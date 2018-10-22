 Российского адвоката, который за деньги обещал повлиять на Интерпол, арестовали с залогом в 15 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 6 октября.

По материалам дела, российскому бизнесмену Алексею Дашутину предложили за деньги закрыть уголовное дело в России о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также решить вопрос о необъявлении лица в международный розыск по линии Интерпола.

Предложение ему якобы озвучили в телефонном разговоре 12 и 20 сентября 2018, во время его пребывания в Киеве.

30 сентября в ресторане "Корона" Дашутин передал российскому адвокату 1 млн евро, из которых только две купюры по 500 евро были настоящими.

Всего по делу трое подозреваемых. Двое из них адвокаты, имеющие гражданство России, а третий - гражданин Украины, Тимофей Нагорный, бывший муж олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике.

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Всем трем инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Нагорный также подозревается в государственной измене.

Нагорный вышел из-под стражи под залог в 528 тыс. грн. Полный текст решения по Нагорному до сих пор не опубликован.

Другого адвоката-подозреваемого суд взял под стражу с альтернативой залога в 352 тыс. грн. 2 октября в ресторане "Индиго" этот адвокат якобы получил от Дашутина 500 тыс. евро имитационными купюрами

Российский бизнесмен Дашутин в 2012 году был задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупных размерах. Его взяли под стражу. В следственном изоляторе Москвы мужчина находился с 15 февраля 2012 по 17 июля 2017 года. В июле 2017 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, после чего он, опасаясь за свою жизнь, выехал на постоянное место жительства в Канаду.