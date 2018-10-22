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Все про:Киевпастранс (84) Укрзализныця (1472) электричка (59)

 "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвиняют друг друга в утреннем сбое работы городской электрички.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба "Киевпастранса" в частности заявила, что сегодня, 22 октября, с 08:15 до 9:05 было заблокировано движение электропоездов городской электрички посторонними лицами на станции "Троещина-2" по причине несоблюдения графика движения.

"Киевпастранс" утверждает, что график движения электропоездов регулируется диспетчерами УЗ, который предоставляет приоритет в движении скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам.

Кроме того, предприятие сообщило, что переданные "Укрзализныцей" поезда серии ЕР9м постоянно требуют планового и внепланового ремонта, который в порядке очереди выполняет только моторвагонное депо Фастов-1.

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В свою очередь "Укрзализныця" считает, что проблема заключается не в графике, а в нехватке локомотивных бригад КП "Киевпастранс". По этой причине 22 октября на маршрут вышли только семь составов, а не девять.

"Заявка на количество поездов КП "Киевпастранс" ежесуточно согласуется с "Укрзализницей". График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме. В частности, графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование девяти электропоездов в рабочие дни и шести - в выходные", - сказано в сообщении.

"Укрзализныця" также предложила киевским властям купить новые электрички вместо подержанных ЕР9м. В таком случае те составы, которые используются "Киевпастрансом", будут переведены в пригородное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3092708
 
 
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короче - пассажиры виноваты...вечно им надо куда-то... сидели бы дома
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то сразу и огребет от всей души - обещаем "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 9736
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уже не терпит
хуже когда выбирают панамских патриотов антинародный фронт и жопозиционный фронт "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 7219
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Цікаво, хто раніше з них заволає, - путєн памаги!
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то сразу и огребет от всей души - обещаем "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 9736
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короче - пассажиры виноваты...вечно им надо куда-то... сидели бы дома
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капец гортранспорту - скоро пехом ходить будем
дохозяйничали млин - типилы педальные!!!
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уже не терпит
хуже когда выбирают панамских патриотов антинародный фронт и жопозиционный фронт "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 7219
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Пока они обвиняют друг друга, с Троещины в час пик выехать нереально.
Какой-то хмырь из этих структур ванял все утро, что виноваты киевляне, которые не платят за проезд.
Полная чепуха.
На Вышгородской кого то осенило, что надо поставить дополнительные будки контролеров-продавцов на торцах платформ и нет проблем.
В это время на Троещине 2 около 10 сотрудников Киевтранса только тем и занимаются, что точат лясы и чешут промежность, а "зайцев" никто не контролирует.
Несмотря на это, их не более 5 процентов от общей массы. Это птушники, которых никто никогда не обилетит и жители садов, которых и должны бы обилечивать в будках.

Необходимо немедленно возвращать проверенный при Черновецком график движения и состав поездов и послать нахрен тех, кто выдумал новый график.
Необходимо задействовать холостые рейсы для перевозки пассажиров и запустить хотя бы раз в час поезд в межпиковое время, с учетом ремонта Шулявского моста, во время которого электричка будет единственным средством передвижения в этом направлении.
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а троешка не киев - кто не понял - сам виноват "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 5281
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Последствия повышения платы за проезд.
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да это только начало - повышения цен отлично скажется на провале панамских патриотов "Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички - Цензор.НЕТ 7482
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А по мне разделение вагонов, льготникам вагон, социальный вагон от мерии и остальные по билетам с кондукторами, и убрать в Киеве эти решетки, это общественный транспорт, он не должен быть сильно закрыт по многим правилам, например пожарная эвакуация.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички
 
 
 
 
 
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