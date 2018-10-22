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 Политика Украины
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Все про:НКРС (42) тарифы (1539) телефон (187)

 C 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с 1 ноября 2018 года повысила предельные тарифы на фиксированную телефонию в среднем на 7,5-16,9% по сравнению с текущими ценами.

"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года… и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года", - отмечается в сообщении регулятора, передает Цензорэ.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Публикация обновленных предельных тарифов состоится 30 октября в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

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Второй этап повышения предельных тарифов на фиксированную телефонию запланирован на 1 января 2019 года.

Как сообщалось, в августе НКРСИ утвердила двухэтапное повышение тарифов на фиксированную телефонию на 9-27% в 2018-2019 годах. Ранее "Укртелеком" обратился в НКРСИ с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3092686
 
 
 Топ комментарии
 
И обязать всех граждан иметь дома стационарные телефоны.
Что бы было с кого взимать "экономически обоснованную плату".
А то ведь могут и отключить...
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Дивина, та й годі! А що не зросло? Правильно, не збільшилися лише доходи і рівень життя українців
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уровень кадает
мы уже самые бедные в Европе C 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ - Цензор.НЕТ 8684
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И это покроет или остановит эпидемию разворовывания кабелей?
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Это не эпидемия, это план. Кабельные линии вырезает сам Укртелеком, там даже план соответсвующий есть по сдаче меди.
И, это не шутка, это реальность.
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отключаю на ..й. і так ради одного адсл той телефон висить, ну його к свиням, мобільним заміню.
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И обязать всех граждан иметь дома стационарные телефоны.
Что бы было с кого взимать "экономически обоснованную плату".
А то ведь могут и отключить...
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Дивина, та й годі! А що не зросло? Правильно, не збільшилися лише доходи і рівень життя українців
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уровень кадает
мы уже самые бедные в Европе C 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ - Цензор.НЕТ 8684
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найбідніші з найбагатшим президентом-олігархом
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шо снова наследниках ахметки рыжего не хватает C 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ - Цензор.НЕТ 3394
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Давайте уж чего там .Висилиться,так висилиться.МВФ нам поможет.
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Ахметов продає бідним Українцям електроенергію на 40% дорожче, аніж він продає її в Угорщину
http://puer-club.net/news/ахметов-продає-бідним-українцям-елек/
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Не фиг бабушкам трепаться перед выборами, пусть отключаются. Тарифы для самых надежных.
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Легче сказать, а что у нас не подорожает этой осенью, список будет намного короче!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныC 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ
 
 
 
 
 
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