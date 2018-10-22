 НАПК подготовило для каждой силовой структуры отдельный порядок проверки деклараций

Об этом сообщил председатель Национального агентства Александр Мангул, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

"У нас на сегодня есть десять таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. У НАПК будет возможность проверять эти декларации после утверждения Национальным агентством соответствующего порядка по согласованию с этими органами, который позволит проводить проверку, не раскрывая информацию о принадлежности таких лиц к этим органам. В пятницу мы направили предложения об утверждении десяти порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, учитывать специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц", - отметил глава НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" в отношении лиц, которые принадлежат к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну, в частности, в военных формированиях и государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность, а также лиц, претендующих на занятие таких должностей, меры финансового контроля осуществляются в порядке, определяемом Национальным агентством по согласованию с указанными органами (формированиями).

Также читайте: Нищук получил предписание НАПК за "кумовство" в ансамбле Вирского