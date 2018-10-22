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 Политика Украины
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 Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова считает, что варианты возвращения Крыма не только дипломатическим путем должны обсуждаться в украинском обществе на уровне экспертной среды.

"Мы все говорим о политическом давлении, дипломатическом давлении, санкциях, экономическом давлении - это рамка, от которой мы сегодня отталкиваемся", - сказала Э.Джапарова на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, отметила она, все усилия упираются "в одну стену, под названием "позиция Российской Федерации", с которой такие инструменты не работают.

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По мнению первого замминистра, это важный вопрос, который должны развивать украинские эксперты.

"В коммуникации очень важно иметь видение, что будет дальше, и это как раз вопрос к экспертам. Так как мне кажется, что, кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма, так как мы не знаем, какая конъюнктура будет в самой Российской Федерации", - добавила Э.Джапарова.

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Она подчеркнула, что варианты возвращения Крыма не только дипломатическим путем "должны быть артикулированы в украинском обществе на уровне экспертной среды".

Источник: https://censor.net.ua/n3092647
 
   
 Топ комментарии
 
Крым на перевоспитании!! Они только начали получать несоответсвие мантры *затонестреляють* с реальностью помимо прочего! Никто ложить наших ребят в Мрыке не будет!
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Плани треба розробляти, але поки росія сильніша ніж ми. Тому треба чекати поки там почнеться ліквідація держави.
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Хай Крым еще побудет жопой Роиси. Крымчанам это на пользу, Роисе это не пользу, конкретно бурановским бабушкам от этого одна сплошная польза. Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова - Цензор.НЕТ 6043
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Крым на перевоспитании!! Они только начали получать несоответсвие мантры *затонестреляють* с реальностью помимо прочего! Никто ложить наших ребят в Мрыке не будет!
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Плани треба розробляти, але поки росія сильніша ніж ми. Тому треба чекати поки там почнеться ліквідація держави.
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аха...ха....шоколадный педро этого не допустит
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Хай Крым еще побудет жопой Роиси. Крымчанам это на пользу, Роисе это не пользу, конкретно бурановским бабушкам от этого одна сплошная польза. Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова - Цензор.НЕТ 6043
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Ну там есть еще всякие бонусные пакеты типа Русакова и обстрелов кацапами химических отстойников.
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Как по мне ,пусть скрепляются скрепами и одухотворяются сгундяевым.☢
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Вот и посылай своих детей освобождать Крым...
Только политически мы сможем вернуть Крым, и без жертв..
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Для повернення Криму політичними методами треба мати населення, якому подобається Україна. Правда в тому, що таких там мало серед колишніх українців, а кримських татар на материковій Україні багато хто хоче образити і відштовхнути від України.
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Крымские татары могли бы и более радикальными методами отстаивать Крым,а не только призывами: "воюйте украинцы,а мы подождем..
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Якби Юля та інші не тиснули у 2014, а замість цього дали зброю. Ще важлива була підтримка армії, якої не було. Тому ваш коментар недоречний.
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Стецьканутая не в курсе бизальтернативного мырумырного плана Офшорника? Ганьба!
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Иван Петрович Сидоров мнения как закончить войну делит на три группы.1. Ни войны ни мира, группа "власть". 2. Миром, группа "голуби".3. Военной победой, группа "ястребы". Самая малочисленная. К ней принадлежит Иван Петрович Сидоров.Вместе с: "Это не партизанщина". Волонтер Касьянов знает, как Украине победить России 06.08.2016 /Как закончить войну на Донбассе - жесткая инструкция от снайпера Белозерской .14 октября 2017/ Боєць, який під час вручення нагороди не подав руку президентові, Олег Толмачов: "Не домовлятися у Мінську, а повертати території" 17.05.18. - …наступ ………можливо завершити за 4-6 місяців. /Жебривский о силовом освобождении Донбасса: "Если не помогут нам наши партнеры и не вынудят Путина к миру, то у нас другого выхода не будет.
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Сейчас уже ничего не сделать в военном плане, дело даже не в неравенстве сил а в тысячах погибших, придется ждать распада рашки.
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Соевые давайте назовите точнее дату парада в Севастополе,а то как то скромно-надо разработать сценарий,Уепаны с вами можна и всю территорию потерять
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Ты, подхуйловник, свои клише про даты парадов, сюда не всовывай, а лучше напиши чей Крым. Таке как ты любят называть соевыми всех, кто не хочет мира с твоим хуйлом.
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Главное, воду не давайте, и не надо никаких дипломатических и военных сценариев.
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Все может быть! И в России может начаться гражданская война, либо смута!!! И мы должны быть к этому готовы! Как в военном плане( готовность армии, и четкие планы)!! Так и не менее важно ментально! Даже если в это время в Росси будет в результате смуты биться кровь, население страдать! Мы должны прагматично и немного цинично, заниматься возвратом территории! Аине сопли жевать! Времени может быть для решений мало!
Смерть России! Слава Руси!
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Я с Вами согласен, но ведь кроме всего там еще и ядерное оружие, это вообще может к непредсказуемым последствиям привести.
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Ничего, жители мордора попадут в рай, им это лично господин Пу-Жэ обещал.
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- Як думаєте, коли закінчиться війна на Сході України?

- Проблема, в тому, що це не просто війна, а фейкова війна. Єдине, що справжнє - це тіла загиблих. Я ще ніколи не зустрічав в підруччниках з ведення війни такого, коли країна, яка може економічно знищити свого ворога, не робить цього. А ще й навпаки - підтримує його.

Якщо всі 4 роки Україна купує антрацит і тим самим допомагає ворогу, то це не війна, а маячня якась. Найкращі підрозділи, які є в Україні не воюють. Чому? Бо це нікому не потрібно. Війна - це прекрасний бізнес військових командирів. Для держави - це чудова відмовка, чому ми не можемо провети реформи.

Ця фейкова війна потрібна лише фейковим політикам і бандитам. І триватиме вона доти, доки обидві сторони конфлікту будуть заробляти на цьому гроші.

- На вашу думку, куди українські політики ведуть нашу країну сьогодні?

- Зрозуміло, що ті, хто зараз при владі, не хочуть в Європу. Адже як тільки Україна буде в Європі - їх усіх посадять за грати за короткий період часу. Українці хочуть розвиватися та крокувати у Європу, вони - ні
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И это говорят те кто с оккупированными территориями торгуют))))))) Барыга и в Африке барыга... Внеочередные выперды перед выборами... что там нужно, что там делаем))))))
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Джапарова торгует с оккупированными территориями ? Ты там Амстердаме выбирай траву полегче или не ходи на Цензор через прокси сервер из мордора.
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канешна...
планы можно разрабатывать и слова красивые говорить...
только арсеналы защитить не можем... только население за кордон непрерывным потоком метнулось...да и ваты много, у моря живущей и рыбку Золотую в виде пенсий и благ ждущей (как оказывается по фиг откуда...хоть из Китая или Марса)...
планов громадье... устали все от них...
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Дійсно, що замість планів треба хоч маленькі кроки робити для повернення Криму. Поки все робиться (не тільки владою, а населенням материкової України), щоб повернення не відбулося.
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Так пусть твои дети, внуки, затья (или кто там у тебя) идут и освобождают, таких тварей тупых как она надо вешать на майдане при все людно!
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А чего ты паришься ? Не твои же дети и братья за Украину воевали начиная от Майдана и заканчивая Дебальцево. Приспособишься к любой власти, как обычно.
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Вариант "Прижучить барыг, зарабатывающих на войне", не рассматривается?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова
 
 
 
 
 
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