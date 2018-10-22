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Все про:договор (212) Песков (865) ракеты (665) Россия (70814) США (14290)

 Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

Россия будет вынуждена "восстановить баланс" сил, если США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем. А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области", - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092695
 
 
 Топ комментарии
 
А финансы не подкачают?
У совка денег не хватило и это при том, что совку не надо было содержать целый штат придворных миллиардеров...
Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 6878
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гонка вооружений - это просто отлично - ждем)))))
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Горбачёв на пузе к Рейгану в НьюЙорк поехал сдаваться... а што было делать? ссср- уже был трупом в сравнении с США!!!
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А финансы не подкачают?
У совка денег не хватило и это при том, что совку не надо было содержать целый штат придворных миллиардеров...

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Горбачёв на пузе к Рейгану в НьюЙорк поехал сдаваться... а што было делать? ссср- уже был трупом в сравнении с США!!!
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Рашка на такие мелочи редко внимание обращает.
Два-три раза наступать на одни и те же грабли, что тут странного?
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та лан.. с холопов соберут... на новые мультики!))
самая ржака в том, что деньги то есть.. и кацапы ищут как их списать. Так вот - 1-2 трлн рублей из загашников выделят ... все замерли? РОГОЗИНУ.... на разработку ракет и батута для их запуска)) ну и сотню млрд.рублей - чтобы стибрить из ютуба мультики, выдав их за свою супер-пупер рОкету))
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Та лана,настроят батутов помощнее,налепят лепёшек из говна побольше....Работа Якутскому скульптору до пенсии! Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 2724
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гонка вооружений - это просто отлично - ждем)))))
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А спецы есть которые умеют эти самые ракеты делать
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Руслан, директор Воткинского завода, который делал "Пионеры", застрелился после подписания договора и их ликвидации. Части расформированы, стартовые позиции-шахты, ПТБ уничтожены, заводы переведены на другую продукцию, документация частично уничтожена, инженеры-конструкторы-работяги разбежались-разехались-спились, связи между производителями разорваны, в т. Ч. И с Украиной...кого они пугают, сказочники?
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вот именно
наскоко я в курсе после падения железного занавеса первыми кто дрыснул на запад как раз и были инженера и разработчики ракетных комплексов, тем более на западе их принимали на ура!!
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Есть! Без единого гвоздя кувалдами собирают! Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 2840Правда дальше Казахстана не летят,но это уже не важно.
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То, что дерьма для изготовления этих ракет хватит, мы верим....а вот на счет реальных... Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 9821
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Письков- не заморачивайся за эти ракеты. Лучше 3,14здите медведей (но у себя дома)- это у вас лучше ракетостроения выходит:
Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 3010
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Амери таки вгонять мокселів в гонку озброєння, при наявності санкцій, і з корекцєю ціни нафти до 30-40 дол. за барель.
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Россия, в нарушение договора производит эти ракеты. Американцы просят - прекратите. Ответ - мы не производим. США - тогда мы выходим из договора, потому что он не работает. Ну, тогда Россия будет производить, потому что вы начнете.
О чем говорить с наперсточниками?
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"Бери ношу по себе,чтоб не всраться при ходьбе" (с)
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Так на то и расчет. Пока винтороги будут восстанавливать тот баланс, одна часть от голода издохнит, вторая самоубьется при восстановлении тех ракет.
Вперед не медля!
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Да-да.., портки подтянет и восстановит)))
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Незабаром у кацапії відкриються нові робочі місця - на фабриках китайських петард!
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сектанты.. они такие... грозные...
как жуки навозные
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Песков - дурак! Амеры тока и ждут, када вы начнете их доганять, профукивая остатки былой "мощи". Вперед, касапские нацисты!!! Догоним и перегоним!!!
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А быстро Вован фсье поломал, да? А под конец смены даже расти начал..... Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 8387
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А голую обосранную жопу Рашки чем прикроют? Олигархи точно фиг что дадут Хуйлу.
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Давай письков, заводи шарманку, совок и десятка лет не выдержал гонки вооружений, сколько выдержит недоимперия - интересно посмотреть
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Trudno skazat kakoj balans ruskije vostonovyt,no fakt kak byli goladrancy tak i ostanitisia takymi
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Искандер-М, дальность 2000км.

Вчера смотрел "60 минут". На 52.45 мин Франц Клинцевич открытым текстом говорит о дальности Искандер М в 2000 км. А для невнимательных и глухих дана табличка с данными

Ни вчера, ни сегодня реакции нигде никакой.
А ведь это значит, что Путин демонстративно положил на договор по ограничению РСМД.
Оно конечно давно пора, и цифра эта не сюрприз. Думаю, что на самом деле вообще 2600.
Просто непонятна тишина. Или я что то пропустил?

https://pikabu.ru/story/iskanderm_dalnost_2000km_4542572
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Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности - ишаки в Сирии начали волноваться. Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 1770
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Пися, да нет у вас никакой восстановилки, ни малой ни средней. Гордитесь вяличием собственной импотенции Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 6771
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Пока РФ будет заниматься перетягиванием каната с США, Украина получила уникальную возможность относительно безболезненно обзавестись собственным ракетным оружием стратегического неядерного сдерживания. Такую возможность упускать нельзя, эти ракеты гарантируют безопасность страны лучше любых договоров и меморандумов.
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Ага, баланс вони відновлять. Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 6829
Це слід розуміти як "муляжів наліпемо" чи "решту доламаємо"?
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А ХУЛИ ТОЛКУ ТО ЕСЛИ РАКЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ? АСЬ?
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Перед началом гонки вооружений необходимо ввести эмбарго на поставку энергоносителей из Орды - так можно будет в несколько раз быстрее ее придушить.
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Не средней, а самой малой дальности. Чтобы до Воронежа долетели. Если не взорвутся на старте.
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У России не те рессурсы,чтобы догнать США.И совсем не то качество ракет.Только бутафорскими надувными ракетами РФ может снова смешить мир,да роликами "военной мощи России " из популярных (не росссийских) компьютерных игр.Что касается малой и средней дальности,то тут уже пусть голова болит у самих российских граждан-ведь это та дистанция,что проходит по территориии России.А вот участившиеся падения ракет,а то и разрыв их в местах пуска,так сказать,на сверхмалой дальности,стало уже нехорошей традицией в РФ.
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А якщо США введе ембарго на подвійні технології?Без бабла і технологій -це вже буде як в останні дні ссср.
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"...ссия будет вынуждена "восстановить баланс сил". Да на здоровье, у Трампа для своего баланса есть 700 млрд. Та что: вперед!
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"восстановит"????
Да они давно нарушили договор!
Скоты бесстыжие, шакалы облезлые... идите вы в зад! США имеет полное право сейчас догнать Касабстан по этому типу вооружений и перегнать!

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Да похоже что и кришу приготовится надо.... Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков - Цензор.НЕТ 3179
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков
 
 
 
 
 
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