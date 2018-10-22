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 Политика Украины
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 Рабочая группа в составе конституционной комиссии рассматривает варианты изменения названия Автономной республики Крым, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы "Автономная республика Крым".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время заседания круглого стола в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 человек. Она занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной республики Крым.

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"В конце нашей работы мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел десятый, и одновременно параллельно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работали над проектом закона о статусе крымскотатарского народа и закона о коренных народах Украины", - сказал Чубаров.

Также он сказал, что наработанные рабочей группой предложения должна еще рассмотреть конституционная комиссия на своем заседании. "В случае положительного решения конституционной комиссии, этот пакет направляется в Верховную Раду Украины. Законы рассматриваются в обычном режиме, изменения в Конституцию, если они получают поддержку 226 голосов народных депутатов, направляются в Конституционный суд, и потом уже возвращаются с решением Конституционного суда в Верховную Рады. В наших планах было так, чтобы на этой сессии рассмотреть в первом чтении, направить в Конституционный суд, и получив решение Конституционного суда на следующей сессии, это как раз приходится на момент, когда будут проходить президентские выборы, рассмотреть уже окончательно, но тогда потребуются 300 голосов", - сказал Чубаров.

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При этом, по его словам, остается несколько вопросов, по которым решение будет принимать конституционная комиссия. "Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым. Также предложение - Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.

Вместе с тем, он сказал, что рабочая группа предлагает название "Крымская автономия". В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

Напомним, практически каждый второй украинец считает, что Крым вернется в состав Украины в ближайшей или долгосрочной перспективе, в то время как каждый третий отбрасывает такую вероятность.

Источник: https://censor.net.ua/n3092683
 
 
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Крымская область будет, после возвращения в Украину.
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Крымская область Украины, на этом точка.
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Крымская область будет, после возвращения в Украину.
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Ну, если букву "м" из названия не уберут, будет Крымская.
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им заняться болше не чем? ну так заодно и россию в мордор пусть заодно переименуют!
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Назовите его Кримея, или Крымль, и заствьте Кремль платить бакшиш...как было изначально
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И что изменится от смены названия? Тем более опять автономию хотят, нет уж если и менять то на Крымскую область.
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тогда не будет ни области ни Крыма в составе Укрины. Как эт по хохлятски - не съем, то понадкусую.
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от гебнявого касаба слышу!
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Крымская область Украины, на этом точка.
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Отдайте татарм что у вас отняли жлобы!
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