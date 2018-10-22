 Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Обновленный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности был опубликован сегодня на сайте Минкульта, передает Цензор.НЕТ.
"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - объяснили в Минкульте, и опубликовали обновленный по состоянию на 22 октярбя перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
Теперь в него входят 144 человека. 22 октября в данный список были добавлены российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.
Стоит отметить, что на сайте "Миротворец" Ярмольник присутствует в разделе "Чистилище", куда попал за "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду".
а львовянин Ярмольник - гнида нквдешная.
Это ж заживо отравленная Миледей Констанция Боанасье? Всемирно известная кино-звезда.
Во-первых, бояра - это красиво.
Во-вторых, похожий на него человек заходит в кафе "Ветерок".
Меры вводятся в соответствии с законами № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и №390-ФЗ «О безопасности».
# нехай щастить
Ее не хотели видеть в Украине.
В сентябре в Одессе и Киеве (26 и 27 сентября, соответственно) должны были состояться спектакли «Чего же хотят мужчины?» с участием Алферовой. Причем имя актрисы в афишах стоит на первом месте (помимо нее в антрепризе заняты также Ивар Калныньш, Мирослава Карпович, Илья Соколовский).
Приезд Алферовой возмутил многих украинцев, так как ранее актриса заявляла о полной поддержке путина.
Алферова вняла совету продюсера спектакля, посоветовавшего ей отменить поездку.
https://fakty.ua/205256-irina-alferova-vynuzhdenno-otmenila-gastroli-v-ukraine
#нехай щастить...