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Все про:Газ (8938) Киев (16641) Метрополитен (556)

 В киевском метро распылили неизвестное вещество, нескольким пассажирам стало плохо, - ТСН

В полиции считают, что подростки играли с газовым баллончиком

В киевском метрополитене около десяти человек пострадали от распыления неизвестного вещества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Люди спускались по эскалатору на платформу, когда у них вдруг начало першить в горле, стало трудно дышать, и начался сильный кашель и головокружение.

По словам очевидцев, началась паника, люди побежали против движения эскалатора. Кто-то перепрыгивал на другие лестницы, которые двигались вверх. Никакого запаха не было.

По версии полицейских, компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое. Сейчас их разыскивают.

Метрополитен работает в штатном режиме. Тем, кто закашлялся и испугался, наверху первую помощь оказали медики. Угрозы для их здоровья нет.

"Кашель. Ты не можешь дышать и сразу мгновенно потребность кашлять, откашливать, что у тебя в легких. Паника возникла. Сейчас я чувствую себя абсолютно нормально", – рассказала одна из пострадавших.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новые строительные нормы для станций метро предусматривают доступность для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

Источник: https://censor.net.ua/n3092729
 
 
 Топ комментарии
 
Жодного слова про станцію, де це відбулося😳
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Кабмин распылил новые тарифы на газ, плохо стало всем.
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І ніде не написано, на якій саме станції метро...
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Жодного слова про станцію, де це відбулося😳
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І ніде не написано, на якій саме станції метро...
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На фото вроде Универ, хотя могу и ошибаться.
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Фото не завжди відповідає місцю, де була ця подія.
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https://t.co/J2Z606mSim

Сталося все на станції метро "Площа Льва Толстого".
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Хто пише такі статті? На якій станції це сталося?
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На станції Лева Гладкого відбулося розпорошення безвісної речовини, у слідстві чого підлога станції відчули роздратування слизької та відкашлювання з глибини нескладних
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Дійсно, що відбулася така майже летальна подія, в наслідок чого один колишній медичний працівник, що в Дніпрі розрізає останнім приготував свій найкращий скальпель😒
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в прохладном морге безмятежно
дезинфицирую ножи
лишь раздражают чьи-то вопли
я жив

...
однажды чорный чорный негр
приходит в чорный чорный морг
и только чорными глазами
морг морг
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А мені з такими приходилося працювати. Уявлєш, як видно чорношкірого в темряві на чорному фоні? 🙄
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Ти бачив сьогодні фазана , коли він був ніби-то не фазаном?
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Кабмин распылил новые тарифы на газ, плохо стало всем.
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Судя по твоим комментам, тем кого я "ненавижу" от этого стало лучше. В киевском метро распылили неизвестное вещество, нескольким пассажирам стало плохо, - ТСН - Цензор.НЕТ 931
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Не суди тільки по моїм коментам, бо твої коменти просто зрадоботні та без основи.
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Як то кажуть, вірити не можна навіть власній дупі.
Бо захотів пернути - і зненацька обгидився.
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Констянтин означає, що у нього постійно... Ви мене зрозуміли🤣
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Каждый писатель должен писать только о том, что пережил лично.
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Вот сейчас фантастам обидно было.
А также авторам множества других жанров (от сказок до мистики и хоррора) .
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За столом в английском пабе человек перемешивал что-то в пробирке. "Новичок" - подумал Штирлиц.
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Кто в теме - это шо ж за газ-то, в баллончике? Не МПК, не CS?
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Испытывают мусорской новичек на случай массовых протестов перед выборами
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Около десяти - это 8 и 1/45 человека? Кто так пишет?
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Там недалеко есть Дом со ШПИЛЕМ (Крещатик 12/2) У київському метро розпилили невідому речовину, декільком пасажирам стало погано, - ТСН - Цензор.НЕТ 2605
У київському метро розпилили невідому речовину, декільком пасажирам стало погано, - ТСН - Цензор.НЕТ 7358
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ киевском метро распылили неизвестное вещество, нескольким пассажирам стало плохо, - ТСН
 
 
 
 
 
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