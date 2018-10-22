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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22397) законопроект (1974) военнослужащие (3921)

 За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект

Также предлагают ввести ответственность за осквернение могил воинов и незаконное использование государственных наград.

За незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственных наград могут ввести ответственность. Законопроект депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Батькивщины" зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

Законопроект (№9217) предусматривает внесение изменений Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

Так, незаконное ношение военной формы предлагают карать штрафом в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2550 до 3400 гривен), а саму форму – изымать.

"Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы, когда на это нет права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды", – разъяснил один из авторов законопроекта, нардеп Александр Третьяков.

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Законопроект предусматривает увеличение штрафов за незаконное использование государственных наград. Размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали или нагрудного знака предлагают увеличить в 50 раз – от 850 до 1700 гривен.

Наиболее тяжкое наказание законопроект предусматривает за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой, а также участников Революции Достоинства либо памятников им. За это нарушение предлагают карать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

По словам нардепа Третьякова, основная цель и задача этого документа – усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцам за независимость Украины и участникам Революции Достоинства.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ поддерживает необходимость принятия Радой законопроекта №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере



Источник: https://censor.net.ua/n3092699
 
   
 Топ комментарии
 
"Наиболее тяжкое наказание законопроект предусматривает за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой"

За АТО шников вопросов нет..., но вот по 2-й Мировой море....
За осквернение памяти этих тоже будут сажать...?
https://uamodna.com/articles/chytayte-pro-generala-vatutina-schob-potim-ne-kazaly-scho-ne-znaly/

Микола Ватутін - росіянин, (чомусь багато хто думає, що він був українцем), Генерал Армії СРСР.
За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект - Цензор.НЕТ 586

Не НКВДист, але бойовий генерал. То чим же він завинив перед українцями?

А завинив ось чим:
У вересні 1920 року червоноармієць Ватутін воював проти залишків Української Повстанської АрміїНестора Махно.
В 1920-21 році боровся проти українських повстанців на Полтавщині.
З 1921 року - член партії більшовиків.
В 1939 році командує Українським фронтом при вторгненні в Польщу, за що отримав Орден Леніна.

Найголовніше:

Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (біля Києва) 1943 рік.
Радянське "геніальне" командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі "геніальний" полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат. (Втрати німців були 10-кратно менші).

Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.

Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.

Скільки з тих 400 000 убитих були ті українські хлопчики-цивільні, ніхто не знає, можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч.

Але це той злочин проти українців, за який (в тому числі) персонально відповідальний генерал Микола Ватутін.

Але як кажуть, Бог все бачить.

На Волині 29 лютого 1944 року червоний кат отримав кульове поранення від українських партизанів УПА і через невдале лікування помер.

Катюзі по заслузі!

Ні пам'ятників, ні вулиць на честь цього чоловіка в Україні не повинно бути!
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Что-то подобное при яныке было за камуфляж. А у меня натовских наборов штук 10. - Если наряды ВОВ и АТО - то согласен полностью.
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Размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали или нагрудного знака предлагают увеличить в 50 раз - от 850 до 1700 гривен.

??? За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект - Цензор.НЕТ 9157
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Арифметику, автор статьи прогулял...

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"За незаконное ношение военной формы со знаками различия" - ключевое здесь "со знаками различия". Просто за ношение одеждіы а-ля камуфляж штрафовать не будут.
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Что-то подобное при яныке было за камуфляж. А у меня натовских наборов штук 10. - Если наряды ВОВ и АТО - то согласен полностью.
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А чем камуфляж отличается от военной форма будет определять Адре Тан За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект - Цензор.НЕТ 1305
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А там в проекте закона написано черными буквами по белому фону

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
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"Наиболее тяжкое наказание законопроект предусматривает за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой"

За АТО шников вопросов нет..., но вот по 2-й Мировой море....
За осквернение памяти этих тоже будут сажать...?
https://uamodna.com/articles/chytayte-pro-generala-vatutina-schob-potim-ne-kazaly-scho-ne-znaly/

Микола Ватутін - росіянин, (чомусь багато хто думає, що він був українцем), Генерал Армії СРСР.
За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект - Цензор.НЕТ 586

Не НКВДист, але бойовий генерал. То чим же він завинив перед українцями?

А завинив ось чим:
У вересні 1920 року червоноармієць Ватутін воював проти залишків Української Повстанської АрміїНестора Махно.
В 1920-21 році боровся проти українських повстанців на Полтавщині.
З 1921 року - член партії більшовиків.
В 1939 році командує Українським фронтом при вторгненні в Польщу, за що отримав Орден Леніна.

Найголовніше:

Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському плацдармі (біля Києва) 1943 рік.
Радянське "геніальне" командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі "геніальний" полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат. (Втрати німців були 10-кратно менші).

Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.

Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.

Скільки з тих 400 000 убитих були ті українські хлопчики-цивільні, ніхто не знає, можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч.

Але це той злочин проти українців, за який (в тому числі) персонально відповідальний генерал Микола Ватутін.

Але як кажуть, Бог все бачить.

На Волині 29 лютого 1944 року червоний кат отримав кульове поранення від українських партизанів УПА і через невдале лікування помер.

Катюзі по заслузі!

Ні пам'ятників, ні вулиць на честь цього чоловіка в Україні не повинно бути!
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Бред сумасшедшего... видать очко перед выборами рэпит не по детски у шоколадничков
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Для начала, внятно сформулируйте, что, в вашем понимании, военная форма!!!???!!! Лесники, рыбаки, грибники не поймут! Касаемо шевронов и наград-это ДА! Ряженых трэба обнулять!
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Военная форма установленного образца со знаками различия, не выдумывайте лисапет.
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Там в проекте закона вполне внятно написано

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
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а за торгівлю на базарі військовою формою ?
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Прапора прямо со знаками различия ВСУ на базар несут? Ну будут снимать перед продажей

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
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Где вы видели, чтоб на складах форма со знаками отличия лежала? Там всё лежит сильно отдельно. Тем более что форма на базарах далеко не с военных складов, а складов фабрик-производителей. Хотя допускаю и исключения.
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Правильно - изымать, и пусть домой идут в трусах.
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Если трусы окажутся казарменного тёмно-синие, то тоже не порядок)
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Янукович тоже хотел запретить ношение камуфляжей .Эта власть всё больше Януковича начинает напоминать .Видать чувствуют что не видать им больше президентских , депутатских и министерских кресел .А впереди уголовные дела за тотальное обворовывание украинского народа .
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А что, должны разрешать ношение формы ВСУ и других подразделений, лицам, которые не имеют на это права? В проекте закона четко написано:

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
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написано же для особо одаренных "формы со знаками различия".
или тут только школота невменяемая пасется в комментах. ??
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Всё, пасочки, пойду на рыбалку в НАТОвской форме и к абонементу за рыбалку ещё выпишут штраф за форму...... во ДЕБИЛЫ.
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Це тільки про уставну форму армії, піксель.
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сначала определите: где законность- где незаконность....это относится к военной форме всу или даже к военной форме племени мапуту....спортивные костюмы титушек входят в запрет ряженным или этим пока можно....маловато конкретики...много неясностей
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Школьники, не мучте жопу. Какие рыбаки и охотники? При Союзе уже была точно такая норма, что не мешало селючью ходить после армии в подмученной на дембель форме - без кокарды и погон, разумеется. Если не ошибаюсь, офицерам на пенсии можно было носить уставную форму.
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Шизики.А як,що военная форма от Gucci или пошитая в лучший домах Парижа,Милана...Що вкаже на те,що вона военная?Це як не боевой Хамер? За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект - Цензор.НЕТ 2706
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Ну если ты к форме от Gucci приделаешь погоны ВСУ - тогда тебя оштрафуют

Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права
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Ну и зачем,кому то носить форму?Аферистам?Так под афёры есть вже Закон.Лишь бы волну бурной деятельности погнать Третьякову.Выбить грошенят на свой Закон?Ну припустимо,що э такий Закон,цена его КПД?
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Единственная толковая военная форма от мировых модных домов - была от Хьюго Босс. Но вам не рекомендую в этой форме выходить на улицу, на то есть другие законы, кроме вышеупомянутого.
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Штирлиц,что это на вас Хьюго Босс?
-Нет.Родная Большевичка.
-Хорошо сидит.
-Кто сидит?
-Форма хорошо сидит.А вы,что подумали?

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За незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственных наград могут ввести ответственность.

Народ,не гоните пургу. Там написано - со знаками различия.


Тоесть,без знаков различия носите на здоровье.


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Без знаков различия - это не военная форма, а пятнистая роба. Носите если нравится - это личное дело вас и вашего психотерапевта
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Абсолютно верно.
Сама военная форма одежды и порядок ее ношения определены Уставом ВСУ. Это раз. Так что ни штатовский, ни британский камуфляж никак не подпадают под определение нашей формы одежды.

Второе, в ВСУ есть такая форму увольнения в запас - "с правом ношения военной формы одежды". У нас только через АТО войну с РФ прошло несколько сот тысяч человек, а сколько мужчин отслужило до того в армии...

Третье, а кто проверять будет? Полицейский или Нацгвардеец не имеют права такой проверки, а военные гарнизоны (а значит и военные патрули) стоят далеко не во всех населенных пунктах Украины. Для выполнения этого Закона, необходимо вдвое увеличить количество военнослужащих в ВСУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен, - законопроект
 
 
 
 
 
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