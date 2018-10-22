 Удешевить газ можно только путем возвращения в российскую газовую кабалу, но развернуть страну в "русский мир" я не позволю, - Порошенко

Об этом заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты президент Украины Петр Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

Он подчеркнул, что из этой зависимости удалось выбраться.

"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или, может, и вовсе нет", - отметил Порошенко.

Напомним, комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом президент заметил, что больше всего "нахватались кредитов" именно те политические силы, которые сегодня "громче всех "защищают" простой люд". По его информации, общее долговое наследие, "нагулянное" в 2007-2013 годах, составляет 54 миллиарда долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ