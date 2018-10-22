 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.
"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил Глава государства.
"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или может и вовсе нет", - отметил Порошенко.
Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:
"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.
Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства относительно урегулирования цены на газ.
"Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнить внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие", - констатировал Президент.
Он напомнил, что решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.
Хотелось бы подробнее узнать о главе Министерства экономического развития и торговли финансов при Януковиче.
Ща методички листнут, а потом и обьявят пэрэмогу
Правильный: сколько пэтя пробил из 54$лямов？
наверное память отшибло!
З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ
23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35]
НЕ УХВАЛЮЄ. Нє, не хвилює?
Сам голова НБУ в такій ситуації просто лялька на ниточках. Тимошенко, до речі, домогалась його звільнення і посадки
Сэмюэл Джонсон.
Основной гешефт он со своим дружбаном фирташем поимел при разграблении НБУ в 2007-2009 годах и последующем обвале гривны
З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ.
9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів. На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, коли був звільнений разом з іншими міністрами, тодішнім президентом Януковичем.
23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.
А, я ще забув щодо"політичних сил"... Нагадати, хто був засновником пр?
Слишком уж топорно работаешь. Брось. Не твое оно.
(риторический вопрос - отвечать не надо)
Ответь правду и все вопросы отвалятся, как старая кожа после пиллинга. Слабо？
-Чому німці їздять на нових Мерсах і БМВ, а українці на Ланосах і Жигулях?
-Українці в машинах не розбираються,тому і купують всяке барахло!
Меморандум это не договор и не обязателен к выполнению, и пока эти не дорвались до руля никто цену для населения не поднимал.
Теперь надо отдавать.
В случае избрания других в 2019 году, они откажутся выплачивать долги прошлых лет?
Вот тока скока оно себе оставило за этот период..?........
Украине необходимо разблокировать кредиты Международного валютного фонда (МВФ), чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономический рост. Об этом в интервью международному информационному агентству Bloomberg 5 апреля сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба Минэкономразвития.
"Я убежден, что МВФ - единственный возможный способ проводить реформы. Тарифы должны быть подняты. Давайте поговорим о прозрачных механизмах компенсации. Тем более, что зима закончилась, давайте сделаем это в летнее время", - прокомментировал Порошенко.
правильно, мутился с рыгами на гривновых кредитах,
на которые потом покупал долляры для панамских счетов,
чем сильно осложнял жизнь бабе Юле, которую ненавидит до сих пор
Когда раньше "талантливые семьи" воровали миллиарды из бюджетного кармана, так то они просто "умели жить", к тому же, и другим они позволяли "отщипнуть" чуток. Зато доллар был по 8, а газ, где-то, по 1 гривне.
Теперь же, когда воровство вы оставили только за "талантливыми семьями", да еще залезли в карманы граждан, подняв тарифы, ситуация сильно поменялась.
А все выглядит так: теперь, мол, дорогие граждане. мы, "талантливые семьи", что смогли- украли, что не смогли-поделили. Так что, начинаем жить по "правилам" и выполнять "международные обязательства".
Думаешь, прокатит?
мальдивский мародер
Сюр, бля!
НАЙБІЛЬШЕ КРЕДИТІВ УКРАЇНА ОТРИМАЛА ПРИ ЯНУКОВИЧУ, МІНІСТРОМ ЯКОГО БУВ ПОРОШЕНКО. МІНІСТРОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, МЄЖДУ ПРОЧІМ.
Украина и МВФ: Какой президент брал кредитов больше всех
27 сентября '16 17:13
Первый кредит от Фонда был получен еще в 1994 году, а больше всего кредитных средств Украина брала при Януковиче.
Украина сотрудничает с МВФ уже 22 года slovoidilo.ua
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом длится уже 22 года - с 1994 - и состоит из шести этапов. Об этом пишет Слово и Дело.
Больше всего средств от Фонда наша страна получила, когда президентом был Виктор Янукович, а во время правления Леонида Кучмы денег у кредиторов наоборот почти не брали.
Первый этап сотрудничества проходил в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 гг, президентство Кучмы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 млн.
Во время второго этапа (1995-1998 гг, президентство Кучмы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.
На третьем этапе (1998-2002 гг, президентство Кучмы) Украина привлекла $1,6 млрд. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.
В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 гг, президентство Кучмы и Ющенко) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.
В 2008-2013 годах (пятый этап, президентство Ющенко и Януковича) программа расширенного финансирования предусматривала $16 млрд. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривну. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 млрд.
На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 млрд. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй - $1,7 млрд и третий - $1 млрд.
Фсё,галасуемАдЫнтурЪ Фсё,галасуемАдЫнтурЪ
Фсё,галасуемАдЫнтурЪ Фсё,галасуемАдЫнтурЪ
Вот и пришло время НАМ отдавать Юлины миллиарды
Удар в потдых..