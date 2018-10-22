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 Общество
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Все про:Львов (3316) отопительный сезон (171)

 Отопительный сезон начался во Львове

Во Львове в понедельник, 22 октября, начался отопительный сезон для населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гвоорится в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

Как указано в нем, отопительный сезон для населения начат на основании распоряжения городского головы Львова.

"По прогнозам синоптиков с сегодняшнего дня температура воздуха снижается, и чтобы не допустить чрезмерного охлаждения жилых домов и обеспечить комфортную температуру в квартирах горожан, принято решение начать отопительный сезон для населения и других категорий потребителей 22 октября", - цитирует пресс-служба горсовета заместителя городского головы Львова по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая подача тепла в многоквартирные дома Киева началась, - КГГА

Для бюджетных учреждений отопительный сезон начали 10 октября на основании обращений от руководства учреждений и организаций.

Два коммунальных предприятия – "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" подают тепло в 2154 жилых дома, 240 школ и детсадов и 52 медучреждения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092650
 
 
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посмотришь по дефициту бюджета после первого квартала следующего года.
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Если тебе " повезло" и у тебя члены семьи алкоголики и наркоманы, тоесть " граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации"(с). , То беги оформляй субсидию и ты - везунчик. Грейся. Если же вся семья работает, да ещё и официально..., то ты - Лошара!
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з приходом осінньо-зимового періоду, я-алкоголік і наркоман в одном ліце.І від того стає і на душі і в оселі тепленько. Влітку запасся дровенятками і мені якось ще тепліше стає який я файний хлоп Опалювальний сезон розпочався у Львові - Цензор.НЕТ 501.
Ну а львівянам-"садовий наступний"
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Львів'ян можна привітати, а в Маріуполі всього на 3 градуси тепліше, але там опалення і не думають включати.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтопительный сезон начался во Львове
 
 
 
 
 
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