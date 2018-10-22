EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1089  23
Материалы по теме:
Все про:запуск (14) Крымский титан (21) Армянск (14)

 "Крымский титан" опять при деле: начались работы по запуску завода

Оккупационный "Росприроднадзор" разрешил предприятию возобновить работу.

В Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан". Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Росприроднадзора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жители Армянска опять жалуются на самочувствие, но теперь их не спасают, а называют провокаторами, - "Новая газета"

Эту информацию также подтвердил глава так называемой "администрации" Армянска Василий Телиженко.

"В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели", – уточнил представитель оккупационной власти.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Также на Цензор.НЕТ: Открыто уголовное производство по статье "экоцид", - представитель президента в Крыму Бабин об отравлении в оккупированном Армянске

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".



Источник: https://censor.net.ua/n3092719
 
 
 Топ комментарии
 
Може українці вирішать цю проблему простіше: знову обріжуть ЛЕП, яка живить "титан" і "соду"?
 показать весь комментарий
 
Бабло побеждает зло. А большое бабло побеждает даже добро.
"Крымский титан" опять при деле: начались работы по запуску завода - Цензор.НЕТ 1696
 показать весь комментарий
 
почему граждане Украины должны оплачивать электричество захваченного кацапами завода?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почему граждане Украины должны оплачивать электричество захваченного кацапами завода?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Понятия не имею. А они оплачивают?
 показать весь комментарий
 
Как по мне, крым Украина,но только из принцыпа а так он вообще он нахер такой скрепноватный не нужен.
 показать весь комментарий
 
Не плутай вату з українцями, кримцями та землею.
 показать весь комментарий
 
Да кто в рашке о быдлоте думает....
Видимо нам в Херсон еще один шланг перебросить удалось!
 показать весь комментарий
 
 
Може українці вирішать цю проблему простіше: знову обріжуть ЛЕП, яка живить "титан" і "соду"?
 показать весь комментарий
 
 
Так поїдь переріж, триндюк. Якщо найдеш таку ЛЕП. Хотя для троля любий дротик люмінєвий підійде. Аби бзднути...
 показать весь комментарий
 
В украинском крыму работает украинское предприятие.
Правда, диабетик？
 показать весь комментарий
 
 
Бабло побеждает зло. А большое бабло побеждает даже добро.

 показать весь комментарий
 
 
Подышали свежим воздухом и хватит.
Пора работать!

 показать весь комментарий
 
 
Вопросик: а водичку для своего вонючего Титана, они откель качают?
 показать весь комментарий
 
 
А говорят что сырье с Житомерской области контробандой возят а воду тоже котробандными трубами.
 показать весь комментарий
 
 
"Украина просто обязана поставлять Титану электричество и воду , иначе мы попадём в "русский мир" и в кабалу к Хуйлу .
А чтобы укрепить наши позиции , мы ещё и поднимем цены на газ .
Дешёвые тарифы - это предательство !"
Из мальдивских тезисов генералиссимуса А.Инкогнито .
 показать весь комментарий
 
 
Вот получим томос, мы им покажем раскольникам...
 показать весь комментарий
 
 
До речі - вільна економічна зона "Крим" і досі не скасована Україною.. Зроблено все для максимально комфортного процесу анексії Криму хуйлом. Згадайте - скільки часу після анексії електроенергія постачалась потужними реформаторами.. А може ще й зараз постачається на "Титан".. Фірташ.. Філіжанка віденської кави.. Ну то таке..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Крымский титан" опять при деле: начались работы по запуску завода
 
 
 
 
 
 вверх