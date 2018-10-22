 Путин ввел санкции против Украины

Об этом говорится на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Обоснованием специальных экономических мер названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
В указе от всех юридических и физических лиц - резидентов РФ требуется "в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры".
Санкционный список и ограничительные меры поручено определить правительству России.
Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ.
А то мы так не можем без раши,ежели тока Пеця,но и ему скоро кранты,выборы уже не за горами..
Или найдётся какая-то мразь в киеве и будет ныть шо "Украина втратыть"?
не пустите в раисю Повалийку и Лорак а также всю ту пиз.обратию которая еще к Вам ездит бабло косить...
- металлы и изделия из них: 31,9 % ($980 млн)продукция химической промышленности: 15,1 % ($462 млн)
- древесина и и изделия из неё: 6,6 % ($202 млн)
- прочие товары: 12,5 % ($383 млн)
Быстрее переориентируемся на адекватные страны
І боротьба за квоту від пуйла на торгівлю в ПАrussia!