием.
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ну зато вас с танков хорошо расстреливать...)))
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я тут смотрю у насвсе такие лихие и смелые граждане, которым все пихуй, вас не учили учиться на чужих ошибках? или вы думаете что путину может помешать руководитель внешней разведки, который кормится из рук кремляди?
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в Киеве 500 школ, для того чтобы обеспечить вооруженную охрану - достаточно 1000 чел., как вр охранять - так там за полчаса пять тысяч хорошо экипированных, вооруженных лбов вывозят, как охрану школ обеспечить - тут б..дь чего-то не хватает
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Ну, логично. Им надо охранять тех, кем они, по заветам Путлера, будут прикрываться от ВСУ.
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Странно,и не логично.Почему решили что такие"стрелки" могут стреллять только в помещениях?Будет охрана на входе-он сможет стреллять и перед входом или сквозь забор,или в парке,или на дискотеке.Нет желания прекратить этот безумный шабаш с милитаризацией детей и подростков,все эти курсы юных саперов,стрелков и разведчиков.Пускай делают что хотят.
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Это не поможет. Просто охранник умрет первым.
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А где гарантия того, что бойца не переклинит и он начнет палить по тем, кого охраняет? В кацапии возможно все.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПособники оккупантов хотят, чтобы крымские школы и детсады охраняли "бойцы" с табельным оружием
 
 
 
 
 
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