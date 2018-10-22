 Надеемся, что Томос единая поместная церковь в Украине получит до конца года, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы в чате Главреда.
"Со своей стороны мы, как церковь, делали и будем делать все для этого необходимое", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, почему Вселенский патриархат только сейчас решил пойти навстречу Украине в вопросе поместной церкви, архиепископ пояснил, что, по его мнению, "только сейчас украинское общество осознало важность для Украины поместной церкви" и только сейчас сложились благоприятные и внутренние, и внешние условия.
Как сообщалось ранее, Томос украинская церковь получит после объединения.
По словам архиепископа, дата Объединительного собора пока неизвестна и зависит от того, насколько быстро проведут его подготовку.
це- ознака слабкого самоусвідомлення темних народних масс, котрі не сподіваються на захист їхніх інтересів дефективними правителями і не вірять у власні сили , права та значущість.
чи його по боку ?
Большинству украинцев до одного места кому будут принадлежать церкви.
ORTHODOXIA.INFO / Андреас Лударос
Ясным ко всем в России, был Вселенский патриарх Варфоломей, когда заявил что не собирается отступать на давления относительно украинского церковного вопроса. Это громкое заявление сделал вчера предстоятель вселенского трона.
Выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, посвященном на 150-летию со дня учреждения общины Ферикой, патриарх прояснил что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в Православии.
«Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениями, которых принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора», сказал однозначно патриарх Варфоломей, который пользуясь случаем сказал Грекам Константинополя что он прекрасно знает о «хорошо оплачиваемых статьей» и о «черной пропаганды» с русской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.
И улыбаясь подметил: «Бог дал нам двое ушей, чтобы слушать со всех сторон».
Это, наверно, первый раз, когда Вселенский Патриарх «принимает вызов» Москвы относительно украинского вопроса, подчеркивая что «наши братья славяны не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в Православии».
https://orthodoxia.info/news/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0/