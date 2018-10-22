 Болтон встретился с Патрушевым: Москва говорит, что готова работать над ошибками

Россия готова к совместной работе с США, чтобы устранить взаимные претензии в связи с выполнением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора", – заявили в пресс-службе.
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В Совбезе РФ подтвердили, что эта тема затрагивалась на встрече Патрушева и Болтона в контексте заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД.
"Предметно обсуждена проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договора по открытому небу, а также Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", – сказали в пресс-службе.
Также Патрушев и Болтон обсудили возможность продления Договора СНВ-3 после 2021 года на пять лет.
Патрушев и Болтон договорились продолжить диалог по линии советов безопасности РФ и США, отметили в Совбезе.
В рамках двухдневного визита Болтона в Москву также должны состояться переговоры с Кремлем и МИД РФ.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.
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В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".
2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.
4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
Болтон показал Бол ти все стало на свои места.
Страна с 3% мирового ВВП не в состоянии выдержать гонку вооружений против США.
Глава Пентагона выразил соболезнования по поводу расстрела в Керчи российскому министру обороны.
Вопрос: почему соболезнования выразили запоребрику, а не Украине, ведь это украинские граждане? Нет, я не собираюсь плясать на костях, ибо этих людей (половина - лети) по-любому жалко. Но сегодня я пообщался с одним своим пророссийски настроенным знакомым, и он обратил мое внимание на эту новость, прокомментировав так: ну вот, теперь и США признали Крым российским. Честно говоря, я бы сам до такого не додумался, но возразить нечего. Цинично, но крыть нечем.
нее, давай гонку вооружения, вот нам сегодня были курсы по первои мед помощи и по ходу будет регулярно, вот мы готовимся
це не для нутрішнього кацяпського споживання!
для кацапів буде сказано, що піндоси розірвали договір і ми, кацяпи, вийшли з нього...
гроші розпиляють - і ракет не потрібно - є надувні - вони не падать хз де, хоч!
ну тупые гы-гы-гывсе они знали.... спектакль просто идет. никто бы не гавкался с Парашкой, там ведь заразы хватит на 50 таких планеток. Клеманулись шоле - "захватят террористы" склад с хим. или ядер. дрянью и Путин скажет: а вот это вам за санкцииОЙ!!
пистит кацапня как дышит