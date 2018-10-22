 "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Как Президент я поставил Правительства очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.
Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.
"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Порошенко.
Сначала самому подымать цены, а потом самому себе давать распоряжение что население нужно защитить. Ну так защити, наложи вето и делов то, защитник ты наш.
Ну да, расширить и не получится, но какой маневр от петралексееича, в лучших традициях парашастана, типа царь умничка, а вот бояре нехристи не работают
Прямым текстом это звучит так - "Мы будем отбирать у людей все, давая взамен милостыню."
Плохое правительство, продажные суды, коррумпированные чиновники, бесконечное АТО и мессия президент с большинством в ВР который с этим 4 года борется не покладая рук.
и увидел люд... как нимб озарил седые кучеряшки...
и ангельские крылья затрепетали на ветру перемен.. разгоняя стаю демонов, поднявших тарифы для рабов... и святой перст помахал перед рылом зажравшихся... и...
и фсе!
тарифы - фас!!! а то...
Сияло солнце что есть сил,
Морская даль светла…
Спешили волны получить
Хоть чуточку тепла,
Что удивительно: ведь ночь
Давным-давно была.
Луна светила вся в слезах,
Болтая дребедень:
«Кто разрешил вовсю светить,
Когда окончен день?
Испорчен праздник... Ну и ну!
Ах, у меня мигрень!»
Сухим, как суша, был песок,
Вода - сырой насквозь...
Вот только облаков и птиц
Найти не удалось,
Поскольку не было их там -
Ну просто не нашлось.
Вот Морж и Плотник вдаль бредут,
Бредут к руке рука…
Вспотели мигом, увидав
Огромный пляж песка:
«Здесь не мешает подмести,
А то берет тоска».
«Коль семь служанок по метле
Немедленно возьмут,
Как думаешь, - промолвил Морж,-
За годик подметут?»
«Сомнительно», - ответил Плотник,
Прослезившись тут.
- «О, Устрицы! Придите к нам! -
Воскликнул Морж. - Идем!
Приятный, умный разговор
Мы с вами поведем,
Но руки сможем мы подать
Всего лишь четырем».
Старушка-Устрица в лорнет
Их стала наблюдать.
Лишь покачала головой
И удалилась спать,
Поскольку теплую кровать
Не стоит покидать.
Четыре Устрицы бегут
В рубашках дорогих,
В ботинках,туфлях, сапогах,
Носочках шерстяных,
Что удивительно: ведь ног
В помине нет у них.
Еще четыре Устрицы
Вдруг сделали прыжок.
За ними несколько еще
Примчались со всех ног,
Они бежали по волнам
И вдоль и поперек.
А Морж и Плотник двинулись
В свой дальний-дальний путь.
Пройдя полмили, у скалы
Уселись отдохнуть.
А Устрицы стояли все,
Уставшие чуть-чуть.
Поговорить решает Морж
О разных пустяках:
Он о капусте речь ведет,
Потом о королях,
И почему моря кипят,
И о свиных крылах.
- «Но подождите же чуток! -
Вдруг Устрицы кричат. -
Немножечко передохнуть
Здесь каждый был бы рад».
- «Тогда, - тут Плотник им сказал, -
Усаживайтесь в ряд».
- «У нас есть булка, - молвил Морж, -
Я стол хочу накрыть.
Еще есть уксус, перец есть...
Прошу вас не сорить.
Теперь, коль возражений нет,
Мы можем закусить!»
- «Что, нами?!» - Устрицы кричат,
От страха посинев:
Коварство страшное Моржа
В них пробудило гнев.
- «Прекрасна ночь… - заметил Морж,
Мурлыча, словно лев. -
Как хорошо, что вы пришли!
Не правда ль вечер мил?
(На это Плотник промолчал,
Глотая что есть сил)
Ах,очень жаль, что вы глухи:
Я дважды вас спросил!»
- «Мне очень стыдно, - молвил Морж, -
Так с ними поступать
Поскольку мы с тобою их
Заставили бежать!»
На это Плотник промолчал -
И снова стал глотать.
- «Я плачу, плачу! - Морж кричал. -
Ваш жребий так жесток!
Я глубоко сочувствую…»
Он вытащил платок,
Перед глазами развернул
И зарыдал, как мог.
- «О, Устрицы! - тут Плотник встал. -
Вам не пора домой?»
Однако Устрицы молчат,
Как рыбы под водой.
Не удивительно: их всех
Сожрали до одной.