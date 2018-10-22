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 Политика Украины, Экономика
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 Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов

Соглашение они называют "Ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста".

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем - экономической стабильности Украины. Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", – говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Канадского председательствования в группе послов "Большой семерки" в соцсети Twitter в понедельник.

Напомним, специалисты МВФ и Украина 19 октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. "Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ.

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Соглашение еще должен утвердить менеджмент фонда и одобрить его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Также на Цензор.НЕТ: У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Как ранее отмечала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, возобновление финансового сотрудничества с МВФ откроет путь к льготному привлечению в госбюджет $800 млн под гарантии Всемирного банка, а также к получению первого транша макрофинансовой помощи от ЕС на EUR 500 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3092713
 
 
 Топ комментарии
 
Тупо доводят украинцев до нищеты ,чтобы за копейки скупить землю .
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Как зрадодрянь завизжала что Европа и США плохии что же дальше будут визжать зрадопи*дри? Неужели о величии кацапсин?
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Если бы ты читал не только йулины методички, то знал что еще СССР был самой бедной страной в Европе по уровню жизни. С какого рожна мы можем стать богаче, при таких попередниках? Слушай умных людей, они дурму не научат.
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Так это новая программа stand-by, не просто кредит. Совсем другое дело.
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Якщо розкрадуть не ці , то в офшори виведуть інші: - корупційні, бюджетні і через трансфертні ціни....
Щорічно трудові мігранти відправляють в Україну 11 млрд.дол. А в офшори олігархи і політики виводять 11-13 млрд. дол..
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"Соглашение они называют "Ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста"
Во первых никакого роста, кроме приумножения олигархических капиталов и не было. Во вторых это заявление верх цинизма....
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Тупо доводят украинцев до нищеты ,чтобы за копейки скупить землю .
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Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов

Другими словами они приветствуют дальнейшее обнищание украинского народа.
Украина благодаря еврореформам уже сейчас самая бедная страна Европы, куда уж дальше геноцидить.
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Если бы ты читал не только йулины методички, то знал что еще СССР был самой бедной страной в Европе по уровню жизни. С какого рожна мы можем стать богаче, при таких попередниках? Слушай умных людей, они дурму не научат.
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Как показывает практика, эти "умные" люди действуют исключительно в своих интересах и за счет народа, по сути обворовывают народ, ничем не отличаясь от обычных воров и мошенников.
Нужно называть вещи своими именами, это не умные люди, а просто ворье и мошенники.
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...исключительно в своих интересах дествует твой хйуло, а умные люди нехотят плодить нищиту у себя на границе.
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Как зрадодрянь завизжала что Европа и США плохии что же дальше будут визжать зрадопи*дри? Неужели о величии кацапсин?
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Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов - Цензор.НЕТ 8097Український форпост‏ @Sergiy_Petrenko 21 окт.
Кредит від МВФ (ціна якого - удушення українців цінами на газ): 3,8 млрд $ на 3 р., повернути потрібно за 2 р. Попередній давали на 4,5 р. і повертати треба було за 5 р. Гройсман: "Ми наберемо кредитів на будь-яких умовах, адже витратимо їх ми, а повертати буде хтось інший"

Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов - Цензор.НЕТ 3826
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У меня кстати есть идея для партнеров с Мвф.А что если зарплату выдавать раньше на пол месяца работникам но под проценты небольшие.Тут надо акцентировать внимание на количество.
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Тобишь ждать зарплаты надо будет не месяц а всего половина
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треба заспокоїти лохів. чому ми не віддаємо борги з доходів держави? а залазимо до кишені звичайного громадянина? ні ілюзій не має-громадян немає,є рослини....чому тисячі не на площах, де профспілки? де РНБО? всі забаганки кооперативу Петро і К оплатять ті хто не матиме субсидій....піпел український ти апріорі рослина? батрачиш, як німий за кордонами-старечі дупи підтираєш цілодобово...коли сам будеш жити, як людина?
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Чтобы было
неповадно рваться к власти с целью увеличивать свои прибыли, следует принять
закон, по которому вся прибыль компаний президента и высших должностных лиц
государства должна поступать в бюджет. Это следует внести в конституцию.
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дык это уже было в СССР. Поэтому он рухнул...
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И тут петруха с хуйлом обдуриив европейцев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтраны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов
 
 
 
 
 
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