 "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Президент Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины.

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"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил Глава государства.

"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или может и вовсе нет", - отметил Порошенко.

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Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил:

"А больше всего нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - добавил Глава государства.

Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства относительно урегулирования цены на газ.

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"Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнить внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие", - констатировал Президент.

Он напомнил, что решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривни, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

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