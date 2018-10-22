 С марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны).

На данный момент на сайте авиакомпании присутствует расписание до конца марта 2019 года, в котором рейсы из Украины в Милан, Рим и Неаполь осуществляются из аэропортов "Киев" и "Львов", также присутствуют направления Киев-Болонья и Львов-Венеция.

Напомним, 21 октября Ernest Airlines заявила, что с марта запустит регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает два самолета Airbus-319 и Airbus-320, но его планируется пополнить еще двумя Airbus-320 до конца этого года.

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Авиакомпания Ernest начала свои полеты из киевского аэропорта в декабре 2018 года. Сейчас Ernest выполняет 15 рейсов в неделю в Италии из Киева.