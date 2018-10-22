 Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками

Россия готова к совместной работе с США, чтобы устранить взаимные претензии в связи с выполнением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора", – заявили в пресс-службе.

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В Совбезе РФ подтвердили, что эта тема затрагивалась на встрече Патрушева и Болтона в контексте заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД.

"Предметно обсуждена проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договора по открытому небу, а также Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", – сказали в пресс-службе.

​Также Патрушев и Болтон обсудили возможность продления Договора СНВ-3 после 2021 года на пять лет.

Патрушев и Болтон договорились продолжить диалог по линии советов безопасности РФ и США, отметили в Совбезе.

В рамках двухдневного визита Болтона в Москву также должны состояться переговоры с Кремлем и МИД РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

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В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.