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 Политика Украины
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Все про:ВР (22397) Геращенко Ирина (1237)

 "Вы хоть на очередное дойдите", - Ирина Геращенко ответила на требования провести внеочередное заседание Рады

Народным депутатам, которые предлагают провести внеочередную сессию Верховной Рады, следует посещать очередные сессии.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Так мило, когда депутаты, которые хронически прогуливают пленарные недели, месяцами не появляются в сессионном зале, не голосовали за ключевые законы и ни разу не были на заседании своего комитета, требуют проведения внеочередной сессии. Да вы хоть на очередную дойдите", - написала она.

Геращенко отметила, что готова принять участие во внеочередной сессии, если для ее проведения соберут необходимые 150 подписей нардепов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что лидер РПЛ Олег Ляшко требует созвать внеочередное заседание Рады.

22 октября партия "Батькивщина" также выступила за созыв внеочередного заседания парламента, чтобы "остановить повышение тарифов".

Вы хоть на очередное дойдите, - Ирина Геращенко ответила на требования провести внеочередное заседание Рады 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092712
 
   
 Топ комментарии
 
А вы введите голосование по отпечатку, оборудование же куплено за наши деньги и валяется на складе, потом увольте пару сотен прогульщиков с компесацией их ЗП в бюджет, конфискуйте имущество и будет чудо.
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Не уважаю ляшка. Как проститутку парашенко. Но и геращенко ,хамка. Хотя вроде все заодно. Разлад в надежде проскачить по головам бывших соучастников ?
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А чё, джоб традиционно привычный, как цвет ее бусиков
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Если будет разыгрыватся лотерея Ляшко прийдёт .Ему прёт постоянно .
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А вы введите голосование по отпечатку, оборудование же куплено за наши деньги и валяется на складе, потом увольте пару сотен прогульщиков с компесацией их ЗП в бюджет, конфискуйте имущество и будет чудо.
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и на каком основании их будут увольнять? они же НАРОДНЫЕ избранники))) может нам себе палец отрезать за голосование не за того?)))
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Не уважаю ляшка. Как проститутку парашенко. Но и геращенко ,хамка. Хотя вроде все заодно. Разлад в надежде проскачить по головам бывших соучастников ?
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Та ви хоть на чергову дійдіть.
.
А тут, Іро,ви - молодець. Можете,коли хочете.)
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Як вони (Ляшко і к) можуть дійти, як в них прийом у "особистого проктолога"....
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Народу Украины проще и дешевле нанять выездной европейский парламент с президентом и премьером чем кормить 450 дегенератов..... "Вы хоть на очередное дойдите", - Ирина Геращенко ответила на требования провести внеочередное заседание Рады - Цензор.НЕТ 6427
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Зря Лошко это задумал, а кто на округе будет помогать дояркам коров доить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы хоть на очередное дойдите", - Ирина Геращенко ответила на требования провести внеочередное заседание Рады
 
 
 
 
 
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