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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры (314) нацбезопасность (169)

 Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Министерство культуры расширило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Теперь в него внесены также российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

Обновленный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности был опубликован сегодня на сайте Минкульта, передает Цензор.НЕТ.

"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - объяснили в Минкульте, и опубликовали обновленный по состоянию на 22 октярбя перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

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Теперь в него входят 144 человека. 22 октября в данный список были добавлены  российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

Стоит отметить, что на сайте "Миротворец" Ярмольник присутствует в разделе "Чистилище", куда попал за "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду". 

Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092696
 
   
 Топ комментарии
 
Алфёрова пусть себе создаёт опасность,
а львовянин Ярмольник - гнида нквдешная.
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Страшные или не страшные, но после такого решения Алферова с Ярмольником могут бороздить с гастролями ямало-ненецкий округ и Магадан, а не комфортные Киев, Одессу или Днепр.
# нехай щастить

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уже даже не смешно. как-то плевать на них, у нас своих артистов хватает создающих угрозу нацбезопасности: новинский, вилкул, мураев, добкин и т.д. но их включают только в каждодневные ток-шоу на тв каналах, создающих угрозу нацбезопасности.
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Алфёрова пусть себе создаёт опасность,
а львовянин Ярмольник - гнида нквдешная.
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Ты шо?

Это ж заживо отравленная Миледей Констанция Боанасье? Всемирно известная кино-звезда.
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пусть с мишей боярским тусуется на лубянке..
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Боярский - это ваще неприкасаемый и вечножЫвой Дартаньян.

Во-первых, бояра - это красиво.
Во-вторых, похожий на него человек заходит в кафе "Ветерок".
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У Мишки сынулька,не хуже Мизулиной с Яровой Законы выдумывает
Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - Цензор.НЕТ 7572 Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - Цензор.НЕТ 8172
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Алферова - старая выжившая из ума сатанистка,совершенно бездушная и бессердечная, как и большинство кацапов. Помню в начале войны она спокойно оправдывала агрессию и захват Украины и ей было наплевать на многочисленные жертвы развязанной РФ войны.Она говорила - ну что же ,если для России война необходима, значит она должна быть. Такую тварь рогатую еще поискать нужно, ее место уж точно в Аду.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с «недружественными действиями Украины» в отношении российских граждан и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Меры вводятся в соответствии с законами № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и №390-ФЗ «О безопасности».
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уже даже не смешно. как-то плевать на них, у нас своих артистов хватает создающих угрозу нацбезопасности: новинский, вилкул, мураев, добкин и т.д. но их включают только в каждодневные ток-шоу на тв каналах, создающих угрозу нацбезопасности.
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Да, артисты у нас народные, все. как на подбор! Только какого народа не совсем понятно!
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Старичье кушать хочет.Но забывает о душе. Смерть близка.
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Ярмольнику! Назад в прошлое! Будешь теперь чайники показывать
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Ага, Алферова не может выйти из образа фрейлины-интриганки. Мэм, гвардейцы кардинала Вами недовольны.
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так этой кобыле давно подковы сдирать надо ... ей лет 100 уже или 70
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Вы там разберитесь между собой, кто страшней: Минкульт или Миротворец? Только воздух портите.
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Страшные или не страшные, но после такого решения Алферова с Ярмольником могут бороздить с гастролями ямало-ненецкий округ и Магадан, а не комфортные Киев, Одессу или Днепр.
# нехай щастить

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типа до этого решения они вовсю колесили по комфортному Киеву и Одессе.
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Раньше колесили. Но уже в 2015 ей пришлось отменить такие гастроли.
Ее не хотели видеть в Украине.

В сентябре в Одессе и Киеве (26 и 27 сентября, соответственно) должны были состояться спектакли «Чего же хотят мужчины?» с участием Алферовой. Причем имя актрисы в афишах стоит на первом месте (помимо нее в антрепризе заняты также Ивар Калныньш, Мирослава Карпович, Илья Соколовский).
Приезд Алферовой возмутил многих украинцев, так как ранее актриса заявляла о полной поддержке путина.
Алферова вняла совету продюсера спектакля, посоветовавшего ей отменить поездку.
https://fakty.ua/205256-irina-alferova-vynuzhdenno-otmenila-gastroli-v-ukraine

#нехай щастить...
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Вы себе не представляете, сколько еще есть ностальгирующих по "великой культуре братской семьи народов ссср"!
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при совке єти артисті присвоили себе роль совести народной..
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Ответ простой - Если бы тогда было плохо не тянулись бы .
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Якщо ностальгість задовольнявся "проднабором до свят" (майонез, гречка, "вєсьолиє рєбята"), то хто йому заважає відвідувати ресторанчити типу "совок", "ссср", "у станка" і ностальгувати у колі подібних собі під пісні "шумел камиш" або "марш комуністичних бригад"?
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Ярмольник сука очень опасный клоун, ну очень опасный!
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И кому могут угрожать проститутки? Чем? Триппером разве что,да мандавошками....Так пусть минкульт не суёт куды попало! И пользуется пецей.... Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - Цензор.НЕТ 5571
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Л.Ярмольник: "Я знаю, кто такие бандеровцы, не понаслышке знаю. Это люди с абсолютно другим составом хромосом.... Их просто нужно, как говорит ВВ, «мочить в сортире». Если человеческого языка не понимают…". Полный текст здесь:
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности
 
 
 
 
 
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