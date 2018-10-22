EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  623  11
Все про:Еврокомиссия (792) ракеты (665) Россия (70814) США (14290) Косьянчич (4)

 Еврокомиссия призывает США и РФ не разрывать ракетный договор

Европейская Комиссия призвала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич.

"США и Российская Федерация должны оставаться в конструктивном диалоге, чтобы сохранить этот договор и обеспечить его полную и такую, что поддается проверке, имплементацию", - заявила Косьянчич журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092664
 
 
 Топ комментарии
 
Занимайтесь своими чурбанами
Не мешайте США козлостан в новую гонку вооружений втягивать
 показать весь комментарий
 
Поступили деньги из рашки шоле? Чего вы ссыте, раха не выдержит гонку вооружений.
 показать весь комментарий
 
Действительно, зачем разрывать. Кремлевская моль же его не разрывала. Она просто его игнорировала. Точно так же можно сделать вид, что договор существует и тоже.....просто его игнорировать.
А ...теперь ощущаете какую струю эта плесень внесла в международные отношения?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поступили деньги из рашки шоле? Чего вы ссыте, раха не выдержит гонку вооружений.
 показать весь комментарий
 
 
Занимайтесь своими чурбанами
Не мешайте США козлостан в новую гонку вооружений втягивать
 показать весь комментарий
 
 
ну ватаны.... а когда эрефии в попу заглядывали, чем вы думали???
 показать весь комментарий
 
 
Після розірвання договору по ПП2 Євросоюз може з цим звернутися до США
 показать весь комментарий
 
Если СЩА разорвет договор,то рашку разорвет от досады,шо не могут.
 показать весь комментарий
 
А шо ж так занервничала еврокомиссия？
А не вырисовываются ли денюжки хуйла в той комиссии？
 показать весь комментарий
 
 
в ЕС есть опыт переговорв с хуйлом, ПАСЕ тому свидетель....
 показать весь комментарий
 
Ракети малої і середньої дальності призначені виключно для застосування в Європі. В тому числі на території України. Ядерні ракети. Сотні ядерних ракет. Демарш Трампа абсолютно зрозумілий. Бо Хуйлостан вже не виконує договір. І буй з тим Хуйлостаном, якщо до Урала він буде знищений. Але чи від цього буде легше Європі-Україні-Бєларусі, якщо на їх території вибухнуть пару десятків атомних боєголовок тільки близкої і середньої дальності? З тих сотень, які полетять зі сторони путінсько-фашистського рейху? Не рахуючи сотен балістичних ракет з ядерними боєголовками... Навіть якщо ВСЕ буде збито, що малоймовірно - то рівень радіоактивного отруєння плутонієм зробить континент мертвим. Плюс на додаток ядерна зима. Це пониження температури Землі із-за задимлення атмосфери. Зима триватиме кілька десятиліть, цілорічна температура в Африці впаде до -20, в Європі до -80.
Прямі військові способи нейтралізації маньяка неприйнятні. Є інші способи, вони діють, і їх треба невпинно дотримуватись.
 показать весь комментарий
 
Крім того, треба розуміти: "обмеженої" ядерної війни не буде. Як тільки вона почнеться - зі всіх боків буде застосована вся ядерна зброя, яка є в наявності.
 показать весь комментарий
 
Действительно, зачем разрывать. Кремлевская моль же его не разрывала. Она просто его игнорировала. Точно так же можно сделать вид, что договор существует и тоже.....просто его игнорировать.
А ...теперь ощущаете какую струю эта плесень внесла в международные отношения?
 показать весь комментарий
 
 
Сидят в Евросоюзе защищенные за американские деньги и еще же их и критикуют! Что-то совсем не такую я хотел Европу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕврокомиссия призывает США и РФ не разрывать ракетный договор
 
 
 
 
 
 вверх