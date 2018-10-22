 За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект

За незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственных наград могут ввести ответственность. Законопроект депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Батькивщины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".
Законопроект (№9217) предусматривает внесение изменений Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.
Так, незаконное ношение военной формы предлагают карать штрафом в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2550 до 3400 гривен), а саму форму – изымать.
"Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы, когда на это нет права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды", – разъяснил один из авторов законопроекта, нардеп Александр Третьяков.
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Законопроект предусматривает увеличение штрафов за незаконное использование государственных наград. Размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали или нагрудного знака предлагают увеличить в 50 раз – от 850 до 1700 гривен.
Наиболее тяжкое наказание законопроект предусматривает за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой, а также участников Революции Достоинства либо памятников им. За это нарушение предлагают карать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
По словам нардепа Третьякова, основная цель и задача этого документа – усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцам за независимость Украины и участникам Революции Достоинства.
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???
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
За АТО шников вопросов нет..., но вот по 2-й Мировой море....
За осквернение памяти этих тоже будут сажать...?
https://uamodna.com/articles/chytayte-pro-generala-vatutina-schob-potim-ne-kazaly-scho-ne-znaly/
Микола Ватутін - росіянин, (чомусь багато хто думає, що він був українцем), Генерал Армії СРСР.
Не НКВДист, але бойовий генерал. То чим же він завинив перед українцями?
А завинив ось чим:
У вересні 1920 року червоноармієць Ватутін воював проти залишків Української Повстанської АрміїНестора Махно.
В 1920-21 році боровся проти українських повстанців на Полтавщині.
З 1921 року - член партії більшовиків.
В 1939 році командує Українським фронтом при вторгненні в Польщу, за що отримав Орден Леніна.
Найголовніше:
Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (біля Києва) 1943 рік.
Радянське "геніальне" командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі "геніальний" полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат. (Втрати німців були 10-кратно менші).
Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.
Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Скільки з тих 400 000 убитих були ті українські хлопчики-цивільні, ніхто не знає, можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч.
Але це той злочин проти українців, за який (в тому числі) персонально відповідальний генерал Микола Ватутін.
Але як кажуть, Бог все бачить.
На Волині 29 лютого 1944 року червоний кат отримав кульове поранення від українських партизанів УПА і через невдале лікування помер.
Катюзі по заслузі!
Ні пам'ятників, ні вулиць на честь цього чоловіка в Україні не повинно бути!
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
или тут только школота невменяемая пасется в комментах. ??
Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
-Нет.Родная Большевичка.
-Хорошо сидит.
-Кто сидит?
-Форма хорошо сидит.А вы,что подумали?
Народ,не гоните пургу. Там написано - со знаками различия.
Тоесть,без знаков различия носите на здоровье.
Сама военная форма одежды и порядок ее ношения определены Уставом ВСУ. Это раз. Так что ни штатовский, ни британский камуфляж никак не подпадают под определение нашей формы одежды.
Второе, в ВСУ есть такая форму увольнения в запас - "с правом ношения военной формы одежды". У нас только через
АТОвойну с РФ прошло несколько сот тысяч человек, а сколько мужчин отслужило до того в армии...
Третье, а кто проверять будет? Полицейский или Нацгвардеец не имеют права такой проверки, а военные гарнизоны (а значит и военные патрули) стоят далеко не во всех населенных пунктах Украины. Для выполнения этого Закона, необходимо вдвое увеличить количество военнослужащих в ВСУ.