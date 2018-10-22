 Дело Труханова будет рассматривать суд Одессы, - адвокат Лысак

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат Труханова Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, судья зачитал резолютивную часть постановления, в которой не сообщается о причинах такого решения.

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Полный текст ожидается в среду, 24 октября.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на 15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

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30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.

В октябре в суд Одессы направили дело против одесского мэра Геннадия Труханова, еще нескольких чиновников Одесского горсовета и предпринимателей.

9 октября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Верховный Суд ходатайство об определении другой подсудности.

16 октября пресс-служба Малиновского районного суда Одессы сообщила, что к ним поступил обвинительный акт в отношении городского головы и других должностных лиц.

Подготовительное судебное заседание состоится в 14 часов 26 октября.