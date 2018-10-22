 Водителя автобуса, в котором при ДТП погибла актриса Поплавская, отправили под домашний арест

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде ареста для Михаила Манюка, управлявшего автобусом, в котором погибла актриса Марина Поплавская. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

В качестве меры пресечения Манюку избрали круглосуточный домашний арест. Мера будет действовать до 19 декабря.

Перед началом заседания водитель рассказал, что не спал за рулем, как ранее предположила Ольга Сумская, также неоднократно пользовшаяся услугами Манюка. По словам мужчины, он отвлекся на Марину Поплавскую. В дороге актриса плохо себя чувствовала, ей несколько раз измеряли давление.

"Она встала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", – сказал он журналистам.

Манюк также отметил, что в поездку, которая закончилась аварией, он выезжал без положенного по нормативам отдыха, поскольку "планы руководства поменялись". И заверил, что всегда ездит со скоростью от 90 до 95 км/ч.

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.