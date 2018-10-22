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Все про:Россия (70814) санкции (7012) Совет Европы (501)

 Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России, - СЕ

Страны-кандидаты на членство в ЕС и участник Европейской ассоциации свободной торговли присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы о продлении санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Совета Европы.

Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

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Согласно сообщению, страны-кандидаты Черногория и Албания, участница Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, а также Украина, присоединяются к этой декларации.

Напомним, 12 сентября СЕ принял решение, которое продлевает ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3092730
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті Україна законодавчо скасувала дію вільної економічної зони "Крим"?? Хвала сивочолому керманичу..
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Гостайна. "Какую страну потеряли".... О том, что Советский союз импортирует навоз из Голландии для нужд советской партийной верхушки было государственной тайной СССР 😂😂😂😂😂
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Нарешті Україна законодавчо скасувала дію вільної економічної зони "Крим"?? Хвала сивочолому керманичу..
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Хех,а чего не пишуть ,что хуйло ввёл санкции против Украины?
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жители воронежа могут эти санкции не пережить
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А росія ввела санкції проти України🤣 Головне - це заборона росіян купувати харчі в Україні😜
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Правильно не хер вообще к нам ездить , мы ж такие злые бендеровцы , и шашлыки из кацапятины наше любимое блюдо. А то нажрутся в Киеве санкционки и Хуйла начинают еще больше КУ.
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Автор: Пилигрим Новость:

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Хех! Маскалота викидує на смітник польське сало. Калінінград. Назло Гейропі. Каци сало не їдять.))Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России, - СЕ - Цензор.НЕТ 8442
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Соя скажите а кум хуйла это к Украине или к паРаше относится? И если к паРаше, то ввела ли Украина санции против кума хуйла? )))
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Гостайна. "Какую страну потеряли".... О том, что Советский союз импортирует навоз из Голландии для нужд советской партийной верхушки было государственной тайной СССР 😂😂😂😂😂
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Мля какую страну потеряли! Даже гамна своего не хватало!
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Вряд ли, что теперь всё станет на свои места?
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Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Источник: https://censor.net.ua/n3092730
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Про санкції зрозуміло, але про Норвегію формуліровку не сприймаю. Як казав Добкін, що текст по дебільному написали.
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а мені таке формулювання подобається... як кому
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зато Украина в одном списке с Норвегией, или по крайней мере с её членом Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России, - СЕ - Цензор.НЕТ 508
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Со времен И.Грозного , на России ( тогда Московсское царство ) ,-
1-3 раза в столетие ГОЛОДОВКИ,,,
И народ спасали гейЕВРОПА и ( попожже) США ??
.
.
Потом ,=-правда росс ВЛАСТЬИМУЩИЕ все Это НИВЕЛИРУВАЛИ , ПРИУМЕНШАЛИ и т д..
.
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А ведь
БОГ не фраер....
.
да и западу можэт надоест ???
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Перемещение народов всё сровняет,Поднебесная с кацапнёй справится молча!
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так сказать, пользы не может быть за много, с чистого сердца, не осуждаите уж, если мало добавим.
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The Candidate Countries Montenegro* and Albania*, and the EFTA country Norway, member of the European Economic Area, as well as Ukraine, align themselves with this declaration.

в оригинале
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России, - СЕ
 
 
 
 
 
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