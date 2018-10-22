EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  12853  82
Все про:Песков (863) Путин (24308) Россия (70814) ядерное оружие (570)

 "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

Главная мысль высказывания президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме относительно попадающих в ад агрессоров и попадающих в рай мучеников в том, что в доктрине России о ядерном оружии нет превентивного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом  сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, что имел в виду россиский президент. Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО

"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Песков.

Напомним, Президент РФ заявил 18 октября на Валдайском форуме в Сочи, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.

Источник: https://censor.net.ua/n3092654
 
 
 Топ комментарии
 
Короче - из Писькова психиатр никакой. "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае - Цензор.НЕТ 2889
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче - из Писькова психиатр никакой. "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае - Цензор.НЕТ 2889
 показать весь комментарий
 
 
а какой из туалетного ершика может быть психиатр?
 показать весь комментарий
 
 
Красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление... (с)
 показать весь комментарий
 
 
та там полный писец: для рашки нанести первыми удар - это обосраться по полной. 9 из 10 ракет не взлетят выше 1-2 км над точкой пуска.. Оставшиеся ракеты рухнут, не долетев и до границ рашки.. Воронежу-Саратову и прочим мухосранскам резко поплохеет...
В ЕС и США это знают.. поэтому даже ответку задержат.. ну чисто поржать над кацапами как они свои же города в рай отправлять будут.
А если кто и преодолеет границы рашки - то на вооружении США стоят ПВО 7-8 поколений (с начавшимся перевооружением на 9е поколение), пока расея "стреляет" из 4-5 поколений..
В общем, это статья 2014 года - с тех пор еще хуже стало (вспомним пуск "ракет" из Каспия по Сирии... бедные иранские бараны.)
https://ehorussia.com/new/node/9061

Ядерный блеф России для внутреннего пользования
19 апреля, 2014
 показать весь комментарий
 
 
п.с. статья шикарная.. если кто не читал - очень советую.
Содержать в боевой готовности ядерное оружие могут только технически развитые страны.. но никак не сырьевые бензоколонки: даже получив в наследство ЯО - через 10-15 лет его не смогут обслуживать.. разве что кувалдой подгонять "ступени" ракет))
 показать весь комментарий
 
 
Тем не менее америкосы сцатся даже от мелочи пузатой Ыныча, которому Хуйло подбросил для "испытания" несколько зарядов, так что не все так просто.
 показать весь комментарий
 
конечно. там зелёные так завоют за истребление медуз в океане и лягух в болоте, что никому мало не покажется.
 показать весь комментарий
 
Телеканал "Вести Крым" удалил со своего канала в YouTube видео с записью камер наблюдения в колледже Керчи, на котором студент Владислав Росляков приводит в действие взрывное устройство, а затем расстреливает всех, кто встречается ему на пути.

На это в Facebook обратил внимание пользователь из Санкт-Петербурга Роман Сапонков. "Вы видео-то смотрели? На федеральном канале русским языком признают две вещи: на 1.45 допускают возможность, что Росляков действовал не один. На 2.00 говорят, что пока Росляков приводил в боевую готовность сумку с бомбой, за ним стоял какой-то мужчина средних лет, который, возможно, был куратором Рослякова", - написал он. По словам пользователя, Всероссийская телерадиокомпания показывает "версию с вырезанным мужчиной за спиной Рослякова". "Как бы там ни было, есть основания предполагать, что власти рассматривают вариант наличия сообщников у Рослякова и факт присутствия кураторов. Ох, чую, полетят головы на ВГТРК в Крыму", - отметил Сапонков. В сюжете, в частности, ведущий говорит, что "увидели человека, который мог бы быть соучастником преступления".
 показать весь комментарий
 
 
В том видео еще есть момент с убийством женшины, там вырезали наверно фрагмент с соучастником, иначе что за такая нарезка не понятно
 показать весь комментарий
 
 
он просто участвовал в спецоперации фсб
 показать весь комментарий
 
песков испугался за своих детей , которые живут в странах НАТО
 показать весь комментарий
 
 
Россия также как то клятвенно обещала уважать нерушимость границ Украины
И что ???
 показать весь комментарий
 
 
Та кому он это втуляет??? Эта казлятина с самого начала ядром всем угрожала.
 показать весь комментарий
 
 
Очередной перевод Писькова слов Путлера с русского на русский.
 показать весь комментарий
 
 
21 октября в российском городе Курган активист в костюме Смерти опросил местных жителей, предлагая им выбрать, хотят ли они попасть "в рай" или "просто сдохнуть". Об этом сообщает группа "Очень Мертвый. Новости с холма" в социальной сети "ВКонтакте". 18 октября на форуме "Валдай" в Сочи Путин заявил, что агрессор должен знать, что в случае нападения на РФ он будет уничтожен ядерным ударом. "Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют", - отметил Путин. Активист в костюме Смерти носил на груди плакат с этой фразой Путина. Участникам опроса в Кургане предлагали вписать свое имя в тетради с надписью "В рай" либо "Просто сдохнуть". Авторы опроса отметили, что большинство опрошенных выбрали вторую тетрадь.https://gordonua.com/news/worldnews/posle-zayavleniya-putina-o-yadernoy-voyne-v-rf-v-kostyume-smerti-oprosili-prohozhih-hotyat-li-oni-popast-v-ray-445361.html
 показать весь комментарий
 
 
Да видели мы уже и С-400 и гиперзвуковые ракеты по ишакам. Вы же сами знаете, что первая половина ваших ракет взорвется в шахтах, а вторая над Россией.У Вас те ,что к пуску три года готовят при старте падают, а о тех .что в шахтах стоят и говорить нечего. Так .что заканчивай усатый бред нести.
 показать весь комментарий
 
 
Ботоксный лысогном-педофил - вконец свихнувшееся трусливые чмо и мудило, а его почитатели все сплошь больные на голову и просто тупые уебки.
 показать весь комментарий
 
 
Вот последние два слова - наиточнейшая характеристика человекоподобных лаптей.
 показать весь комментарий
 
 
И таких неадекватных лаптей на эрэфии около 90%.
 показать весь комментарий
 
 
"Иногда включу телевизор, там Песков такую пургу несет...." - Путин
 показать весь комментарий
 
 
Мы телевизор не включаем, но твердо знаем, что там и песков, и х-ло с сотоварищи всечасно несут пургу.
 показать весь комментарий
 
 
Когда наступает пурга, то белая лисичка начинает оживлённо прыгать по сугробам, а там, где побывал песец - там медведю делать нечего.
 показать весь комментарий
 
 
У меня складывается впечатление, что нарассия окружена со всех сторон не только врагами, но и полярными лисичками.
 показать весь комментарий
 
 
Путин: "мы были готовы" применить ядерное оружие из-за Крыма... (с)
 показать весь комментарий
 
 
У нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие.

С голой задницей эту доктрину выполнить будет затруднительно.
"Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае - Цензор.НЕТ 882
 показать весь комментарий
 
 
Ему сказали, шо так надо, надо сдохнуть, как деды дохли. Таков путь нарассиян и негоже рушить традиции.
 показать весь комментарий
 
 
Та не, похоже мамка сказала, иди сынок, хоть ипотеку выплатим.
 показать весь комментарий
 
 
"Минэкономстагнации не стало вдаваться в подробности, как это заявление соответствует планам, озвученным не так уж и давно президентом Путиным о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест."
 показать весь комментарий
 
 
Совпадение?
Се́верное кла́дбище Ростова-на-Дону - крупнейшее по занимаемой площади кладбище в Европейской части России. Одно из крупнейших кладбищ в Европе.

Кладбище постоянно расширяется. В летние месяцы количество захоронений доходит до 50 человек в день.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл простой-у меня есть бункер-а вы в рай.
 показать весь комментарий
 
 
от лучше б оно молчало...
***
Я стремглав ползу к мечте заветной,
Набираю скорость на ходу.
Друг мой милый, ёршик туалетный!
Подожди немного! Я уже иду!!!

Вот оно! Свершилось в мире чудо!
Ёршик словно жезл в моих руках!
Я смотрю восторженно на друга
С ласковой улыбкой на губах.

Я готов петь серенады другу,
Но внезапно вдруг из-за угла
С криком «ай-яй-яй» и перепугом
Появилась женщина моя.

Ну в кого ты так проворна, мама?
Скоротечным счастье мое было..
Ну зачем ты ёршечек забрала
И на горло песне наступила?!!
 показать весь комментарий
 
 
"Остальное - это все аллегория", - сказал Песков."
В свій час Нємцов, без всяких алегорій, сказав: "Да он просто ёбнутый."
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно уже. Исполнение комических куплетов вождем самой миролюбивой страны на южном побережье Ледовитого океана всеми было услышано и понято правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Основоположник російської космонавтики - "Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: "больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых..." https://ycnokoutellb.livejournal.com/281134.html
 показать весь комментарий
 
В словах про рай речь шла не о рае! ))) Интересно, как Письков трактует слово "пи*дец"?
 показать весь комментарий
 
 
"Мы никогда ни на кого не нападем первыми"

Это все, на что стоит обратить внимание в этом словопоносии Писькова.
Остальное - такая же ложь.
 показать весь комментарий
 
 
Вызывали. А почему-то снова прислали писькова... "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае - Цензор.НЕТ 1260
 показать весь комментарий
 
 
"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Объясните это Грузии и Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Может хватит зверем диким выть?
Что мешает человеком быть?
Хромосому надо удалить.
Прекратите глупости постить!Разве не учили чернь как жить?
Разве так Рассеюшку любить?
Разве всюду надо матом крыть,
Врать, обманывать да бражку пить?Глупость - этот русский колорит.
Глупость выставляете на вид.
Почему от вас любой бежит?
Потому, что честью дорожит!
 показать весь комментарий
 
 
Раньше было:
- Ихтамнет.
- Вывсёврёте.
Теперь новая реплика:
- Вынетаквсёпоняли.
 показать весь комментарий
 
 
Вот нравится мне это ваше, всегда вовремя сказанное, выражение. Кратко, ёмко и по сути!
 показать весь комментарий
 
 
чтоб потом не оправдываться, не выпускайте свою говорящую моль на публику..
 показать весь комментарий
 
Когда один мудак расшифровывает сказанное другим мудаком, в цирк ходить не надо! В очередной раз пуйло проговорился....Будет бросать ядреные бомбы, ежели кто на его трон покусится! Ну, а зомбированное быдло?-Ясный пень -стройной колонной в рай!
 показать весь комментарий
 
 
Каким был удар в виде захвата Крыма и Донбаса ? - Украина не нападала. Наверное первитинным ))
 показать весь комментарий
 
 
" на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой" - какие ваши доказательства?
 показать весь комментарий
 
"Мы попадём в рай" в отношении Московии имеет место быть только в одном случае - если Орда "молниеносной спецоперацией обезвредит" охранника врат апостола Петра, возьмёт его в заложники, осудит на 30 лет колонии в Якутии "за подготовку теракта" в городе Зысрань Задрюченской губернии, аннексирует жирный и солнечный кусок Небес Обетованных, организует среди душекрылых "несогласно-недовольных", нарисует среди них референдум "об отвратительном вкусе амброзии", молниеносно проведёт выборы в местный совет народной республики ГондураЙ и присоединит хапнутое к Великой и Неделимой Рашисткой Федерастии...
 показать весь комментарий
 
 
и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.Источник: https://censor.net.ua/n3092654

намек на то, что если нападут лично на царя ..... помните формулу: есть путин-есть россия "Вони просто здохнуть". Пєсков пояснив сенс слів Путіна про ядерну зброю і рай - Цензор.НЕТ 2364
 показать весь комментарий
 
 
а когда принимали указ или шо там у вас? об использовании армии за рубежом при аннексии Крыма????
 показать весь комментарий
 
 
Враг ватника‏ @YuraYakunin

21 год.21 годину тому

Сегодня, российские пропагандисты показали видео, как заходил в колледж - керченской убийца Росляков с двумя чёрными сумками.
Вопрос к знатокам ЧТО?ГДЕ?ОТКУДА?- откуда взялась СЕРАЯ!!! серая сумка???!Кроссворд с сумками

"Вони просто здохнуть". Пєсков пояснив сенс слів Путіна про ядерну зброю і рай - Цензор.НЕТ 1268

"Вони просто здохнуть". Пєсков пояснив сенс слів Путіна про ядерну зброю і рай - Цензор.НЕТ 9032
 показать весь комментарий
 
 
справедливости ради надо признать что цвета на фотографиях сильно меняются от камеры, от монитора, освещения и так далее
 показать весь комментарий
 
А не пробовали Хуйлу рот зашивать, перед тем как на люди выпускать?
 показать весь комментарий
 
 
Шо он несет? Судя по виду, сам не совсем понимает о чем речь.
 показать весь комментарий
 
 
На рф вся жизнь связана с круговоротом дерьма в природе: Один придурок лепит петуха из фекалий, другие милуются возведенным шедевром. Один идиот кидается кизяками, а другие фиксируют спортивные рекорды. Один дятел что-то высерает (ртом), а другой разъясняет значение этих высеров для общественности.
 показать весь комментарий
 
 
"Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие".

То есть Письков с Хуйлом открыто признали, что армия параши ничего не стоит без ядерного оружия, и её вместе со всей парашей могут уничтожить обычным вооружением. "Вони просто здохнуть". Пєсков пояснив сенс слів Путіна про ядерну зброю і рай - Цензор.НЕТ 6964
 показать весь комментарий
 
 
Ага ага...А удар по нам,нам придумает Кисель тв,як придумал поезда дружбы в Крым "Вони просто здохнуть". Пєсков пояснив сенс слів Путіна про ядерну зброю і рай - Цензор.НЕТ 5292
 показать весь комментарий
 
 
секретуту с каждым разом все труднее "расшифровывать" выкаки шефа.
А как тогда обьяснить угрозы миру,в интервью соловьинному помету...…..Зачем мир без росии.
вован мечется ,запугивает,значит все плохо.
 показать весь комментарий
 
В военной доктрине расиской фПедерации принятой в конце 2009, начале 2010 как раз то и закреплено ,,право рассеи первыми применить ядерное оружие в случае.....". И то, что ху й ло вслух объявило что ЗАСрашка небудет первой применять яо, вопреки своей же военной доктрине-закону, говорит только об одном - медведь ОТПОЛЗАЕТ В СВОЮ БЕРЛОГУ. И ОТПОЛЗАЕТ ПОД ТЕ ЖЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ГИМНЫ О ,,МЫВСЕХПАБЕДИЛИ" КАК ЭТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ 1989 ГОДА ПРИ ВЫВОДЕ совдеповских войск ИЗ АФГАНИСТАНА.
ТОГДА ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОННА ТОЖЕ ВЫХОДИЛА ИЗ АФГАНА ПОД ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗВУК ФАНФАР И ,,ПОБЕДНЫЕ" РЕЛЯЦИИ НА ТВ. Вот только на тв так и неосмелились сказать что хвост той колонны был обстрелян Афганскими моджахедами. Но это невошло ни в один репортаж.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае
 
 
 
 
 
 вверх