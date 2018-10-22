 Пособники оккупантов хотят, чтобы крымские школы и детсады охраняли "бойцы" с табельным оружием

Пособник оккупационных властей, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов хочет доверить охрану детсадов, школ и других образовательных учреждений аттестованным "бойцам" с табельным оружием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EG. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне", – озвучил свое видение Аксенов.
До конца текущей недели так называемое "правительство Крыма" обещает обобщить все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях.
Усиление мер безопасности в оккупированном Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
Я колись жив багато часу в Ізраїлю і ось що скажу: якщо б там місцевий мешканець (ВЖЕ НЕ КАЖУЧІ ПРО ІНОЗЕМЦЯ) збив людину насмерть та втік з місця ДТП, то жодної мови про домашній арешт бути не могло. А У НАС ЛЮДИНА ЯКА ВТЕКЛА З МІСЦЯ ДТП, НАМАГАЛАСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН вийшла під домашній арешт!!! Яка б там «хвороба» не була, практично впевнений що там має місце підкупа. Це могла бути дитина будь кого з вас. Таким «суддям» не місце в суді. Я ось що пропоную - зібратися на мітинг біля апеляційного суду з вимогою звільнення судді. Це складна процедура, але щоб це сталося треба до цього привернути увагу основних ЗМІ України щоб це дійшло до Києва. Якщо згодні на мітинг біля суду, то ставте +. А якщо ні, то висновок простий - наше суспільство ніщо вже не врятує…
Глава Пентагона выразил соболезнования по поводу расстрела в Керчи российскому министру обороны