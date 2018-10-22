 Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины. Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", – говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Канадского председательствования в группе послов "Большой семерки" в соцсети Twitter в понедельник.
Напомним, специалисты МВФ и Украина 19 октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. "Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ.
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Соглашение еще должен утвердить менеджмент фонда и одобрить его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.
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Как ранее отмечала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, возобновление финансового сотрудничества с МВФ откроет путь к льготному привлечению в госбюджет $800 млн под гарантии Всемирного банка, а также к получению первого транша макрофинансовой помощи от ЕС на EUR 500 млн.
Щорічно трудові мігранти відправляють в Україну 11 млрд.дол. А в офшори олігархи і політики виводять 11-13 млрд. дол..
Во первых никакого роста, кроме приумножения олигархических капиталов и не было. Во вторых это заявление верх цинизма....
Другими словами они приветствуют дальнейшее обнищание украинского народа.
Украина благодаря еврореформам уже сейчас самая бедная страна Европы, куда уж дальше геноцидить.
Нужно называть вещи своими именами, это не умные люди, а просто ворье и мошенники.
Кредит від МВФ (ціна якого - удушення українців цінами на газ): 3,8 млрд $ на 3 р., повернути потрібно за 2 р. Попередній давали на 4,5 р. і повертати треба було за 5 р. Гройсман: "Ми наберемо кредитів на будь-яких умовах, адже витратимо їх ми, а повертати буде хтось інший"
неповадно рваться к власти с целью увеличивать свои прибыли, следует принять
закон, по которому вся прибыль компаний президента и высших должностных лиц
государства должна поступать в бюджет. Это следует внести в конституцию.