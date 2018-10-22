 Рабочая группа в составе конституционной комиссии рассматривает варианты изменения названия Автономной республики Крым, - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время заседания круглого стола в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 человек. Она занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной республики Крым.

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"В конце нашей работы мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел десятый, и одновременно параллельно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работали над проектом закона о статусе крымскотатарского народа и закона о коренных народах Украины", - сказал Чубаров.

Также он сказал, что наработанные рабочей группой предложения должна еще рассмотреть конституционная комиссия на своем заседании. "В случае положительного решения конституционной комиссии, этот пакет направляется в Верховную Раду Украины. Законы рассматриваются в обычном режиме, изменения в Конституцию, если они получают поддержку 226 голосов народных депутатов, направляются в Конституционный суд, и потом уже возвращаются с решением Конституционного суда в Верховную Рады. В наших планах было так, чтобы на этой сессии рассмотреть в первом чтении, направить в Конституционный суд, и получив решение Конституционного суда на следующей сессии, это как раз приходится на момент, когда будут проходить президентские выборы, рассмотреть уже окончательно, но тогда потребуются 300 голосов", - сказал Чубаров.

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При этом, по его словам, остается несколько вопросов, по которым решение будет принимать конституционная комиссия. "Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым. Также предложение - Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.

Вместе с тем, он сказал, что рабочая группа предлагает название "Крымская автономия". В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

Напомним, практически каждый второй украинец считает, что Крым вернется в состав Украины в ближайшей или долгосрочной перспективе, в то время как каждый третий отбрасывает такую вероятность.