 Удешевить газ можно только путем возвращения в российскую газовую кабалу, но развернуть страну в "русский мир" я не позволю, - Порошенко

Об этом заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты президент Украины Петр Порошенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что из этой зависимости удалось выбраться.
"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или, может, и вовсе нет", - отметил Порошенко.
Напомним, комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом президент заметил, что больше всего "нахватались кредитов" именно те политические силы, которые сегодня "громче всех "защищают" простой люд". По его информации, общее долговое наследие, "нагулянное" в 2007-2013 годах, составляет 54 миллиарда долларов.
По-друге. Ні якого "власного" (або "нашого" як люблять казати на Росії) в України не має. Всі родовища газа разом з інфрастуктурою вже давно розпродані з часів "совка" та мають конкретних приватних власників. Якщо хтось закликає до того, що треба все забрати та розподілити, тому напевно краще в "лугандон" переїзджати. Бо там все так і влаштовано - побачив те що сподобалось забрав собі і це вже не МакДональдс а ДонМак.
По-третє. Товар повинен коштувати відповідно його ринкової ціни. Я б ще зрозумів якби наш уряд встановив якийсь митний збір на газ, як це зробили з автівками. Коли авто коштує наприклад 10, а з митними зборами виходить 15. Ось тоді якби і газ по цій самій схемі закупали то можна було б непогоджуватись та протестувати. Але ж нам кажуть що ми ще навіть не дійшли до ринкової вартості газу. І ми тільки прагнимо зрівняти ціни, без будьяких митних зборів. Щоб наприклад ринкова ціна на газ була 10. і Україна мала змогу купляти за 10.
Ну і на останок. Звісно що зростання ціни на будь що нікому не довподоби. Так само було й з вартістю проїзду у громадському транспорті в Києві, коли я про це писав, так само всі поливали мене лайном та звинувачували у кличкоботстві. Але люди, я не розумію чому ви прагните знизити ціну на товар чи послуги. А не прагнете та вимагаєте підвищити собі заробітну плату щоб ви були в змозі цими товарами та послугами користуватись.
З,І, щось багатецько тексту вийшло, хто його буде читати...
А разница покрывалась именно за счет этих 54 млрд$. И куда пошли эти миллиарды $ не хтят рассказать те,кто воютза дншевый газ?
Может быть МОЖЕТ! И слелают скидку на газ из РФ,а может будут отпускать в кредит,как в девяностые. Денег ($) больше не дадут. А что ьудет через два - три года?!!
Эти идиоты не думают! С таким народом скоро будем жить как на расее или ордло.
Даёшь Роттердам+++!!!
Люди, ведь так?