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 Политика Украины
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Все про:Германия (3184) доходы (487) Розенблат (167)

 Нардеп Розенблат отказался объяснить, за какие услуги получает деньги в Германии

Гонорары "за научную деятельность" ему платит фирма, консультирующая мелких предпринимателей. А в аренду депутат сдает вдвое больше недвижимости, чем у него есть по декларации.

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат отказался объяснить, за какие услуги он получает гонорары в Германии и какую недвижимость сдает в этой стране. Политик ссылается на конфиденциальность информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно электронной декларации за 2017, Борислав Розенблат получил более 400 000 гривен от дортмундской компании Büroservice 71 UG "за научную деятельность". Еще около 400 000 гривен эта фирма заплатила депутату за "аренду недвижимости".

В середине сентября DW обратилась к Розенблатта с запросом, в котором редакция просила политика объяснить, какие именно услуги он оказывал компании Büroservice 71 UG.

"Эта маленькая фирма, учредителями которой выступают выходцы из Украины, занимается консультированием по вопросам налогов и помогает частным лицам и маленьким фирмам с финансовой отчетностью. "Научная деятельность" украинского депутата в интересах этой дортмундской фирмы вызывает вопросы", – пишет DW.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Немецкая" жизнь нардепа Розенблата: скромный дом, гонорары "за научную деятельность" и вид на жительство, - расследование DW. ФОТОрепортаж

Более чем через месяц после получения запроса Розенблат сообщил, что не будет объяснять, за какие именно услуги получает деньги в Германии. "Запрашиваемые сведения не могут составлять коммерческую тайну, поэтому их разглашение в одностороннем порядке приведет к нарушению законных прав и интересов юридического лица", – отметил депутат в письменном ответе, направленном 22 октября.

Политик также обратил внимание редакции на то, что разглашение личных данных в отношении какого-либо лица без его согласия "может привести к юридическим последствиям".

Таким образом без ответа остался и вопрос о доходах от операций с недвижимостью в Германии.

Фирма Büroservice 71 UG, согласно декларации, в 2017 году заплатила Бориславу Розенблату, кроме "научных гонораров", также около 400 000 гривен в качестве арендной платы за помещение.

Депутат не пояснил, какое именно помещение сдавал этой фирме. Кроме того, Розенблат указал в декларации, что сдает недвижимость еще одному лицу.

"Речь идет о выходца из Украины, которому принадлежит ресторан в Дортмунде. Что именно арендует ресторатор у депутата – также непонятно", – говорится в материале.

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В декларации Борислава Розенблата указаны только два дома в Германии. В одном депутат живет сам, а другой, как он ранее заявлял в интервью украинским СМИ, был куплен для сына, который учится в Германии.

Итак, украинский политик, согласно декларации, сдает на два помещения больше, чем ему официально положено. Объяснения этих доходов депутат не представил.

"Считаю, что соблюдение прав заинтересованных сторон является первоочередной и обязательным, так что следствием этого является отказ обнародовать отдельные личные данные, как в отношении себя, так и в отношении третьих лиц", – отметил Розенблат в ответе на запрос.

Источник: https://censor.net.ua/n3092745
 
 
 Топ комментарии
 
Оце жирне та нечисте на руку чмо було колись довіреною особою найсолодшого на виборах до ВР.. Це все, що нам потрібно знати про розєнблядда та про "сивочолого гетьмана".. Обидва - злодії..
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Оце жирне та нечисте на руку чмо було колись довіреною особою найсолодшого на виборах до ВР.. Це все, що нам потрібно знати про розєнблядда та про "сивочолого гетьмана".. Обидва - злодії..
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хто це каже ?
за статистикою , рівень антисимітизму в Україні - один з найнижчих в Європі ...
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Я не могу понять, как мы их всех выбрали.....
Люди, начинайте думать головой.
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они сами себя выбрали, потому что баллотируются 99% мразей разной степени.
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Ну чтож, я объясню, за какие: за самые гнусные услуги, не совместимые с понятием "человек", ну, вы поняли...
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блат Розенблата ))) это как "кот кота" )))
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может все просто, и он всего навсего - агент штази ? ))
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Разве депутат может отказаться открыть источники доходов?
Да и еще от другого государства Нардеп Розенблат отказался объяснить, за какие услуги получает деньги в Германии - Цензор.НЕТ 1056
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у нас всякое возможно, за двойное гражданство - тоже ничего не будет, доказано прецедентом с мадьярами у которых по два паспорта. если на него сильно нависнуть - выяснится что у него подруга - диджей, и нищие журналистки дают ему миллионы в долг на квартиру, как сереже лещенко.
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Насколько я понял, нет закона запрещающего иметь двойное гражданство.

Украина не признает второе гражданство и ничего более нет.
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чтобы проверить правильность получения субсидий... (я утрирую) - но будут заглядывать в холодильник и под кровать
а вот...всякие розенпляти...видите ли... считают коррупцию...конфиденциальной информацией
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ну мало ли... может он кокого то "брав" и "смоктав", как некоторые, поэтому афишировать стыдно )))
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UG - это фирма без уставного капитала, как правило, из одного человека. Явная прокладка для каких-то откатов или других видов взяток.
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0

КочєґаR 🇺🇸
🔞 Ретвитнул(а) Прибрежный Лис

Кстати, да, что покроет поднятие цены на газ до 8 550!? Это НИЧТО в сравнении с тем, сколько разворовывается на всех уровнях распределения бюджета! Через пол года снова повышать цену на газ и тарифы, потому что Система работает исключительно на трупоедстве и паразитировании.
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костик, за твоего другана любезного нары на зоне уже лет 5 плачут! что то он еврей какой то туповатый все время влетает. а может наоборот слишком умный??? в любом случае он уже на свободе загулялся....
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Молодцi!Слава славной славе, что привели к власти РозенБЛАТА, который по розенблядски и по блату решит все наши проблемы!
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Посмотрев на это тупую жирную харю, о какой научной деятельности можна говорить.
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Стесняюсь спросить, в какой сфере ведёт научную деятельность данный господин? Где можно ознакомиться с его трудами - учёный же, как-никак!!!может, ещё и проффесор?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Розенблат отказался объяснить, за какие услуги получает деньги в Германии
 
 
 
 
 
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