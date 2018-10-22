 Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК, на сегодня газсбыты, посредники между "Нафтогазом" и населением, накопили задолженность в размере 19,5 млрд грн, а предприятия теплокоммунэнерго - 24,5 млрд грн. Кроме того, долг облгазов перед "Укртрансгазом" на конец сентября составляет еще около 26 млрд грн.

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"Газсбыты, ТКЭ и облгазы уже накопили перед нами долги на 2,5 млрд долларов. Решение проблемы этих неплатежей является критическим для нашей способности выполнять свои обязательства перед государственным бюджетом. Нам нужен такой механизм реализации газа, который не позволит деньгам растворяться в воздухе или оседать в карманах посредников", - считает председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Поступления от "Нафтогаза" в государственный бюджет в 2019 году ожидаются в сумме около 130 млрд грн, включая дивиденды в размере 90% прибыли. Если текущая система расчетов контрагентов за газ не будет изменена, "Нафтогаз" ожидает, что в следующем году компания будет иметь операционный дефицит денежных средств на сумму около 45 млрд грн. Это может повредить планам "Нафтогаза" по финансированию добычи газа и модернизации газотранспортной системы, а также сделает планы правительства относительно поступлений в госбюджет нереалистичными.

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"Невозможно игнорировать проблему посредников и нерасчетов с "Нафтогазом", и одновременно планировать доходную часть госбюджета так, будто эта проблема уже решена. Мы надеемся на сотрудничество с правительством и парламентом в ближайшие недели и уверены, что можно найти продуктивные решения", - отметил Андрей Коболев.

Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.