 Путин ввел санкции против Украины

Об этом говорится на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.

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Обоснованием специальных экономических мер названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

В указе от всех юридических и физических лиц - резидентов РФ требуется "в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры".

Санкционный список и ограничительные меры поручено определить правительству России.

Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ.