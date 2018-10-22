 Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины. Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", – говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Канадского председательствования в группе послов "Большой семерки" в соцсети Twitter в понедельник.

Напомним, специалисты МВФ и Украина 19 октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. "Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ.

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Соглашение еще должен утвердить менеджмент фонда и одобрить его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

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Как ранее отмечала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, возобновление финансового сотрудничества с МВФ откроет путь к льготному привлечению в госбюджет $800 млн под гарантии Всемирного банка, а также к получению первого транша макрофинансовой помощи от ЕС на EUR 500 млн.