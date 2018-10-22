EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  139  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7318) Донбасс (17220)

 Враг 5 раз нарушил перемирие, с нашей стороны потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня без применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано вблизи Марьинки.

Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское.

Вследствие вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Также читайте: Наемники РФ обстреляли Марьинку: мирный житель получил ранение, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3092722
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Враг или террористы ? Война или терракты ?
 показать весь комментарий
 
22 ОКТЯБРЯ 4 года назад партия Тимошенко принесла Порошенку на Банковую 3 МЛН подписей за референдум о вступлении в НАТО
Порошенко,использовав нормы признанного позже НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ,Закона о референдуме-послал всех в ..сад..
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179723056280740&set=a.115678636018516&type=3&theater …
"РУКА КРЕМЛЯ"?
 показать весь комментарий
 
Достаточно одного нарушения "перемирия" , а по хорошему их нужно гнать поганой метлой с Украинской земли в русню .
 показать весь комментарий
 
спасибо, что живые!
пусть все будет хорошо!
пусть все будет Украина!!!
Героям СЛАВА!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 5 раз нарушил перемирие, с нашей стороны потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх