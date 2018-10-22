 Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем. А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области", - сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
У совка денег не хватило и это при том, что совку не надо было содержать целый штат придворных миллиардеров...
Два-три раза наступать на одни и те же грабли, что тут странного?
самая ржака в том, что деньги то есть.. и кацапы ищут как их списать. Так вот - 1-2 трлн рублей из загашников выделят ... все замерли? РОГОЗИНУ.... на разработку ракет и батута для их запуска)) ну и сотню млрд.рублей - чтобы стибрить из ютуба мультики, выдав их за свою супер-пупер рОкету))
наскоко я в курсе после падения железного занавеса первыми кто дрыснул на запад как раз и были инженера и разработчики ракетных комплексов, тем более на западе их принимали на ура!!
О чем говорить с наперсточниками?
Вперед не медля!
как жуки навозные
Вчера смотрел "60 минут". На 52.45 мин Франц Клинцевич открытым текстом говорит о дальности Искандер М в 2000 км. А для невнимательных и глухих дана табличка с данными
Ни вчера, ни сегодня реакции нигде никакой.
А ведь это значит, что Путин демонстративно положил на договор по ограничению РСМД.
Оно конечно давно пора, и цифра эта не сюрприз. Думаю, что на самом деле вообще 2600.
Просто непонятна тишина. Или я что то пропустил?
https://pikabu.ru/story/iskanderm_dalnost_2000km_4542572
Це слід розуміти як "муляжів наліпемо" чи "решту доламаємо"?
Да они давно нарушили договор!
Скоты бесстыжие, шакалы облезлые... идите вы в зад! США имеет полное право сейчас догнать Касабстан по этому типу вооружений и перегнать!