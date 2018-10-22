 Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК, на сегодня газсбыты, посредники между "Нафтогазом" и населением, накопили задолженность в размере 19,5 млрд грн, а предприятия теплокоммунэнерго - 24,5 млрд грн. Кроме того, долг облгазов перед "Укртрансгазом" на конец сентября составляет еще около 26 млрд грн.
"Газсбыты, ТКЭ и облгазы уже накопили перед нами долги на 2,5 млрд долларов. Решение проблемы этих неплатежей является критическим для нашей способности выполнять свои обязательства перед государственным бюджетом. Нам нужен такой механизм реализации газа, который не позволит деньгам растворяться в воздухе или оседать в карманах посредников", - считает председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Поступления от "Нафтогаза" в государственный бюджет в 2019 году ожидаются в сумме около 130 млрд грн, включая дивиденды в размере 90% прибыли. Если текущая система расчетов контрагентов за газ не будет изменена, "Нафтогаз" ожидает, что в следующем году компания будет иметь операционный дефицит денежных средств на сумму около 45 млрд грн. Это может повредить планам "Нафтогаза" по финансированию добычи газа и модернизации газотранспортной системы, а также сделает планы правительства относительно поступлений в госбюджет нереалистичными.
"Невозможно игнорировать проблему посредников и нерасчетов с "Нафтогазом", и одновременно планировать доходную часть госбюджета так, будто эта проблема уже решена. Мы надеемся на сотрудничество с правительством и парламентом в ближайшие недели и уверены, что можно найти продуктивные решения", - отметил Андрей Коболев.
Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
у всіх наших бідах і негараздах лише Хуйло винно - хіба не зрозуміло ?!
мало ?
Принцип "как урвать", а не "как создать" - он останется.
Когда на заседании кабмина Грося час рассказывает про запуск котлов на отопительный сезон, вместо состояния макрофинансовой экономики страны, это все... туши свет...
Такие вещи оператор котельни даже знает, нахер это министрам и всей стране?
но поскольку власть тотально коррумпирована и представляет собой мафию, никакие хитроумные механизмы ситуации не изменят
И сделает это за мзду малую, даже не сомневайся. Да ничего ты не сделаешь. Это минимум. А большинство наших политиков и идут в политику собственно для того, чтобы возглавить систему, а не бороться с ней. Надо менять полностью всю систему взаимоотношений в стране, чтобы у посредников не было возможности получать прибыль из воздуха. Не сделал ничего, а просто перепродал товар? А как это вообще вышло, что такая операция стала возможной? И при это нельзя вот просто "взять и всё запретить" - цепочки длинной распределенной логистики вполне могут быть экономически эффективными и оправданными. Идея о том, чтобы мне лично покупать носки на проходной Житомирской фабрики, чтобы не было посредников, для меня не выглядит здравой.
після подорожчання газу піди подивись - таки , в них , стануть ще крутішими !
Остановите Землю, я выйду...
ПС Чья бы корова мычала?
В Минэнерго РФ подтвердили аварию на новой ТЭС в Крыму
22.10.2018 20:54
Кровля здания на Балаклавской ТЭС, где Россия установила турбины немецкого концерна Siemens, переправленные в обход западных станций на полуостров, была повреждена паром из-за инцидента в ходе тестовых работ в конце августа. Об этом агентству Reuters сообщили Министерстве энергетики России.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-minenergo-rf-podtverdili-avariyu-na-novoj-tes-v-krymu/
кобелёв красава
все ради народа
все поцупив хвірташ..
триває чергова афера "аля-київ-тепло-енерго"..
облгази виводять гроші, що надходять по субсидії,
і стають мільярдними боржниками
Що й казати про якісь енергоносії...
P.S. Деньги отказывалась брать. Соврал, сказал , что я работник соцслужбы по помощи пенсионерам. Постояли поговорили, еле сдержал слезы на глазах...Переглянути переклад