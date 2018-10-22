 Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России, - СЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Совета Европы.
Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Норвегия присоединились к продлению санкций против России.
Согласно сообщению, страны-кандидаты Черногория и Албания, участница Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, а также Украина, присоединяются к этой декларации.
Напомним, 12 сентября СЕ принял решение, которое продлевает ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года.
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Про санкції зрозуміло, але про Норвегію формуліровку не сприймаю. Як казав Добкін, що текст по дебільному написали.
или по крайней мере с её членом
1-3 раза в столетие ГОЛОДОВКИ,,,
И народ спасали гейЕВРОПА и ( попожже) США ??
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Потом ,=-правда росс ВЛАСТЬИМУЩИЕ все Это НИВЕЛИРУВАЛИ , ПРИУМЕНШАЛИ и т д..
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А ведь
БОГ не фраер....
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да и западу можэт надоест ???
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в оригинале