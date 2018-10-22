 Враг 5 раз нарушил перемирие, с нашей стороны потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано вблизи Марьинки.
Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское.
Вследствие вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал.
В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".
Порошенко,использовав нормы признанного позже НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ,Закона о референдуме-послал всех в ..сад..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179723056280740&set=a.115678636018516&type=3&theater …
"РУКА КРЕМЛЯ"?
пусть все будет хорошо!
пусть все будет Украина!!!
Героям СЛАВА!!!