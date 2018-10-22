 Демонтаж мемориала Героям Небесной сотни был невозможен, он не находится на балансе города, - КГГА- Горбатюку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк ранее в этот день заявил, что власти Киева с июля игнорируют просьбы о переносе мемориала, что затягивает следствие по делам Майдана. А начало строительства музея Революции достоинства сделает проведение следственного эксперимента на месте гибели людей у верхнего выхода из метро "Крещатик" невозможным.

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"Конструкции временного мемориала и креста у верхнего выхода станции метро "Крещатик" на улице Институтской не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и/или коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации", – утверждают в мэрии.

Столичные власти обратились с запросом о демонтаже памятных знаков в "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства". Согласие этого учреждения на перенос временного мемориала и обращение к коммунальным службам Киева за помощью в демонтаже было получено только 16 октября, говорится в сообщении пресс-службы.

Только с 16 октября у КГГА "появились правовые основания" для работ по демонтажу временного мемориала и креста, сейчас структурные подразделения мэрии и Мемориального комплекса "согласовывают рабочие моменты", - говорится в сообщении.

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