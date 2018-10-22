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 Происшествия
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Все про:ДТП (5236) Киев (16641)

 Водителя автобуса, в котором при ДТП погибла актриса Поплавская, отправили под домашний арест

Мужчина говорит, что в момент аварии не спал, а как раз отвлекся на артистку

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде ареста для Михаила Манюка, управлявшего автобусом, в котором погибла актриса Марина Поплавская. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

В качестве меры пресечения Манюку избрали круглосуточный домашний арест. Мера будет действовать до 19 декабря.

Перед началом заседания водитель рассказал, что не спал за рулем, как ранее предположила Ольга Сумская, также неоднократно пользовшаяся услугами Манюка. По словам мужчины, он отвлекся на Марину Поплавскую. В дороге актриса плохо себя чувствовала, ей несколько раз измеряли давление.

"Она встала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", – сказал он журналистам.

Манюк также отметил, что в поездку, которая закончилась аварией, он выезжал без положенного по нормативам отдыха, поскольку "планы руководства поменялись". И заверил, что всегда ездит со скоростью от 90 до 95 км/ч.

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

Источник: https://censor.net.ua/n3092735
 
 
 Топ комментарии
 
и Поплавскую жалко, и водителя тоже.
Ведь не спецом же он, и на дороге такие ситуции бывают, что ни один сценарист не придумает.
Сам попадал в такие, шо диву даюсь как выжил
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Точно.

Щодня гинуть хлопці на війні. Про це лише куці повідомлення. А тут загинула (в автокатастрофі!!!) "артистка" кацапсько-пінчуківського "квн"-у -- четвертий день лише про це говорять.
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Однією рукою тримався за кермо, а другою за артистку. Профешшенел!
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Точно.

Щодня гинуть хлопці на війні. Про це лише куці повідомлення. А тут загинула (в автокатастрофі!!!) "артистка" кацапсько-пінчуківського "квн"-у -- четвертий день лише про це говорять.
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Людини нема, бо водій перед тим не виспався.
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та не трепло, если скажу кто он, то бан обеспечен
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и Поплавскую жалко, и водителя тоже.
Ведь не спецом же он, и на дороге такие ситуции бывают, что ни один сценарист не придумает.
Сам попадал в такие, шо диву даюсь как выжил
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какой русский не любит бьістрой ездьі (с)
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Якби ще і під домашнім арештом біди якої-небудь не скоїв.
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Баба могла просто подойти полюбить мозг водителю. Часто встречал такое !
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водителю за рулем запрещено разговаривать. и с пассажирами и по телефону. на суде это добавит ему срок.
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Если автобус был в его собственности - его надо судить. Если он наемный работник - судить надо работодателя. Мир и порядок наступят в Украине когда все { ВСЕ} без исключения будут выполнять ПДД.
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При чем тут работадатель,его вина только в том что эта известная личность,это обыкновенный случай,судьба.
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Тут как бы все логично , при ДТП если конечно нет массовых жертв или других отягчающих , обычно отпускают домой до суда . И смысла его в СИЗО с уголовниками держать не какого , получит своих 5 лет поселения и через 2,5 выйдет по УДО .
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По закону -статья 286 часть 2 - от 3 до 8. До суда - СИЗО. За парня вступились.
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у нас по многим статьям, суды удивляют, самым удивительным образом!!!
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И с какого перепугу ? Даже при Сове за ДТП в СИЗО не содержали . Водители социальной опасности не представляют и от правосудия не когда не скрываются .Если бы домашний арест не дали выпустили под залог.
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Всегда ездит со скоростью от 90 до 95 км/час, а вот на спидометре стрелка зависло более чем 100 км/час. Выходит - брешет, так как и то, что не уснул, ведь свидетеля нет, а все артисты мирно спали.
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Надо еще проверить исправность и общее состояние, габаритных огней грузового прицепа.
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Но он не стрелял в никого, и там куча свидетелей, вполне могли отвлечь, что в принципе запрещено. Это трагедия, человек виновен, но не на столько чтобы его казнить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодителя автобуса, в котором при ДТП погибла актриса Поплавская, отправили под домашний арест
 
 
 
 
 
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