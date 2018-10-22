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 Политика Украины
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 В Конституционном суде находится около 300 жалоб госслужащих, в основном относительно соцзащиты, - представитель Рады в КС

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Анатолий Селиванов заявляет, что в КС находится около 300 жалоб госслужащих, в основном относительно социальной защиты.

"В Конституционном суде находится порядка 300 жалоб госслужащих. Больше всего относительно социальной защиты", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" после пресс-конференции на тему: "Презентация второго издания научно-практического комментария к закону Украины "О государственной службе", передает Цензор.НЕТ.

А.Селиванов подчеркнул, что 16 из них уже проходят открытые слушания.

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По его мнению, данные жалобы являются обоснованными, так как они направлены на материальное состояние, в первую очередь, тех, кто пошел в отставку с госслужбы, в частности в вопросе пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Источник: https://censor.net.ua/n3092673
 
 
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как там насчет медреформы??? что суд думает????????
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Сухари они будут жрать в казенных местах раньше, или позже!
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