 "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, что имел в виду россиский президент. Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".
"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами".
"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Песков.
Напомним, Президент РФ заявил 18 октября на Валдайском форуме в Сочи, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.
В ЕС и США это знают.. поэтому даже ответку задержат.. ну чисто поржать над кацапами как они свои же города в рай отправлять будут.
А если кто и преодолеет границы рашки - то на вооружении США стоят ПВО 7-8 поколений (с начавшимся перевооружением на 9е поколение), пока расея "стреляет" из 4-5 поколений..
В общем, это статья 2014 года - с тех пор еще хуже стало (вспомним пуск "ракет" из Каспия по Сирии... бедные иранские бараны.)
https://ehorussia.com/new/node/9061
Ядерный блеф России для внутреннего пользования
19 апреля, 2014
Содержать в боевой готовности ядерное оружие могут только технически развитые страны.. но никак не сырьевые бензоколонки: даже получив в наследство ЯО - через 10-15 лет его не смогут обслуживать.. разве что кувалдой подгонять "ступени" ракет))
На это в Facebook обратил внимание пользователь из Санкт-Петербурга Роман Сапонков. "Вы видео-то смотрели? На федеральном канале русским языком признают две вещи: на 1.45 допускают возможность, что Росляков действовал не один. На 2.00 говорят, что пока Росляков приводил в боевую готовность сумку с бомбой, за ним стоял какой-то мужчина средних лет, который, возможно, был куратором Рослякова", - написал он. По словам пользователя, Всероссийская телерадиокомпания показывает "версию с вырезанным мужчиной за спиной Рослякова". "Как бы там ни было, есть основания предполагать, что власти рассматривают вариант наличия сообщников у Рослякова и факт присутствия кураторов. Ох, чую, полетят головы на ВГТРК в Крыму", - отметил Сапонков. В сюжете, в частности, ведущий говорит, что "увидели человека, который мог бы быть соучастником преступления".
И что ???
С голой задницей эту доктрину выполнить будет затруднительно.
Се́верное кла́дбище Ростова-на-Дону - крупнейшее по занимаемой площади кладбище в Европейской части России. Одно из крупнейших кладбищ в Европе.
Кладбище постоянно расширяется. В летние месяцы количество захоронений доходит до 50 человек в день.
***
Я стремглав ползу к мечте заветной,
Набираю скорость на ходу.
Друг мой милый, ёршик туалетный!
Подожди немного! Я уже иду!!!
Вот оно! Свершилось в мире чудо!
Ёршик словно жезл в моих руках!
Я смотрю восторженно на друга
С ласковой улыбкой на губах.
Я готов петь серенады другу,
Но внезапно вдруг из-за угла
С криком «ай-яй-яй» и перепугом
Появилась женщина моя.
Ну в кого ты так проворна, мама?
Скоротечным счастье мое было..
Ну зачем ты ёршечек забрала
И на горло песне наступила?!!
В свій час Нємцов, без всяких алегорій, сказав: "Да он просто ёбнутый."
Это все, на что стоит обратить внимание в этом словопоносии Писькова.
Остальное - такая же ложь.
Что мешает человеком быть?
Хромосому надо удалить.
Прекратите глупости постить!Разве не учили чернь как жить?
Разве так Рассеюшку любить?
Разве всюду надо матом крыть,
Врать, обманывать да бражку пить?Глупость - этот русский колорит.
Глупость выставляете на вид.
Почему от вас любой бежит?
Потому, что честью дорожит!
- Ихтамнет.
- Вывсёврёте.
Теперь новая реплика:
- Вынетаквсёпоняли.
намек на то, что если нападут лично на царя ..... помните формулу: есть путин-есть россия
21 год.21 годину тому
Сегодня, российские пропагандисты показали видео, как заходил в колледж - керченской убийца Росляков с двумя чёрными сумками.
Вопрос к знатокам ЧТО?ГДЕ?ОТКУДА?- откуда взялась СЕРАЯ!!! серая сумка???!Кроссворд с сумками
То есть Письков с Хуйлом открыто признали, что армия параши ничего не стоит без ядерного оружия, и её вместе со всей парашей могут уничтожить обычным вооружением.
А как тогда обьяснить угрозы миру,в интервью соловьинному помету...…..Зачем мир без росии.
вован мечется ,запугивает,значит все плохо.
ТОГДА ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОННА ТОЖЕ ВЫХОДИЛА ИЗ АФГАНА ПОД ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗВУК ФАНФАР И ,,ПОБЕДНЫЕ" РЕЛЯЦИИ НА ТВ. Вот только на тв так и неосмелились сказать что хвост той колонны был обстрелян Афганскими моджахедами. Но это невошло ни в один репортаж.