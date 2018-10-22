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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:Кремль (476) Путин (24308) Россия (70814) санкции (7012) указ (284)

 Путин ввел санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины.

Об этом говорится на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.

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Обоснованием специальных экономических мер названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

В указе от всех юридических и физических лиц - резидентов РФ требуется "в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры".

Санкционный список и ограничительные меры поручено определить правительству России.

Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3092672
 
   
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Отлично, список попавших под санкции будет совпадать со списком предателей Украины продолжающих вести активную торговлю с агрессором.
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Четырёх летняя война с Россией уже всем надоела
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тільки жітєлям Донбаса до такого рішення, ще потрібно років десять, щоб кацап їх в сраку копав, поки зрозуміють, що це руське рабство, не мір.
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У марченки отнимет буровую и нпз? Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 3620 А как же мадведчук будет 112 канал содержать? Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 9379
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Вот в этом всё их естество - введены санкции, а какие - не понятно. Теперь любое с их стороны действие по беспределу будет оправдано - мол, санкции введены.
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Шо, торговлю пэтьки забанят с козлостаном? Неужели.
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Нет. Порох не торгует вот ВОНА точно пострадает. Получит буем по лбу за провал задания!
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мокши ни разу не палятся, предлагая тут пуйлу кандидатов под санкции... Как повезло Украине, что мокши такие тупорылые)
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відірвав украінців від раю сруцького....хоч би секта встигала втекти на сродіну..бо не встигнуть до раю
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Бг-ггг... многоходовочка от вовика муйлуши - самое то ввести биологический визовый контроль на границе с каазлабадией... Я понимаю, шо до этой выходки недокурка мы сдерживались, но теперь то, сам бог велел(кТомосу)... ХЕХ...
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как жалок этот муйлуша, так прогнозируем идиот, со своими детскими замашками повлиять на результат в предстоящих у нас выборах...Но к этим его забажанкам добавить к визовому контролю на границе с оркией + китайская стена +ров с алигаторами и пираньями... Пусть варятся в своем соку, не хочу даже знать, шо у них скоро хмырь по карточкам + комендантский час...
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давно пора,еще бы визу ввели..
А то мы так не можем без раши,ежели тока Пеця,но и ему скоро кранты,выборы уже не за горами..
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Ответными санкциями Украины должен быть запрет на поставку всей бытовой техники и химии с кацапстана...... в европе все это в несколько раз дешевле и лучшего качества.....а кацапстан пускай налаживает экспорт со своими братьями монголами Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 4450 Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 4450 Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 4450
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и в первую очередь сертифицировать в Украине Samsung и LG из Европы, а не из Калуги
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Потрібно розуміти що процвітання у АРК знову відкладається? А повітряне сполучення з АРК )(.йло також скасувало? Тепер ми не побачимо воєнторг на лугандоні?
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Чем меньше у нас останется общего с московией, тем лучше для нас в долгосрочной перспективе. Так что,- всё путём...
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Тю, та бздык.ивое муйло после выборов все отыграет на круги своя... Наша задача потому и заключается В том, шобы воспользовавшись таким случаем и нарисовать горбатого песыка у границы с парашей... Тобто, Шобы кацап к нам - только по визе... ЗЫ... мож кто не знает : горбатый песик - песык, которому конкретно приспичило и он ложит ( с высокого горба)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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MORE... ЗЫ... горбатый песик разрешившись еще и танец презрения станцует(задними лапками)
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Цензор чому ви до цього часу ХУЙЛА називаєте якимсь путіним???
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ЗНАЧИТ МЕРТВЕТЧУКУ больше сжиженный газ рашка не даст????😀😀😀
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Вот и чюдно.
Или найдётся какая-то мразь в киеве и будет ныть шо "Украина втратыть"?
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Особо улыбнул "отсев гранитный". Москаль, приезжай в Житомирскую область, тебя тем отсевом засыпают по самое не могу и сверху памятник поставят, хочь гранитный, хочь набор. Да, и флажок смени.
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неправильая матрешка... Должна быть с хутиным, как у нас в свое время сделали со шлепером...
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испугали ежа голой .жо..

не пустите в раисю Повалийку и Лорак а также всю ту пиз.обратию которая еще к Вам ездит бабло косить...
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Это откуда у тебя у США такие сведения про перевозки "карелия- село на Слобожанщине"?
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Структура экспорта товаров из Украины в Россию (по данным Национального банка Украины за 2016 год):- машины и оборудование, транспортные средства, приборы: 34,0 % ($1042 млн)
- металлы и изделия из них: 31,9 % ($980 млн)продукция химической промышленности: 15,1 % ($462 млн)
- древесина и и изделия из неё: 6,6 % ($202 млн)
- прочие товары: 12,5 % ($383 млн)
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обойдутся )))) предлагаю запретить экспорт сразу, и на хрен кирзовым сапогом всех на заводах, заводы сдать на метал !
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то что Украина должна была сделать с первого дня нападения рашистов..,рашисты сделали сами через пять лет...
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свято место пусто не бывает.... раися сама разрывает экономические отношения, хрен с ними.... найдем порядочных поставщиков и партнеров которые "из за угла в спину ножа" не вставляют....
Быстрее переориентируемся на адекватные страны
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Маладца пуйло! Мо поурежит тарговлю депутатскую с мацковским миром! Путін ввів санкції проти України - Цензор.НЕТ 3448


І боротьба за квоту від пуйла на торгівлю в ПАrussia!

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давно пора. чем быстрее введут визы для УА и запретят работать на территории РФ шароварам с пробитыми кастрюлями, тем и лучше. заробитчан всех домой, скакать, так уж чтоб по полной.
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