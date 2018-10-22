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Все про:УПЦ КП (414) Томос (36)

 Надеемся, что Томос единая поместная церковь в Украине получит до конца года, - Евстратий (Зоря)

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви КП Евстратий Зоря надеется, что единая поместная церковь в Украине получит Томос от Вселенского патриархата до конца этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы в чате Главреда.

"Со своей стороны мы, как церковь, делали и будем делать все для этого необходимое", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему Вселенский патриархат только сейчас решил пойти навстречу Украине в вопросе поместной церкви, архиепископ пояснил, что, по его мнению, "только сейчас украинское общество осознало важность для Украины поместной церкви" и только сейчас сложились благоприятные и внутренние, и внешние условия.

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Как сообщалось ранее, Томос украинская церковь получит после объединения.

По словам архиепископа, дата Объединительного собора пока неизвестна и зависит от того, насколько быстро проведут его подготовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3092661
 
   
 Топ комментарии
 
Евстратий давай уже пусть тебя выбирают Главой новой Украинской церкви и тебе вручают Томос!! Парень ты вроде башковитый и за Украину. Аксакалы пересруться между собой и вообще тогда ничего не будет. Еще и русня подсуетиться Варфоломея завалить и тогда точно амба с Томосом!
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Євстратій не затягуйте ! Бо кацапи знайдуть кому запхати бабло ! Он Макар вже «кружляти» почав.
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Вы, ребята, двигайте объединительный собор, да чтоб при этом традиционно не пересрались между собой!
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Евстратий давай уже пусть тебя выбирают Главой новой Украинской церкви и тебе вручают Томос!! Парень ты вроде башковитый и за Украину. Аксакалы пересруться между собой и вообще тогда ничего не будет. Еще и русня подсуетиться Варфоломея завалить и тогда точно амба с Томосом!
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Думал рискну, скажу крамольное---но за молодыми не поспеешь. Евстратий очень образованный и давно известный в церковных кругах. Ясно что врядли на этот момент выберут его. Филарет заслужил по морали и закону жизни и смерти. Успел бы только Патриарх. А там позже оно покажет Божье провидение. С нами БОГ!
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Ничего крамольного. все правильно, но ... Пока не видно прогресса в обьединении церков. Филарет жестко хочет стоять на своем, а Макарий плачется на всех каналах, что его игнорируют. и грозится просаботировать обьединительный собор.Два патриарха - три гетьмана. История повторяется...
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Да блин, конечно классно что кацов и в церковных вопросах нагибают, но уж больно уже эту тему заездили. Давайте хоть нашего Собора дождемся, а там уже поглядим когда и кто...
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Об'єднання, а потім Томос є важливим. На цьому етапі головною була канонічність УПЦ КП.
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Євстратій не затягуйте ! Бо кацапи знайдуть кому запхати бабло ! Он Макар вже «кружляти» почав.
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Вы, ребята, двигайте объединительный собор, да чтоб при этом традиционно не пересрались между собой!
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сумно, що релігія займає так багато місця

це- ознака слабкого самоусвідомлення темних народних масс, котрі не сподіваються на захист їхніх інтересів дефективними правителями і не вірять у власні сили , права та значущість.
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Религия -одним не мешает,других наставляет.Человек разумный ,не веруя,Божьи заповеди соблюдает.Не соблюдают алчные и им подобные.То -фарисеи.Даже Евреи не мешают своим ортодоксам,но иногда дают им прикурить,если на себя берут много.
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а з Макарієм домовилися ?
чи його по боку ?
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А как Бог относится к неплатежам по коммуналке? Кто в теме? Замолить дорого?
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за пару сот гривен можно нанять бабку, она замолит
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тока бабка должна біть истинно верующая
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В квартире,да ещё с маленькими детьми-сам Бог велел!.В частном секторе отключат запросто на второй день!
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Томос на хлеб не намажешь, как и святым духом не будешь сыт.
Большинству украинцев до одного места кому будут принадлежать церкви.
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За всех Украинцев Вас кто упал намачивал расписываться и заявы робить.?
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Томос Украина получит после объединения Церков,избрания Патриарха и избрания нового президента.А пока и митрополиты от Варфоломея-Божья благодать!
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Затягивать с Томосом не нужно, чем быстрее Украина получит Томос, тем меньше будет вокруг этого страстей.
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Торопливость приводит к худшим последствиям.Митрополиты от Варфоломея сломят гордыню властолюбивому клиру!Мы вернули украинскую церковь к мазепинским временам,когда в украинской церкви не было патриархов,а были митрополиты,благословляемые Константинополем.Мы уже оторвались от таёжных Папуасии.Лавры отойдут к Константинопольскому покровительству.,а не гундяевскому.Все церкви,построенные до УПЦ МП -государственные,во временном пользовании.А те ,что построены на таёжные деньги могут отойти к Константинополю только по решению церковной общины.И тут багато работы с клиром.Не мытьём,так катаньем клир поведёт стада под опеку Константинополя.И Тут власть и общественность должны помочь,слишком упёртым попам правильный выбор.Им может светить участь Свидетелей Иеговы в Таёжной Папуасии( запрещены,а имущество конфисковано)
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Варфоломей: Я знаю все о черной пропаганде Москвы.

ORTHODOXIA.INFO / Андреас Лударос
Ясным ко всем в России, был Вселенский патриарх Варфоломей, когда заявил что не собирается отступать на давления относительно украинского церковного вопроса. Это громкое заявление сделал вчера предстоятель вселенского трона.

Выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, посвященном на 150-летию со дня учреждения общины Ферикой, патриарх прояснил что привилегии Вселенского Патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в Православии.
«Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениями, которых принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора», сказал однозначно патриарх Варфоломей, который пользуясь случаем сказал Грекам Константинополя что он прекрасно знает о «хорошо оплачиваемых статьей» и о «черной пропаганды» с русской стороны, которая направлена против Вселенского Патриархата.

И улыбаясь подметил: «Бог дал нам двое ушей, чтобы слушать со всех сторон».
Это, наверно, первый раз, когда Вселенский Патриарх «принимает вызов» Москвы относительно украинского вопроса, подчеркивая что «наши братья славяны не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в Православии».

https://orthodoxia.info/news/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНадеемся, что Томос единая поместная церковь в Украине получит до конца года, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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