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 Политика Украины
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Все про:Газ (8938) МВФ (2592) Порошенко (15625) Тарифы на газ (80)

 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Популисты, которые обещают снижение цены на газ, хотят вернуть Украину в зависимость о России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

...

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил Глава государства.

"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или может и вовсе нет", - отметил Порошенко.

Читайте также: В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман

Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:

"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства относительно урегулирования цены на газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

"Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнить внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие", - констатировал Президент.

Он напомнил, что решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/v3092687
 
   
 Топ комментарии
 
"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах"
Хотелось бы подробнее узнать о главе Министерства экономического развития и торговли финансов при Януковиче.
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"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6421 До слез. Этот "правдоборец" невылазно 20 лет во власти. Хрен выгонишь. Это он сам себе претензии высказывает или как?
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А Петр Алексеевич типа был ни при чем?

З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ

23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35]
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"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах"
Хотелось бы подробнее узнать о главе Министерства экономического развития и торговли финансов при Януковиче.
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Тсссссс, низзззя так сразу!
Ща методички листнут, а потом и обьявят пэрэмогу
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Поэтому и конспирируюсь, не называя явки, пароли и, главное, фамилии.
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Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. © Эрих Мария Ремарк

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МЕРТвый не бере, але поки живий, то клянче через програми "розвитку", а потім гроші просираєі, в решті решт піздніше все звалює на папередників
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Тобто відповісти нема чого. Ніхто й не сумнівався
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Тобто зрозуміти відповідь не вистачає розуму. Ніхто и не сумнівався в розумових здібностях виборців пєті
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Не правильный вопрос!
Правильный: сколько пэтя пробил из 54$лямов？
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Главное, что умалчивают почему пошел в министры и почему ушел, а ушел потому, что убийца-Янукович не выполнил того на что позвал в министры...
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я так и знал!)))) что сейчас припрется "патриот" из Белараши и расскажет нам , украинцам, что "петро ниу вчем ни винуват")))))
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неужто Сам петралексеич????
наверное память отшибло!
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А Петр Алексеевич типа был ни при чем?

З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ

23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35]
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Не "Ради НБУ", "Наглядової ради НБУ", яка поточних рішень

НЕ УХВАЛЮЄ. Нє, не хвилює?
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Цей голова наглядової ради на той час був президенський кум.
Сам голова НБУ в такій ситуації просто лялька на ниточках. Тимошенко, до речі, домогалась його звільнення і посадки
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В душе он (порошенко) всегда был против этих назначений.
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"Всякая самокритика - это скрытая похвала. Мы ругаем себя для того лишь, чтобы показать свою непредвзятость."
Сэмюэл Джонсон.
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А кто затрудняюсь вспомнить тогда был министром экономики в правительстве Януковича .а до этого председателем бюджетного коммитета?Это как раз тот случай ,когда нужно иметь три конверта.
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И при этом скромненько умолчал что именно в данный период он был министром экономики, но тогда его все устраивало.
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На посту министра єкономики ему крошки со стола доставались. Он до этого рулил нацбанком (голова наглядової ради).

Основной гешефт он со своим дружбаном фирташем поимел при разграблении НБУ в 2007-2009 годах и последующем обвале гривны
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До слез. Этот "правдоборец" невылазно 20 лет во власти. Хрен выгонишь. Это он сам себе претензии высказывает или как?
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Вот тоже не понятно, или от страха умом тронулся, или на столько уверенный в победе весной, шо такую бредятину порет
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От страха. Там с десяток эпизодов, которые тянут на 20 лет с конфискацией
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А что там на ул. Юрия Гагарина солнышко ещё светит? Или как?
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Чтоб не ныть слезами, ходи вперёд глазами! "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9715
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Так мы роспедералам висим 54 млрд.? Или еврогеям?
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Ой, а кто же это был, а?

З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ.

9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів. На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, коли був звільнений разом з іншими міністрами, тодішнім президентом Януковичем.

23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.
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І на якій з цих посад він мав вплив на отримання позик? Який вплив? Що підписав? Коли?
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Тобто міністр економічного розвитку та торгівлі - безправна скотиняка, від якої в уряді нічого не залежить?
А, я ще забув щодо"політичних сил"... Нагадати, хто був засновником пр?
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Давай підемо трохи далі. Ті партії і, відповідно, той уряд є результатом голосування на виборах. Й твого у тому числі. ТО НАВІЩО ТИ ТАКИХ ОБРАВ?
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ты... это... прекращай сою людям в глаза пускать.
Слишком уж топорно работаешь. Брось. Не твое оно.
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Нагадай. Та не забудь нагадати коли хто звідти вийшов.
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Он потому и ушел из министров, что от него ничего не зависело...
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Ну что мешает их посадить с КОНФИСКАЦИЕЙ?!
(риторический вопрос - отвечать не надо)
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как-то выходит, что 54 лярда осели в наших карманах))
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Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.Указ про призначення Петра Порошенка з'явився на сайті президента 23 березня, рівно місяць після того, як йому запропонували очолити міністерство.Раніше посаду міністра економічного розвитку і торгівлі займав нинішній секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв.14 лютого президент звільнив Андрія Клюєва з посади і призначив секретарем РНБО. З того часу посаду міністра економічного розвитку і торгівлі була вакантною.46-річний Петро Порошенко обіймає посаду голови ради НБУ з лютого 2007 року. З жовтня 2009 року по березень 2010 року він був міністром закордонних справ.У 2005 році Петро Порошенко обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони."$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4669

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диабетик, какая, в конце концов цена нашего газа, сколько его добываем, сколько потребляем, сколько продаем, и сколько покупаем？
Ответь правду и все вопросы отвалятся, как старая кожа после пиллинга. Слабо？
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"Перли" від Реви:
-Чому німці їздять на нових Мерсах і БМВ, а українці на Ланосах і Жигулях?
-Українці в машинах не розбираються,тому і купують всяке барахло!
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Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года.
Меморандум это не договор и не обязателен к выполнению, и пока эти не дорвались до руля никто цену для населения не поднимал.
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Не бреши, не шановний. Не піднімали доти, доки не дозволили продавати український газ на експорт. Хто це зробив?
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Про будапештский меморандум ты же иного мнения, правда?
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Под обещания в этих меморандумах набрали кредитов.
Теперь надо отдавать.
В случае избрания других в 2019 году, они откажутся выплачивать долги прошлых лет?
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Денег наворовали гниды а народ должен отдавать "натурой" т.е европейскими ценами на газ....
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Это конечно интересно. А какое долговое наследие за каденцию Президента Порошенко? Хотелось бы услышать. Чтоб можно было сравнить
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Долги отдают, причём не только проценты, но и уменьшают тело госдолга. Порох - бизнесмен, он вам не бабка, которая обещает снижение цены на газ, путём продажи украинских интересов кцпм.
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Лучше пусть расскажет сколько бабла из 54млрд. осело у него в офшорах.За часы правления я вообще молчу.су..а.
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О как Пеця,прямь рубит правду -матку о своих подельниках..
Вот тока скока оно себе оставило за этот период..?........
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10.04.2012 - 16:05 Порошенко: Украине необходимо разблокировать кредиты МВФ
Украине необходимо разблокировать кредиты Международного валютного фонда (МВФ), чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономический рост. Об этом в интервью международному информационному агентству Bloomberg 5 апреля сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба Минэкономразвития.
"Я убежден, что МВФ - единственный возможный способ проводить реформы. Тарифы должны быть подняты. Давайте поговорим о прозрачных механизмах компенсации. Тем более, что зима закончилась, давайте сделаем это в летнее время", - прокомментировал Порошенко.
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чем промышлял порошенко с рыгами в 2008-м ?
правильно, мутился с рыгами на гривновых кредитах,
на которые потом покупал долляры для панамских счетов,
чем сильно осложнял жизнь бабе Юле, которую ненавидит до сих пор
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Нет слов, и это говорит министр экономического развития и торговли Украины 2012 года🙁
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Сказал бы просто, что надо повысить цену на газ а то путин нападет.
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В этот раз, Петр Алексеич, задели вы "пересічного громадянина" за живое.
Когда раньше "талантливые семьи" воровали миллиарды из бюджетного кармана, так то они просто "умели жить", к тому же, и другим они позволяли "отщипнуть" чуток. Зато доллар был по 8, а газ, где-то, по 1 гривне.
Теперь же, когда воровство вы оставили только за "талантливыми семьями", да еще залезли в карманы граждан, подняв тарифы, ситуация сильно поменялась.
А все выглядит так: теперь, мол, дорогие граждане. мы, "талантливые семьи", что смогли- украли, что не смогли-поделили. Так что, начинаем жить по "правилам" и выполнять "международные обязательства".
Думаешь, прокатит?
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судя по твоему нику-так и есть, не сомневайся.
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пусть расскажет СКОЛЬКО он и его кубло вывело в оффшоры за 4 года керування.
мальдивский мародер
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Папередники обвиняют папередников. Или самих себя.
Сюр, бля!
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А то,что долг Украины вырос при Порошенко в два раза ни гу гу
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Пиши в 10 сразу, врать та врать по крупному "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7752
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Не знаю, що казати, але ворують всі!!!! Всі від депутатів до звичайного громадянина! Слава Украінї! Воровської Украінї!
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ОЙ ЯК ЗАРАЗ НЕВДОБНО БУДЕ...
НАЙБІЛЬШЕ КРЕДИТІВ УКРАЇНА ОТРИМАЛА ПРИ ЯНУКОВИЧУ, МІНІСТРОМ ЯКОГО БУВ ПОРОШЕНКО. МІНІСТРОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, МЄЖДУ ПРОЧІМ.

Украина и МВФ: Какой президент брал кредитов больше всех
27 сентября '16 17:13

Первый кредит от Фонда был получен еще в 1994 году, а больше всего кредитных средств Украина брала при Януковиче.

Украина сотрудничает с МВФ уже 22 года slovoidilo.ua
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом длится уже 22 года - с 1994 - и состоит из шести этапов. Об этом пишет Слово и Дело.

Больше всего средств от Фонда наша страна получила, когда президентом был Виктор Янукович, а во время правления Леонида Кучмы денег у кредиторов наоборот почти не брали.

Первый этап сотрудничества проходил в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 гг, президентство Кучмы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 млн.

Во время второго этапа (1995-1998 гг, президентство Кучмы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.

На третьем этапе (1998-2002 гг, президентство Кучмы) Украина привлекла $1,6 млрд. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.

В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 гг, президентство Кучмы и Ющенко) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.

В 2008-2013 годах (пятый этап, президентство Ющенко и Януковича) программа расширенного финансирования предусматривала $16 млрд. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривну. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 млрд.
На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 млрд. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй - $1,7 млрд и третий - $1 млрд.
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Фсё,галасуемАдЫнтурЪ Фсё,галасуемАдЫнтурЪ
Фсё,галасуемАдЫнтурЪ Фсё,галасуемАдЫнтурЪ

Фсё,галасуемАдЫнтурЪ Фсё,галасуемАдЫнтурЪ
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А Ющенко ещё в 2009-м, предупреждал, что Юлька набралась кредитов, как сучка блох, а ее долги будут отдавать дети
Вот и пришло время НАМ отдавать Юлины миллиарды "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4712
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Свин конечно очень сильно боится. За себя конечно. От того и темы эти подымает. Надеюсь,что не сдохнет от страха до суда.
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"Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Источник:https://censor.net.ua/v3092687"

Удар в потдых..
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Один вопрос: Петро, а где ты был и чем занимался в 2007-2013 гг.? Мы помним, мы гордимся! На всех постах в эти года ты был за нас, за народ!
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читаю вас троллей и мне до того смешно - вот для кого вы пишите? не понятно - петя будет президентом это уже понятно,альтернативы нет - не но вам платят деньги
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Ну ок. Даже если набрали папередники. И даже если не вспоминать, кто там был Министром экономики в злочинном уряде Азирова. Предположим, что все это правда. и хештегурядгройсмана - просто заложник ситуации и берет в долг, чтобы отдать долг.Но ведь тогда через год, после парламентских выборов, новый премьер-2019 скажет "не, ну а я при чем? я же беру в долг, чтобы отдать долги Гройсмана, которые он набрал в 2016-2019". а потом, если вдруг у нас премьер не поменяется до след. выборов, то премьер-2024 скажет "не, ну а я при чем? я же беру в долг, чтобы отдать долги премьера-2019, которые он набрал в 2019-2024". И через 100 лет какой-нибудь премьер-робот такую же отмазку будет иметь. Гениально устроились, а?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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