EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  552  8
Все про:ГПУ (8900) суд (21428) Татьков (4)

 Экс-главе Высшего хозсуда Татькову заочно сообщили о подозрении в создании преступной организации

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову в создании преступной организации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы управления спецрасследований Генпрокуратуры.

"02.10.2018 на основании собранных доказательств осуществлено сообщение о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и иным имуществом", - сказано в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Кроме того, 15 октября совместно с работниками департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержан один из подозреваемых в непосредственном участии в деятельности указанной преступной организации.

Указанное лицо в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов и дальнейшем управлении таким имуществом.

Заместителем генерального прокурора задержанному лицу сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На родственников и неимущих друзей беглого экс-главы Высшего хозсуда Татькова записано около сотни объектов элитной недвижимости в Украине и в Испании, - СХЕМЫ. ФОТО+ВИДЕО

В ходе расследования правоохранителями выявлены 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенные в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе Киева, которые, основываясь на собранных доказательствах, дают основания считать их предметами легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации.

В связи с этим, по соответствующему ходатайству органа предварительного расследования, указанное имущество арестовано в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: ГПУ установила новые эпизоды и выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову

Источник: https://censor.net.ua/n3092725
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это дурдом!
Лютый дурдом садо-мазо.
Народ в роли мазо.
 показать весь комментарий
 
очередной сериал со счастливым концом. Экс-главе Высшего хозсуда Татькову заочно сообщили о подозрении в создании преступной организации - Цензор.НЕТ 3976
 показать весь комментарий
 
 
Украинские суды - преступная организация...
 показать весь комментарий
 
так у нас практически все такие ....- и ГПУ не исключение..., как там бирюликовые и онные поживают...
 показать весь комментарий
 
Фамилия говорящая.
Тать (устар.) - вор, грабитель, разбойник.
 показать весь комментарий
 
 
А сидіти буде теж заочно!?
Може досить витрачати кошти на облаштування спектаклів з заочного судочинства!!?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-главе Высшего хозсуда Татькову заочно сообщили о подозрении в создании преступной организации
 
 
 
 
 
 вверх