 За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект

За незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственных наград могут ввести ответственность. Законопроект депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Батькивщины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

Законопроект (№9217) предусматривает внесение изменений Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

Так, незаконное ношение военной формы предлагают карать штрафом в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2550 до 3400 гривен), а саму форму – изымать.

"Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы, когда на это нет права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды", – разъяснил один из авторов законопроекта, нардеп Александр Третьяков.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раду скоро внесут законопроект о разминировании Донбасса, - Ирина Геращенко

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за незаконное использование государственных наград. Размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали или нагрудного знака предлагают увеличить в 50 раз – от 850 до 1700 гривен.

Наиболее тяжкое наказание законопроект предусматривает за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой, а также участников Революции Достоинства либо памятников им. За это нарушение предлагают карать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

По словам нардепа Третьякова, основная цель и задача этого документа – усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцам за независимость Украины и участникам Революции Достоинства.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере





