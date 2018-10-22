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 Общество, За рубежом
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Все про:Константинопольский патриархат (59) РПЦ (455) Волков Александр (4)

 Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ

Согласны начать диалог со Вселенским патриархом, но только после того, как он осознает "ошибочность" своих действий.

Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, когда он осознает "ошибочность" своих действий в Украине и принесет извинения. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине, но все может разрешиться, если "Константинополь встанет на путь диалога".

Читайте на Цензор.НЕТ: Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря)

Волков добавил, что РПЦ намерена и далее "стоять в истине", и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Также на Цензор.НЕТ: Получение автокефалии будет использовано Москвой для давления на Украину, - Карпентер. ВИДЕО

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092663
 
 
 Топ комментарии
 
А пуєм по скрєпних губоньках - не хочете?
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Самозванцы-сектанты пытаются нагнуть Константинополь? Ржач. Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ - Цензор.НЕТ 9292
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А пуєм по скрєпних губоньках - не хочете?
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того и просят с упованием, прямо выпрашивают
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А может и ключи от квартиры---где деньги лежат, принести на блюдечке с голубой каёмочкой?
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Самозванцы-сектанты пытаются нагнуть Константинополь? Ржач.
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А в рашке кроме как пугать больше ни чего не умеют. Охуевший сектант гундяй в своем репертуаре.
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це найкраща відповідь срепнутому на всю голову Кірілці!
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СБУ викрила українського громадського діяча на співпраці з ФСБ РФ на ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=w9IYWD4LeCk
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ставки, через сколько отпустят??
даже не стоит вопрос : посадят/ не посадят.
А просто: КОГДА отпустят?)
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мне интереснее, что эти персонажи на видео обсуждают.
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ну упомянул он Медведчука. Прямым текстом.
И ЧТО?
Что то не вижу новости об его аресте.
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Непокобелимости святых отцов КГБ хватило на неделю. Уже пошли оговорки и петляния.

Надо понимать, шо еще через неделю мы услышим от Гундяя, шо его не верно поняли.
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без усяких сумнівів. це банальна рашапоїдно-ординська класика.
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а то шо ?
бомбой по Константинополю ?
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Вот те на?!? Сектанты без томоса грозят своим поносом....А шантаж -уголовное преступление!
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Все, набесновались шуты гороховые царя пуйла.))
Какие же убогие...
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"осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".
1. А причем сатанат к мировому православию?

2. Извиняются за ошибки, а не за восстановление справедливости.
3. Диалог возможен только в том случае, когда гундяевская секта признает Бога и покается в грехах.
4. Первым шагом к прощению грехов РПЦ МП должно быть прошение прощения у украинского народа.
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РПЦ МП должно быть прошение прощения у украинского народа. А оно нам надо их прошение. россия за время пока будет просить прощение перезарядит рожек в автомате направленного против Украины. Лучше пускай молча и подальше. Чтобы не видно и не слышно их в Украине.
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Если бы эти "православные" с..ки не подстрекали, то в Украине никто бы не подумал перечить против одной поместной украинской церкви, а так хватает и своих, и чужих.
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Дорогой Гундяй, вот наши извинения:

Украинская церковь должна подчиняться Роисе???!!! Ну извините...
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.....благодатный огонь на Пасху в ГАЗПРОМЕ будете брать !!!
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поп не настоящий, он кадилом деталь ракеты во время благословения погнул и та не взлетела
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Щоб вибачався Константинополь треба аргументувати та доказувати де були помилки. Цього від РПЦ не було, а рішення про розірвання євхаристичного спілкування з Константинополем вони прийняли. Тому пропозицію їх не будуть розглядати.
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Юрій Каракай‏ @karakay67 4 год.4 години тому


Перевожу: - В Риме тоже послали к чертям собачим:

"22.10.2018
В РПЦ опровергли слухи о скором визите папы Франциска в Москву."
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А для чого Папі їхати у москву, якщо його там постійно ображають
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Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ....

нахалы, истинно по рюзки. Каков поп , таков и приход.
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опять дикий гундяйка на москве закукарекал Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ - Цензор.НЕТ 421
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"Патриарх Московский и всея Руси" давно уже пора менять название на просто "Патриарх Московский". Русь тебя не признает.
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Это из серии: "Если б они меня опять догнали, я б им снова по мордасам так дал!"
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Константинополь должен предать анафеме РПЦ, т к жти попы по всему миру в церквях работают как разведка.
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А стекла гундяю на майбахе помыть не надо ? вот уж охреневшие твари
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в Новосибирске работники ЖКХ забрали из детских песочниц весь песок, который закупили жильцы, чтобы их дети там играли. Говорят, он им нужнее, зимой им будут посыпать тротуары во время гололедицы.

Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ - Цензор.НЕТ 1851
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было бы за что, да перед кем, а так...
Кстати мп это же теперь уровень свидетелей иеговых, а они на расии запрещены, так что в сад, все в сад
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Пусть объединяются со свидетелями Иеговы и будет "Рассийская православная церковь свиделей Иеговы". Или "Свидетели РПЦ". Можно "Свидетели православного Иеговы."
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Дают Константинополю последний шанс попасть вместе с ними в рай.
Вот она братская забота и любовь, не только о себе думают, не хотят, что бы братья по вере, просто, сдохли...Спасают до конца, не бросают...
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попу Кирилу не видать очередного воинского звания
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А про бутылку ничего не говорили? Только лишь извинения требуют?
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Осознав ничтожность и ошибочность своих действий по запугиванию и разрыву с Константинополем РПЦ пытается сдать назад. Но негоже "великому" российскому православию унижаться перед каким то Варфоломеем, вот и выдумывают варианты. Мол извинитесь, а мы простим и опять будем с вами. Вот только диалог с россией по Украине невозможен так как Украина это не российская вотчина.
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До апреля надо всё разрулить, иначе без огня останутся ))))
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РПЦ ФСБ созданная Сталиным, считаю вообще не имеет авторитетного голоса в православном мире. Московия, просто - здохни! Кавказу и другим вольным народам - свободу!
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"Вот же дурень, - злился подполковник. - Чего ты влез? Дал бы этому болвану-патриарху отхлебнуть, раз он не может запомнить даже, где какой бокал стоит. Мы бы его в святые возвели, понаделали бы из него мощей, а на его место я поставил бы кого-то толкового, молодого. Есть ведь кандидаты, отличные есть ребята у меня в охране.(c)

Согласны начать диалог со Вселенским патриархом, но только после того, как он осознает "ошибочность" своих действий.Источник: https://censor.net.ua/n3092663

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию архиереев РПЦ на решения Синода Константинополського патриархата относительно Украинской церкви.
По словам патриарха Варфоломея, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса. Патриарх прояснил что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.
"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они уступят решениям, принятым Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - цитирует Варфоломея Orthodoxia.info.
Варфоломей добавил, что он прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата.22 октября 2018
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Это РПЦ должна осознать ошибочность своих действий и извиниться перед Константинополем и Украиной.
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религия опиум для народа ------- на свалку истории....
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я знову ж, в 2314-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Константинополь должен извиниться.... . Перед кем же, перед кем же---так и хочеться спросить?
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Гордыня зашкаливает.
После первой истерики никакой реакции не увидели, теперь сами предлагают ответные шаги
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Я правильно понял Вселенский патриарх должен извинится перед своими поддаными??? Это безусловно новое дыханье религии и свежая трактовка высших отношений. Теперь понятно, почему Вован говорил, что он знает тропинку в задний вход в рай.
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А за"упу конскою в рот гундяю, что бы голова шаталась, не хотите?
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Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом.....Источник:https://censor.net.ua/n3092663

Константинопольский патриархат согласен отпеть руЗЗькую православную...аминь....
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Ага, ща в колени бухнутся перед фсбешником в рясе. От дебилы, бля...
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А что рпц остается, они надеялись, что за денюжку, все церкви станут на сторону рпц в противостоянии с Константинополем, и вот уже 2 недели прошло, а их поддержал только их филиал в Белоруссии и заграницей... Вот и реакция.
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Кацапской наглости нет границ. Лечится только сапогом по морде.
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долго гундяевцы не продержатся.
cм. Эстонская апостольская православная церковь

22 февраля 1996 года Священный синод Константинопольского патриархата возобновил действие Томоса 1923 года и учредил параллельно Эстонскую автономную Церковь под своей юрисдикцией.
....
Священный синод Русской православной церкви под председательством патриарха Московского Алексия II в феврале 1996 года приостановил евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
...
Прерванное Московским патриархатом общение с Константинопольским патриархатом было возобновлено решением Синода РПЦ в заседании 16 мая 1996 года.
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Класна путєнська могохадовочка що провела голу кацапську жопу на розпечену гамлетівську сковороду .
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Кто претендует на престол вселенского патриарха! В єтом вся рассея!!
Константинополь мусить вибачитися за Україну, - РПЦ - Цензор.НЕТ 363
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мы насрали на стол, извинитесь, ато насрем еще себе в штаны
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонстантинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ
 
 
 
 
 
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