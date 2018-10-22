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 Киевские новости, Общество
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 Демонтаж мемориала Героям Небесной сотни был невозможен, он не находится на балансе города, - КГГА- Горбатюку

Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что столичные власти проигнорировали предписание о временном демонтаже мемориала на аллее Героев Небесной сотни, что делает невозможным проведение следственного эксперимента по делу о расстрелах на Майдане. В Киевской городской госадминистрации ответили, что до 16 октября правовых оснований для демонтажа не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк ранее в этот день заявил, что власти Киева с июля игнорируют просьбы о переносе мемориала, что затягивает следствие по делам Майдана. А начало строительства музея Революции достоинства сделает проведение следственного эксперимента на месте гибели людей у верхнего выхода из метро "Крещатик" невозможным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственные эксперименты на Институтской под угрозой из-за строительства Музея Майдана, - Горбатюк

"Конструкции временного мемориала и креста у верхнего выхода станции метро "Крещатик" на улице Институтской не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и/или коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", – утверждают в мэрии.

Столичные власти обратились с запросом о демонтаже памятных знаков в "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства". Согласие этого учреждения на перенос временного мемориала и обращение к коммунальным службам Киева за помощью в демонтаже было получено только 16 октября, говорится в сообщении пресс-службы.

Только с 16 октября у КГГА "появились правовые основания" для работ по демонтажу временного мемориала и креста, сейчас структурные подразделения мэрии и Мемориального комплекса "согласовывают рабочие моменты", - говорится в сообщении. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092744
 
 
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Оригинальный подход.
Тогда на каком основании постоянно сносят палатки активистов, они ж тоже не на балансе КГГА.
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Ты прикидываешься идиотом или и в правду коммунальные службы от полиции отличить не можешь?
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Кто хочет работать -- ищет средство. Кто не хочет работать -- ищет предлог.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДемонтаж мемориала Героям Небесной сотни был невозможен, он не находится на балансе города, - КГГА- Горбатюку
 
 
 
 
 
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