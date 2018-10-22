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 Суд арестовал Нагорного до 30 ноября без права внесения залога

Бывший супруг украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, бизнесмен Тимофей Нагорный, подозреваемый в государственной измене, арестован по решению суда до 30 ноября без права внесения залога.

Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой перевели в закрытый режим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Такое решение было принято по просьбе прокуратуры, чтобы прокурор мог в судебном заседании рассказать о результатах следственно-розыскных действий. Адвокат Нагорного также сообщила, что в закрытом режиме расскажет, почему защита считает необоснованным подозрение в госизмене. После пояснений прокурора, адвоката и Нагорного суд закрыл заседание.

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Ранее, выступая в судебном заседании, подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный не стал отрицать, что писал президенту РФ Владимиру Путину, но отрицает обвинения в госизмене.

"Я не только Путину письма писал", - сказал Нагорный.

Он отметил, что как общественный деятель писал письма лидерам разных стран.

"Сторона обвинения берет только сторону моих взаимоотношений с Россией", - сказал он.

Нагорный заявил, что не был завербован и никаких обязательств с иностранными спецслужбами не подписывал.

Подозреваемый считает, что против него организована провокация. Он заверил, что не намерен скрываться от следствия и заявил о давлении. "Я не буду скрываться от суда и следствия несмотря на то что, на меня оказывается огромное давление", - сказал он.

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В результате, Апелляционный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене бизнесмену Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога. Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога, и взять Нагорного под стражу в зале суда.

Напомним, 4 октября Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тыс. грн. 11 октября Нагорный внес залог и вышел на свободу. В СБУ сегодня заявили, что Нагорный, по их информации, должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу, которая бы лоббировала интересы России и русского языка, выступала против вступления в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3092681
 
   
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СБУ выложила записи переговоров Тимофея Нагорного. Он рассказывает, что сотрудничал с российскими спецслужбами, они дают ему деньги на создание пророссийской партии. В разговоре упоминает, что в Украине от РФ рулит Медведчук

Я ж правильно понял, что Медведчука теперь арестуют?
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Как агент Нагорный еще воспринимается, а вот как общественный деятель только в кавычках.
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А кто же достал из нафталина и двигал Нагорного?
Виктор Пинчук и его детище "Нові лідери", которых раскручивает ICTV.

Стрєлок воскрєс.‏ @gosh1anad 49 хв.49 хвилин тому

Аж сльозу пустив. Хоч бери та ікони з цього святого чоловіка пиши.
PS.
Це з сайту "Нові лідери" ( памятаєте таке?. Сторінка вже канєшно видалена).
Де наглядовою радою були "громадські організації" єслі шо..

https://twitter.com/gosh1anad/status/1054353196758560768
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал Нагорного до 30 ноября без права внесения залога
 
 
 
 
 
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