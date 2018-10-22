 Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова

"Мы все говорим о политическом давлении, дипломатическом давлении, санкциях, экономическом давлении - это рамка, от которой мы сегодня отталкиваемся", - сказала Э.Джапарова на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, отметила она, все усилия упираются "в одну стену, под названием "позиция Российской Федерации", с которой такие инструменты не работают.
По мнению первого замминистра, это важный вопрос, который должны развивать украинские эксперты.
"В коммуникации очень важно иметь видение, что будет дальше, и это как раз вопрос к экспертам. Так как мне кажется, что, кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма, так как мы не знаем, какая конъюнктура будет в самой Российской Федерации", - добавила Э.Джапарова.
Она подчеркнула, что варианты возвращения Крыма не только дипломатическим путем "должны быть артикулированы в украинском обществе на уровне экспертной среды".
Только политически мы сможем вернуть Крым, и без жертв..
Смерть России! Слава Руси!
- Проблема, в тому, що це не просто війна, а фейкова війна. Єдине, що справжнє - це тіла загиблих. Я ще ніколи не зустрічав в підруччниках з ведення війни такого, коли країна, яка може економічно знищити свого ворога, не робить цього. А ще й навпаки - підтримує його.
Якщо всі 4 роки Україна купує антрацит і тим самим допомагає ворогу, то це не війна, а маячня якась. Найкращі підрозділи, які є в Україні не воюють. Чому? Бо це нікому не потрібно. Війна - це прекрасний бізнес військових командирів. Для держави - це чудова відмовка, чому ми не можемо провети реформи.
Ця фейкова війна потрібна лише фейковим політикам і бандитам. І триватиме вона доти, доки обидві сторони конфлікту будуть заробляти на цьому гроші.
- На вашу думку, куди українські політики ведуть нашу країну сьогодні?
- Зрозуміло, що ті, хто зараз при владі, не хочуть в Європу. Адже як тільки Україна буде в Європі - їх усіх посадять за грати за короткий період часу. Українці хочуть розвиватися та крокувати у Європу, вони - ні
планы можно разрабатывать и слова красивые говорить...
только арсеналы защитить не можем... только население за кордон непрерывным потоком метнулось...да и ваты много, у моря живущей и рыбку Золотую в виде пенсий и благ ждущей (как оказывается по фиг откуда...хоть из Китая или Марса)...
планов громадье... устали все от них...