 В Конституционном суде находится около 300 жалоб госслужащих, в основном относительно соцзащиты, - представитель Рады в КС

"В Конституционном суде находится порядка 300 жалоб госслужащих. Больше всего относительно социальной защиты", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" после пресс-конференции на тему: "Презентация второго издания научно-практического комментария к закону Украины "О государственной службе", передает Цензор.НЕТ.

А.Селиванов подчеркнул, что 16 из них уже проходят открытые слушания.

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По его мнению, данные жалобы являются обоснованными, так как они направлены на материальное состояние, в первую очередь, тех, кто пошел в отставку с госслужбы, в частности в вопросе пенсионного обеспечения и социальной защиты.