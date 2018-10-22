 В Торецк подвозят недостаточно питьевой воды, люди вынуждены пить дождевую, - волонтер

В Торецк подвозят недостаточно питьевой воды, в городе выстраиваются огромные очереди. А те, кому питьевой воды не хватило, вынуждены собирать и пить дождевую.

Об этом "Громадському радіо" сообщил глава гуманитарной миссии "Пролісок" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.

"Большие очереди за питьевой водой, все покупают буквально моментально. Утром можно купить привозную воду за 85 копеек - 1 гривну 10 копеек (за литр, – ред.). После обеда воды в наличии уже нет, остается только бутилированная стоимостью от 20 гривен за 5 литров. Сложнее всего пожилым людям. Мы привозим воду более чем 500 одиноким пожилым людям", - отметил Каплин.

По его словам, из-за отсутствия централизованного водоснабжения люди собирают дождевую воду с крыш домов.

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Пресс-секретарь управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал пояснила, что график и количество питьевой воды, которую привозят местным, определяет военно-гражданская администрация. По словам пресс-секретаря, спасатели также развозят питьевую воду в школы, детских сады и больницы.

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В городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка -– Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могут устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.





