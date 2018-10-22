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 Политика Украины, Общество
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 Дело Труханова будет рассматривать суд Одессы, - адвокат Лысак

Верховный Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения дела мэра Одессы Геннадия Труханова в Киев.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат Труханова Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, судья зачитал резолютивную часть постановления, в которой не сообщается о причинах такого решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт

Полный текст ожидается в среду, 24 октября.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на 15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

Также читайте: НАБУ завершило расследование в отношении мэра Одессы Труханова

30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.

В октябре в суд Одессы направили дело против одесского мэра Геннадия Труханова, еще нескольких чиновников Одесского горсовета и предпринимателей.

9 октября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Верховный Суд ходатайство об определении другой подсудности.

16 октября пресс-служба Малиновского районного суда Одессы сообщила, что к ним поступил обвинительный акт в отношении городского головы и других должностных лиц.

Подготовительное судебное заседание состоится в 14 часов 26 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3092727
 
 
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все, посадят трухана. Однозначно.
Не, ну это же капец какой то.
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Я знаю только про одну посаженую.
Это печень генплокулола. Все, больше не слыхивал
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Тобі жаль цього смердю ого ригоанала?
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Да, я горжусь нашим пэтьою и ценю его назначение трухана в Одессе.
Ты не доволен выбором нашего гаранта и ведущего в светлое будующие сывочолого диабетика？
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Не должен суд Одессы рассматривать дело мэра Одессы. Явно выгородят и никакого срока не будет у этого бандюги.
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Особо не заморачивались.)))) Просто случайно так вышло.
Дело Труханова будет рассматривать суд Одессы, - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 9965
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эээх, не веришь ты в рэформованэ правосуддя. Я вот верю бэзоговорочно.
Трухану возместят судебные издержки однозначно, не пэрэмога ли это, когда простой громадянын, тем более невинный, побеждает систему, пэрэмога же мощная.
Слава пэтьке!
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Слава пэтьке, непокобелимому борцуну с "руским миром" и его представителем трухановым!
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ох как захотелось две гвоздички пэте отослать
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Нічого трухану не буде.. Про все домовлено на найвищому рівні.. Пересидів за кордоном , поки не отримав гарантій .. Ну і поділився з тим , з ким домовився..
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юГгик... - вся Украина видела какие ты "предЪявы" кидал мрази вилкулу - студенты 3 курса юридически-правовых смеялись...
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Крокодила будут судить дети крокодила.
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Штирлица пусть судят в Москве, сказал Мюллер
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А можно было и в Полтаву к Кернесу. Но лучше всего в пещерный суд стольного града Киева.
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правда в том, что в Украине нет суда, который бы принял решение не такое, как примут в суде Одессы. Т.к. "реформовани судди" остались шлюхами режима.
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Тут все ясно. суд Одессы и труха, патриоты и торговые портнеры. НАБУ - огенты кремля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Труханова будет рассматривать суд Одессы, - адвокат Лысак
 
 
 
 
 
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