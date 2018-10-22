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 Политика Украины, За рубежом
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 "У русских братьев нет другого выбора", - Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать в решении вопроса об украинской автокефалии, несмотря на давление Русской православной церкви.

Об этом он сообщил на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Orthodoxia.info.

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Варфоломей подчеркнул, что привилегии Константинополя основаны на решениях и канонах Вселенских соборов и являются обязательными для всех в православии.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, принятым Вселенским патриархом, потому что у них нет другого выбора", – отметил Варфоломей.

Он заявил, что знает о существовании "хорошо оплачиваемых статьей" и о "черной пропаганде" с российской стороны, направленной против Вселенского патриархата.

"Бог дал нам два уха, чтобы слушать со всех сторон", - резюмировал Варфоломей.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Также на Цензор.НЕТ: Получение автокефалии будет использовано Москвой для давления на Украину, - Карпентер. ВИДЕО

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092678
 
   
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Мужня та сильна людина.. Дай , Боже, здоров'я Його Святості Варфоломію..
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Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!!!
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Мужня та сильна людина.. Дай , Боже, здоров'я Його Святості Варфоломію..
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Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!!!
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Это долгий путь. И расколов в церковном мире было много. Поэтому, цыплят по осени считают. Кацапы сильный и беспринципный противник, поэтому вся борьба еще впереди
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Варфоломей, у кацапов в зарубежных церквях сидят разведчики. Там религией и не пахнет.
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Уточню- в кацапских церквях за рубежом под видом попов работают разведчики. И этим вопросом надо серьезно заниматься
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шпионы позорные - это у нас разведчики благородные))))
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Варфоломей положил вселенский болт на рузких братьев😁
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Сохрани Господь Варфоломея от того что эти *братья* хотят с ним сделать!!
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Почему нет?
"Русские братья", вполне могут пойти на конфронтацию, будут гадить, строить козни и в конечном итоге (очень на это надеюсь!), посравшись со всеми, превратятся в секту.
Которую окружающие, будут попросту игнорировать.
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...у руснявых братанов есть только одна альтернатива...
"У русских братьев нет другого выбора", - Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя - Цензор.НЕТ 8128
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Хай Господь береже Вас, Владико, і допомагає
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У русских братьев нет другого выбора", - Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя
 
 
 
 
 
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