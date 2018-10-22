 Нардеп Розенблат отказался объяснить, за какие услуги получает деньги в Германии

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат отказался объяснить, за какие услуги он получает гонорары в Германии и какую недвижимость сдает в этой стране. Политик ссылается на конфиденциальность информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно электронной декларации за 2017, Борислав Розенблат получил более 400 000 гривен от дортмундской компании Büroservice 71 UG "за научную деятельность". Еще около 400 000 гривен эта фирма заплатила депутату за "аренду недвижимости".

В середине сентября DW обратилась к Розенблатта с запросом, в котором редакция просила политика объяснить, какие именно услуги он оказывал компании Büroservice 71 UG.

"Эта маленькая фирма, учредителями которой выступают выходцы из Украины, занимается консультированием по вопросам налогов и помогает частным лицам и маленьким фирмам с финансовой отчетностью. "Научная деятельность" украинского депутата в интересах этой дортмундской фирмы вызывает вопросы", – пишет DW.

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Более чем через месяц после получения запроса Розенблат сообщил, что не будет объяснять, за какие именно услуги получает деньги в Германии. "Запрашиваемые сведения не могут составлять коммерческую тайну, поэтому их разглашение в одностороннем порядке приведет к нарушению законных прав и интересов юридического лица", – отметил депутат в письменном ответе, направленном 22 октября.

Политик также обратил внимание редакции на то, что разглашение личных данных в отношении какого-либо лица без его согласия "может привести к юридическим последствиям".

Таким образом без ответа остался и вопрос о доходах от операций с недвижимостью в Германии.

Фирма Büroservice 71 UG, согласно декларации, в 2017 году заплатила Бориславу Розенблату, кроме "научных гонораров", также около 400 000 гривен в качестве арендной платы за помещение.

Депутат не пояснил, какое именно помещение сдавал этой фирме. Кроме того, Розенблат указал в декларации, что сдает недвижимость еще одному лицу.

"Речь идет о выходца из Украины, которому принадлежит ресторан в Дортмунде. Что именно арендует ресторатор у депутата – также непонятно", – говорится в материале.

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В декларации Борислава Розенблата указаны только два дома в Германии. В одном депутат живет сам, а другой, как он ранее заявлял в интервью украинским СМИ, был куплен для сына, который учится в Германии.

Итак, украинский политик, согласно декларации, сдает на два помещения больше, чем ему официально положено. Объяснения этих доходов депутат не представил.

"Считаю, что соблюдение прав заинтересованных сторон является первоочередной и обязательным, так что следствием этого является отказ обнародовать отдельные личные данные, как в отношении себя, так и в отношении третьих лиц", – отметил Розенблат в ответе на запрос.