 18 миллионов взыскали в госбюджет с компании депутата-беглеца Онищенко, - ГПУ

Суд по иску Генеральной прокуратуры взыскал с компании беглого нардепа Александра Онищенко "Пласт" более 18 миллионов гривен в государственный бюджет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины к сторонам договора предъявила иск о применении последствий недействительности сделки и взыскании в доход государства более 18 млн грн, незаконно полученных в результате совместной деятельности", – говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск 17 октября.

В прокуратуре напомнили, что в начале 2017 года обнаружили преступную схему получения незаконной прибыли от газодобычи.

Она была создана коммерческими структурами с привлечением государственных ресурсов.

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Компания Онищенко "Пласт" заключила с государственным "Черноморнефтегазом" договор, согласно которому они имели общее право пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями, находящимися возле Крыма.

ЗАО "Пласт" должно было внести 71 миллион гривен, но внесло только 1 миллион. При этом предприятие получало от совместной деятельности прибыль больше, чем "Черноморнефтегаз".

Прокуратура утверждает, что эта деятельность компании беглого нардепа была незаконной.

"Как следствие, государством недополучено более 18 млн грн от продажи газа, добытого во время действия договора", – заявляют в ГПУ.

В июне 2017 года суд приостановил пользование компанией Онищенко газовыми месторождениями возле Крыма.

Позже это решение поддержал и Верховный суд.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.