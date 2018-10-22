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 Общество
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Все про:Италия (840) Киев (16641) лоукост (98)

 С марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную

Итальянский лоукостер запускает новый рейс.

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" им. Сикорского (Жуляны).

На данный момент на сайте авиакомпании присутствует расписание до конца марта 2019 года, в котором рейсы из Украины в Милан, Рим и Неаполь осуществляются из аэропортов "Киев" и "Львов", также присутствуют направления Киев-Болонья и Львов-Венеция.

Напомним, 21 октября Ernest Airlines заявила, что с марта запустит регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает два самолета Airbus-319 и Airbus-320, но его планируется пополнить еще двумя Airbus-320 до конца этого года.

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Авиакомпания Ernest начала свои полеты из киевского аэропорта в декабре 2018 года. Сейчас Ernest выполняет 15 рейсов в неделю в Италии из Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3092738
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро все на зиму будем улетать в Геную, чтобы не платить за отопление ,после чергового покращення )))
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та шо хрень, а быстрее нельзя, УЖЕ собрался
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Та не, пэрэмога. Чего ты ведь мощь прэмоги прет через край
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еще, судя по тому, сколько ты тут времени проводишь, то ты настолько богатый соеносец, шо на всех лоукостах перелетал😀
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Після виборів можна буде також і в Ростов, і в Тель-Авів, і в Панамські офшори і на дачу в Іспанії...
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Авиакомпания Ernest начала свои полеты из киевского аэропорта в декабре 2018 года...

Из будущего летают ???
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Последний абзац как-то весь переписать надо ...
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Усэ для людэй. Только улетайте уже поскорее. С марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную - Цензор.НЕТ 4334
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да куда угодно, подальше от рошеновской мафии
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"В настоящее время флот авиакомпании насчитывает два самолета Airbus-319 и Airbus-320"
Танки пустим? Один или все три? С марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную - Цензор.НЕТ 9201
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Скоро все на зиму будем улетать в Геную, чтобы не платить за отопление ,после чергового покращення )))
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В пізу просто обов'язково! Бо там без наших заробітчан башта гепнецця!)

о! Бо без наших заробітчан
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башня в Пизе... а кто ее туда засунул?
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Везде летаем, только в Геную и осталось слетать...
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Кто последний будет улетать не забудьте свет в Чопе выключить .
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а с Полтавы когда летать в турцию? летом еще обещали..
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А в апреле будут популярные направления на Хайфу и Ростов
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по моему, с нашей властью, уже давно, все, на Генуй, улетели
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от би риго-бпп туди відлетіли і не поверталися
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При таком уровне цен и зарплат улететь можно не в Геную, а в одноименную чашу
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Вельми корисна інформація для отримувачів житлових субсидій.
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С марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную

Это Янукович не подготовился к бегству - -Вован спас, а нынешние-с любого города могут улететь...
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зачем сразу в Геную? А в Вену на кофе и оперу уже налетались?
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я не женат и подруги у меня нету с февраля месяца, так что у меня с этим проблемы, и в пизу я в лучшем случае пару раз в месяц, по случаю )))
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Куда там той Генуе до Углового

Пляжи под Бахчисараем снова затопило нечистотами
22.10.2018 16:01
Уже второй год сразу после окончания летнего сезона на пляже в Угловом появляется черная река из нечистот. Течет она прямо в море. На местном филиале винзавода "Инкерман" утечку отрицают. Глава поселка признала: это сельская канализация. Туда попадают и стоки винзавода - отсюда и фиолетовый окрас воды.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/plyazhi-pod-bahchisaraem-snova-zatopilo-nechistotami/
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС марта из Киева можно будет напрямую улететь в Геную
 
 
 
 
 
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