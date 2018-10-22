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Все про:Патрушев (28) ракеты (665) Болтон (28)

 Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками

Кремль заявляет о желании устранить взаимные претензии и сохранить действие Договора о ракетах

Россия готова к совместной работе с США, чтобы устранить взаимные претензии в связи с выполнением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора", – заявили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

В Совбезе РФ подтвердили, что эта тема затрагивалась на встрече Патрушева и Болтона в контексте заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД.

"Предметно обсуждена проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договора по открытому небу, а также Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", – сказали в пресс-службе.

​Также Патрушев и Болтон обсудили возможность продления Договора СНВ-3 после 2021 года на пять лет.

Патрушев и Болтон договорились продолжить диалог по линии советов безопасности РФ и США, отметили в Совбезе.

В рамках двухдневного визита Болтона в Москву также должны состояться переговоры с Кремлем и МИД РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Также на Цензор.НЕТ: Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092740
 
 
 Топ комментарии
 
и Москве кто-то верит?!!! ну, это полный пипец...
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Да кто такой этот патрушев, если самый главный в рай собрался? Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками - Цензор.НЕТ 5203
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Да кто такой этот патрушев, если самый главный в рай собрался?
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Путин уже давно где то там,а вместо него двойники чудят на этом свете
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и Москве кто-то верит?!!! ну, это полный пипец...
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если договор с обеих сторон не соблюдается, какая разница кто кому поверит? Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками - Цензор.НЕТ 8357
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тут очень кстати вспомнить Бисмарка и его оценка порядочности русских
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не верю я этим бабаям запоребриковым ни на грош. если говорят, что "готовы к совместной работе", то для меня это звучит как "от забора и до обеда". а мне нужен результат! войска из Украины выведите, твари, Крым верните и приготовьтесь выплачивать репарации да компенсации. а все эти "процессы" нужны только для того чтобы смягчить режим санкций, не более.
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Болтон встретился с Патрушевым:

Болтон показал Бол ти все стало на свои места.
Страна с 3% мирового ВВП не в состоянии выдержать гонку вооружений против США.
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Еще, наверно, по кацапской статистике 1,65%. Ну, в общем, вы поняли...
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Кацапам верить,себя не уважать,думаю США это прекрасно понимают,свинособаки всё равно постараются обмануть...
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поркой хуйла полностью удовлетвоен, на долго ли?....
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не было ни какой порки...рыжий клоун и хуйло играют роль...
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Кацапам верить нельзя, нутро ордынское. Все равно Н.А.Е.Б.У.Т
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Самая большая ошибка природы это и есть московщина. Обсудили возможность продления договора СНВ - 3, это значит что США разорвут его нахрен ссылаясь на его саботаж рашистами.
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вообше то природа не причём, мацковиты уничтожает и засырает природу как не кто в мире.
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Массовый поход в рай отменяется? Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками - Цензор.НЕТ 7565 А жаль....
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вообше то не отменяется, просто медленей всё произаидёт.
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Прошу прощения за некоторый оффтопик, но вот какое сообщение мелькнуло:
Глава Пентагона выразил соболезнования по поводу расстрела в Керчи российскому министру обороны.


Вопрос: почему соболезнования выразили запоребрику, а не Украине, ведь это украинские граждане? Нет, я не собираюсь плясать на костях, ибо этих людей (половина - лети) по-любому жалко. Но сегодня я пообщался с одним своим пророссийски настроенным знакомым, и он обратил мое внимание на эту новость, прокомментировав так: ну вот, теперь и США признали Крым российским. Честно говоря, я бы сам до такого не додумался, но возразить нечего. Цинично, но крыть нечем.
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вони його , де факто , визнали одразу в 2014 - оскільки РФ спокійно зберегла , за собою , місце в радбезі ООН ...
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да ты что, кидались понтами и вдруг Америка приняла вызов и всё - готовы рюске уже и покаится и исправлятся - иптво - а как же величие раинашов.
нее, давай гонку вооружения, вот нам сегодня были курсы по первои мед помощи и по ходу будет регулярно, вот мы готовимся
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а що кацапи отримають, коли піндоси) розірвуть договір по ракетам малої дальності),
це не для нутрішнього кацяпського споживання!
для кацапів буде сказано, що піндоси розірвали договір і ми, кацяпи, вийшли з нього...
гроші розпиляють - і ракет не потрібно - є надувні - вони не падать хз де, хоч! Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками - Цензор.НЕТ 2482
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прикидывается, мол это не они а исправлятся будет они.
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начали возню по новому кругу, кинокомедия
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после новости - цру не знало о планах Растиковой Педераски на Крым....... я, отсмеявшись сказал - ну тупые гы-гы-гы все они знали.... спектакль просто идет. никто бы не гавкался с Парашкой, там ведь заразы хватит на 50 таких планеток. Клеманулись шоле - "захватят террористы" склад с хим. или ядер. дрянью и Путин скажет: а вот это вам за санкции ОЙ!!
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договора с кацапней - это новый вид туалетной бумаги.
пистит кацапня как дышит
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Друзья ! У меня хорошие предчувствия для Украины от визита Болтона в столицу мирового зла-кремль!Болтон -страшный рашкафоб!Никогда не понижает ставки.Только повышает.Конечно,интересы США -на первом месте.Но Украина -это лакмусовая бумажка улучшения папуасско-американских отношений.Именно интересы Украины -главный предмет обсуждений.Без Крыма и Донбасса на блюдечке с голубой каёмочкой для Украины,без Сирии,улучшения не будет!!.Держим кулаки за Болтона иСША!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками
 
 
 
 
 
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