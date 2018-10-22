Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ....

Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, когда он осознает "ошибочность" своих действий в Украине и принесет извинения. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине, но все может разрешиться, если "Константинополь встанет на путь диалога".
Читайте на Цензор.НЕТ: Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря)
Волков добавил, что РПЦ намерена и далее "стоять в истине", и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Также на Цензор.НЕТ: Получение автокефалии будет использовано Москвой для давления на Украину, - Карпентер. ВИДЕО
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
https://www.youtube.com/watch?v=w9IYWD4LeCk
даже не стоит вопрос : посадят/ не посадят.
А просто: КОГДА отпустят?)
И ЧТО?
Что то не вижу новости об его аресте.
Надо понимать, шо еще через неделю мы услышим от Гундяя, шо его не верно поняли.
бомбой по Константинополю ?
Какие же убогие...
1. А причем сатанат к мировому православию?
2. Извиняются за ошибки, а не за восстановление справедливости.
3. Диалог возможен только в том случае, когда гундяевская секта признает Бога и покается в грехах.
4. Первым шагом к прощению грехов РПЦ МП должно быть прошение прощения у украинского народа.
Украинская церковь должна подчиняться Роисе???!!! Ну извините...
Юрій Каракай @karakay67 4 год.4 години тому
Перевожу: - В Риме тоже послали к чертям собачим:
"22.10.2018
В РПЦ опровергли слухи о скором визите папы Франциска в Москву."
нахалы, истинно по рюзки. Каков поп , таков и приход.
Кстати мп это же теперь уровень свидетелей иеговых, а они на расии запрещены, так что в сад, все в сад
Вот она братская забота и любовь, не только о себе думают, не хотят, что бы братья по вере, просто, сдохли...Спасают до конца, не бросают...
Согласны начать диалог со Вселенским патриархом, но только после того, как он осознает "ошибочность" своих действий.Источник: https://censor.net.ua/n3092663
Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию архиереев РПЦ на решения Синода Константинополського патриархата относительно Украинской церкви.
По словам патриарха Варфоломея, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса. Патриарх прояснил что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.
"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - цитирует Варфоломея Orthodoxia.info.
Варфоломей добавил, что он прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата.22 октября 2018
После первой истерики никакой реакции не увидели, теперь сами предлагают ответные шаги
Константинопольский патриархат согласен отпеть руЗЗькую православную...аминь....
cм. Эстонская апостольская православная церковь
22 февраля 1996 года Священный синод Константинопольского патриархата возобновил действие Томоса 1923 года и учредил параллельно Эстонскую автономную Церковь под своей юрисдикцией.
....
Священный синод Русской православной церкви под председательством патриарха Московского Алексия II в феврале 1996 года приостановил евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
...
Прерванное Московским патриархатом общение с Константинопольским патриархатом было возобновлено решением Синода РПЦ в заседании 16 мая 1996 года.