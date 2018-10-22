 Враг 5 раз нарушил перемирие, с нашей стороны потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано вблизи Марьинки.

Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское.

Вследствие вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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