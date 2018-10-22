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 Политика Украины
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 Для печатных СМИ могут ввести языковые квоты, - Сюмар

В проект закона о языке будут внесены поправки по переходному периоду или введении квот на период перехода печатных СМИ на украинский язык.

Об этом заявила на брифинге председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас включились в подготовку поправок к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий... Мы приучили людей читать на русском, и контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и если туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, тогда мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя. Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы отрасль имела возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу. Это на сегодняшний день важная задача, и мы думаем, каким образом ее лучше сделать. Будет ли это просто период 2-3 года, когда они вынуждены будут перейти, или это будет поэтапное внедрение: в первый год - 25% на украинском, 2 год - 35% и т. д." - сказала Сюмар.

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Также она отметила, что будет вносить поправку относительно языков Европейского Союза.

"То, что печатается на официальных языках Европейского Союза, должно быть исключением. Потому что если мы интегрируемся в Европу, то должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, наши ученые, любой мог почитать периодическую печать и на английском, и на немецком, и на французском. И чем больше у нас таких изданий будет издаваться, тем лучше в целом для Украины", - подчеркнула глава комитета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092690
 
 
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Печатные СМИ уходят в никуда.
Интернет рулит.
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Потрібно ще ввести квоти на продаж продуктів харчування в супермаркетах. 75% продуктів повинні складатися з:
Борщу, сала, цибулі, гречки, кров'янки, голубців, медової з перцем, складників для верчеників, завиванців, вергунів, холодцю.
Такі продукти, як ряженка, йогурт, пармезан, сальтисон тощо - залишити 25%, лишнє подушити бульдозером.
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Русский язык получает "ответку" за века притеснений украинского. Все справедливо. Для печатных СМИ могут ввести языковые квоты, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8474
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Сюмар что-то очень довольна - что у неё в чашке ?
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100% української мови. А за для подолання наслідків російської окупації в усіх інтернет сайтах блокувати російські літери. Для повної дерусифікації-українізації всього українського аудіо візуального простору достатньо одного місяця. І ніякі це не язикавиє квоти - це національні квоти. "Абсолютна більшість громадян України (92%) вважають себе етнічними українцями, 6% - етнічними росіянами, 1,5% віднесли себе до інших етносів, свідчать дані опитування Центру Разумкова" - яка тут взагалі може бути російська мова?! Досить вже неукраїнцям в Україні з українців якихось дурників робить! Є таке поняття, як національно визвольна війна, яка по всіх міжнародних канонах має підтримуватись світовою спільнотою!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля печатных СМИ могут ввести языковые квоты, - Сюмар
 
 
 
 
 
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