 "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, что имел в виду россиский президент. Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".

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"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами".

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"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Песков.

Напомним, Президент РФ заявил 18 октября на Валдайском форуме в Сочи, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.