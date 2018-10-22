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Все про:Нафтогаз (2566) Коболев (260) Тарифы на газ (80)

 Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на исправление порядка поставки газа для бытовых потребителей, чтобы исключить воровство газа и денег посредниками и недобросовестными контрагентами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК, на сегодня газсбыты, посредники между "Нафтогазом" и населением, накопили задолженность в размере 19,5 млрд грн, а предприятия теплокоммунэнерго - 24,5 млрд грн. Кроме того, долг облгазов перед "Укртрансгазом" на конец сентября составляет еще около 26 млрд грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

"Газсбыты, ТКЭ и облгазы уже накопили перед нами долги на 2,5 млрд долларов. Решение проблемы этих неплатежей является критическим для нашей способности выполнять свои обязательства перед государственным бюджетом. Нам нужен такой механизм реализации газа, который не позволит деньгам растворяться в воздухе или оседать в карманах посредников", - считает председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Поступления от "Нафтогаза" в государственный бюджет в 2019 году ожидаются в сумме около 130 млрд грн, включая дивиденды в размере 90% прибыли. Если текущая система расчетов контрагентов за газ не будет изменена, "Нафтогаз" ожидает, что в следующем году компания будет иметь операционный дефицит денежных средств на сумму около 45 млрд грн. Это может повредить планам "Нафтогаза" по финансированию добычи газа и модернизации газотранспортной системы, а также сделает планы правительства относительно поступлений в госбюджет нереалистичными.

Также смотрите: Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

"Невозможно игнорировать проблему посредников и нерасчетов с "Нафтогазом", и одновременно планировать доходную часть госбюджета так, будто эта проблема уже решена. Мы надеемся на сотрудничество с правительством и парламентом в ближайшие недели и уверены, что можно найти продуктивные решения", - отметил Андрей Коболев.

Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/n3092741
 
 
 Топ комментарии
 
Будут повышать цену и дальше, чтобы деньги не оседали в карманах людей. А такие как кобылев никогда не останутся в убытке.
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як це хто ?
у всіх наших бідах і негараздах лише Хуйло винно - хіба не зрозуміло ?! Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 3005
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Непонятно, кто это мешал сделать до сих пор?
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Он же и его шеф до сих пор не дают провести аудит в Нафтогазе. Там же украдены милиарды дол. бандой нашего президента.
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як це хто ?
у всіх наших бідах і негараздах лише Хуйло винно - хіба не зрозуміло ?! Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 3005
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Пеця П , Вова Г , Саша Т (він же Куряча Дупа..) ...гаркавий Андрюшка Парубій ...
мало ? Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 2813
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не лише вони - і НФ і інші "патрЕотичні" шобли ..
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Таки Да! Удивительные слова можно порой услышать от Мафии?
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А чтоб Коболевы не получали 2 млн зарплаты - он не сказал?
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Будут повышать цену и дальше, чтобы деньги не оседали в карманах людей. А такие как кобылев никогда не останутся в убытке.
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перспективы страны равнодушных до своей доли людей...

Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 9855
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це ж треба успадкувати таку заможну країну - 27 років її грабують і ніяк не дограбують !
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Всі витрати на "рішучі і потужні" петіні реформи - виключно за кошти пересічних громадян України.. ахметку, пінчука, тігіпка, колєснікова, шуфрича, медведчука - чіпати не можна, вони петіні попутники та торгівельні партнери.. Згідно коболєва : "Цю корову буде доїти виключно петя, ну і я з гросею -десь на підхваті біля петі.. Там і нам - якась краплина молока перепаде"..
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Может наступит прекрасное время когда это чувырло уволят с посадкой в тюрьму а эту барыжную контору прикроют...
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Я что-то подобное ожидал, когда казнокрады начнут резать друг-друга на ремни перед опанстью, что это сдлеает за них народ. Такой принцип шоковой терапии в экономике, когда людям терять нечего, а уних рыло в пуху. Этого добивался МВФ с ЕС, потому что по другому не понимаем.
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Беда в том, что все равно останутся те, кто в этой экономике нихера не понимает. Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 8771
Принцип "как урвать", а не "как создать" - он останется.
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срать захочешь - штаны снимашь! Если не разбираешься в экономике, иди грузить вагоны.
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Жаль, что не все это понимают.
Когда на заседании кабмина Грося час рассказывает про запуск котлов на отопительный сезон, вместо состояния макрофинансовой экономики страны, это все... туши свет...
Такие вещи оператор котельни даже знает, нахер это министрам и всей стране?
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для того чтобы не позволит деньгам оседать в карманах посредников нужно лишь одно - желание властей
но поскольку власть тотально коррумпирована и представляет собой мафию, никакие хитроумные механизмы ситуации не изменят
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Что такое "желание властей"? Ну вот стал ты, ну не знаю, премьер-министром Украины. И вот есть у тебя желание, не позволять оседать деньгам в карманах посредников. И что ты, как премьер-министр, можешь сделать, кроме как грозно подвигать бровями на заседании кабмина? Когда любой засранский районный суд задрищенска может отменить любое твое постановление, на основании нарушении прав человека на толстый заполненный карман?
И сделает это за мзду малую, даже не сомневайся. Да ничего ты не сделаешь. Это минимум. А большинство наших политиков и идут в политику собственно для того, чтобы возглавить систему, а не бороться с ней. Надо менять полностью всю систему взаимоотношений в стране, чтобы у посредников не было возможности получать прибыль из воздуха. Не сделал ничего, а просто перепродал товар? А как это вообще вышло, что такая операция стала возможной? И при это нельзя вот просто "взять и всё запретить" - цепочки длинной распределенной логистики вполне могут быть экономически эффективными и оправданными. Идея о том, чтобы мне лично покупать носки на проходной Житомирской фабрики, чтобы не было посредников, для меня не выглядит здравой.
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ну, так застрелись, урод! Нихера не производит, не транспортирует и миллионные зарплаты получает, да еще трындит про посредников. Кто этого имбецила назначил? Хотя, знаю одного "талантливого" назначателя, шо ни назначит - все в масть. Дерьмовую.
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А кто такой Коболев? Да он же главный посредник!!! Это он хочет чтобы кроме него больше никого не было! Все бабло только ему! Нафтогаз давно пора ликвидировать, но дело в том, что с него кормится не только Колобов. Колобов - лакей власти, львиная доля идет на самый верх. Ну и дураку понятно - больше всего ПЭТЕ.......................................
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то есть местные комментаторы предлагают оставить воровские схемы. Так и запомним
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Самокритично... Учитывая, что НАК "Нефтегаз" - чистейший посредник
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Это говорит тот, кто получил лям зелени премии и в чьи обязанности входит то о чем он говорит и не делает. Браво
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"в чьи обязанности входит ...." - брехня. Читай устав
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Я недавно зашел в Днепе в такую газовую контору, разбираться со счетчиком. Удивился какие у них крутые тачки. Куча кабинетов и никуда не мог попасть, отмечали именины. Про себя подумал, что подорожание цены на газ, разгонит эту шоблу, жаль что такой ценой.
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Да и вообще лучше всех живут конторы, напрямую у нас собирающие за что-то деньги.
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Про себя подумал, что подорожание цены на газ, разгонит эту шоблу,

Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 1844

після подорожчання газу піди подивись - таки , в них , стануть ще крутішими ! Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 1904
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В какую газовую контору Вы заходили ? Эти конторы (если Вы о облгазе) не устанавливают цены, а ни на покупку, а ни на продажу.
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цену они не устанливют, но их зарплата лежит в этой цене.
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Ну так к чему этот треп чиновника. Облгазы получают ровно столько сколько им платит нефтегаз. Если цель стоит снизить им прибыль, то нужно снизить цену реализации на газ конечному потребителю. Но у нас как всегда-говорят одно, а делают наоборот.
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Дюссельдорф+ або як газ Полтавщини, свердловини якого нещодавно привласнив порошенко-фукс, розбадяжений присадками, набуває європейської ринкової ціни, що дозволяє правлінню Нафтогазу виписувати собі премій на 1,2 млрд гривень та мільйонні зарплати.
Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев - Цензор.НЕТ 9704
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Какое отношение имеют цены для конечного потребителя к тому сколько оседает в карманах посредников ? Ну скажем, рф продает газ посреднику по 300 тот нефтегазу по 400, какая разница по чем нефтегаз будет продавать газ в Украине для посредника ? Он свои 100 получил, а вы там разбирайтесь.
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Ставьте счётчик газа в каждую квартиру!!!
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и что, газ дешевле будет? у меня счетчик на частном доме (да как и у всех частных домов) и что, от этого как-то легче? другие тарифы? у коболева премия меньше становится? .
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Самый большой посредник -паразит это Нафтогаз
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Для таких хитрованів потрібен один механізм--гільйотина!
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перед виборами лохторату по вухах їздить падло соєве
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Ай-яй-яй, так значит сейчас есть посэрэдныки? Так за что ж вы, упыри брехливые, пятый год с людей три шкуры лупите, приговаривая про корупцию папэрэдныкив?
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Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев


Остановите Землю, я выйду...
ПС Чья бы корова мычала?
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А как отнекивались...
В Минэнерго РФ подтвердили аварию на новой ТЭС в Крыму
22.10.2018 20:54
Кровля здания на Балаклавской ТЭС, где Россия установила турбины немецкого концерна Siemens, переправленные в обход западных станций на полуостров, была повреждена паром из-за инцидента в ходе тестовых работ в конце августа. Об этом агентству Reuters сообщили Министерстве энергетики России.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-minenergo-rf-podtverdili-avariyu-na-novoj-tes-v-krymu/
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Этот сукин сын сам и признался в воровстве наших денежек.
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Нэма мэханизму, нэма, нужен один мэханизм, пидвисыть тэбэ за яйця и твоих начальников, Пэтю, Гросю и многих остальных, вот это был бы механизм. Не создали еще, но дождетесь, дай Бог.
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кобелюву не вистачає мільйона для премії..

все поцупив хвірташ..
триває чергова афера "аля-київ-тепло-енерго"..
облгази виводять гроші, що надходять по субсидії,
і стають мільярдними боржниками
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а что ж там долго думать...субсидии кабмин направляет в карман посредников...дык сразу субсидии направь в нафтогаз, покройте долг, а дальше из нерадивых посредников убери функцию их обогащения...чи сладкий останется без карманных денюшек?
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Брехуны! Аргументы в студию про оседание, оседает у него в кармане.
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Без посередників неможливо навіть у релігії.
Що й казати про якісь енергоносії...
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...Україні потрібен такий механізм постачання газу для населення, який не дозволить грошам осідати в кишенях посередників, - Коболєв - Цензор.НЕТ 203Роман Малко знаходиться в Новус.19 жовтня о 22:42 · Kyiv · Не уважаемые депутаты!!! Знакомьтесь, эту бабушку зовут Галина Николаевна, на вид за 80 лет. Удивительная украинская речь, Проработала всю жизнь инженером. Ухоженная, чистенькая, волосы расчесанные , заколочка в волосах .... а дальше, дальше у неё в корзине: 3 конфетки, 3 картошинки, кусочек хлеба, 3 куриные ножки. Это все что она может себе позволить!!!! Это в тот момент, пока вы гниды позорные жрете лобстеров и катаетесь на бронированных автомобилях. Пока вы там сидите твари в сраных кабминах и верховних радах и принимаете указы и законы, которые истребляют население Украины. Что вы там пи@дите, людям, что поднимаете пенсии? Ублюдки! Чтоб вы так жили!!!!!
P.S. Деньги отказывалась брать. Соврал, сказал , что я работник соцслужбы по помощи пенсионерам. Постояли поговорили, еле сдержал слезы на глазах...Переглянути переклад
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев
 
 
 
 
 
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