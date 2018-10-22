 Медучреждения некоторых крупных городов до сих пор не вошли в медреформу, - глава Нацслужбы здоровья Петренко

"Есть большие города, в которых ни одно коммунальное медучреждение не заключило ни одного договора (с НСЗУ. - Ред.), например, Днепр, Одесса, Запорожье, это огромные города, которые отстают от реформы", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Он также отметил, что в Киеве, где все коммунальные учреждения первичной медпомощи заключили договоры с НСЗУ, в то же время в этих медучреждениях подписано небольшое количество деклараций.

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"Я бы попросил руководителей коммунальных медучреждений в крупных городах активнее работать с населением и подписывать декларации, так как наступит время, когда у них не будет финансирования", - сказал он.

О.Петренко обратил внимание, что договор медучреждения с НСЗУ и подписанные декларации "это разные вещи", так как некоторые медучреждения, подписывающие декларации с пациентами, не имеют договора с НСЗУ.

В частности, по его словам, в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ, подписаны только 12 млн деклараций.

"Остальные декларации находятся в медучреждениях, которые не подписали договоры с НСЗУ. Они должны войти в третью волну подписания договоров", - сказал он, отметив, что до сих пор есть около десятка медучреждений первичной медпомощи, которые не прошли автономизацию и не переведены в статус некоммерческого коммунального предприятия (НКП).

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В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк прогнозирует, что до конца года все НКП заключат договоры с НСЗУ, "так как это будет единственный способ получения денег от НСЗУ".

В то же время, он подчеркнул что, не имея заключенных деклараций, медучреждение также не сможет получать финансирование, "так как деньги идут за пациентом и можно остаться без денег".

"У нас есть 14 территорий, которые еще не выполнили условия хотя бы для того, чтобы подать заявку на подписание договора с НСЗУ", - сказал он.

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"Мы все это поясняем медучреждениям, у нас есть специальная стратегия коммуникации с ними и руководители этих медучреждений хорошо знают, что нужно делать", - сказал он.

Вместе с тем, П.Ковтонюк отметил, что Минздрав предусмотрел возможность продлить финансирование первичной медпомощи до июля 2019 года для тех, кто не вошел в реформу.