EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  973  36
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15625) субсидия (421) Тарифы на газ (80)

 "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Президент Петр Порошенко на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины призвал защитить людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Как Президент я поставил Правительства очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.

Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3092645
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне вот интересно, что в этого человека в голове, чтобы такое нести.
Сначала самому подымать цены, а потом самому себе давать распоряжение что население нужно защитить. Ну так защити, наложи вето и делов то, защитник ты наш.
 показать весь комментарий
 
 
і хто нам в цьому винен - можливо прибульці, чи кАцапі...
 показать весь комментарий
 
отэта поворот. Рэва урезал, урезал, а тут расширить.
Ну да, расширить и не получится, но какой маневр от петралексееича, в лучших традициях парашастана, типа царь умничка, а вот бояре нехристи не работают
 показать весь комментарий
 
 
І не те щоб не вірив йому. Просто не виходить сприйняти його балаканину, як щось реальне.
 показать весь комментарий
 
 
МРАЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Більше слов нема!
 показать весь комментарий
 
 
Иначе, как откровенной насмешкой и издевательством это назвать нельзя.
Прямым текстом это звучит так - "Мы будем отбирать у людей все, давая взамен милостыню."
 показать весь комментарий
 
 
Это из серии что виновато правительство а он весь такой белый и пушистый, только и думает как защитить тех кто не может платить по таким тарифам.
 показать весь комментарий
 
 
Оно то так, но в нашей стране многие в это верят.
Плохое правительство, продажные суды, коррумпированные чиновники, бесконечное АТО и мессия президент с большинством в ВР который с этим 4 года борется не покладая рук. "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4409
 показать весь комментарий
 
какая класная схема небалова людей! да согласен через раздачу субсидий вы снимаете проблему комуналки, но тарифы то не токо простые граждане платят! тарифы платит и бизнес а бизнесу субсидии не положены! и как вы думает что сделает бизнес после повышения тарифов? правильно повысит цены на все и вся и тут вы в магазине субсидией расчитатся не сможете!! так что даже с субсидиями барыга свое возмет! а лохи на то они и ЛОХИ ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ!!
 показать весь комментарий
 
 
ооо...
и увидел люд... как нимб озарил седые кучеряшки...
и ангельские крылья затрепетали на ветру перемен.. разгоняя стаю демонов, поднявших тарифы для рабов... и святой перст помахал перед рылом зажравшихся... и...
и фсе!
тарифы - фас!!! а то...
 показать весь комментарий
 
 
Гарант как всегда не при делах.Это Грося людей мучает.А у него состояние от сырости в 11 раз увеличилось.
 показать весь комментарий
 
 
В "Алисе" Льюиса Керролла есть прекрасная сцена как нельзя лучше описывающая этого офшорного циника и его ручного ПТУшника с винницкого базара. Когда Морж и Плотник схарчили себе доверчивых Устриц, Плотник платочком вытирал слезы жалости. А оказалось он просто прикрывал платком свою пасть просто, чтобы не видели что он жрет больше Моржа
 показать весь комментарий
 
 
Ось почитайте про этих прототипов соевых упырей.. "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ - Цензор.НЕТ 5983
Сияло солнце что есть сил,
Морская даль светла…
Спешили волны получить
Хоть чуточку тепла,
Что удивительно: ведь ночь
Давным-давно была.

Луна светила вся в слезах,
Болтая дребедень:
«Кто разрешил вовсю светить,
Когда окончен день?
Испорчен праздник... Ну и ну!
Ах, у меня мигрень!»

Сухим, как суша, был песок,
Вода - сырой насквозь...
Вот только облаков и птиц
Найти не удалось,
Поскольку не было их там -
Ну просто не нашлось.

Вот Морж и Плотник вдаль бредут,
Бредут к руке рука…
Вспотели мигом, увидав
Огромный пляж песка:
«Здесь не мешает подмести,
А то берет тоска».

«Коль семь служанок по метле
Немедленно возьмут,
Как думаешь, - промолвил Морж,-
За годик подметут?»
«Сомнительно», - ответил Плотник,
Прослезившись тут.

- «О, Устрицы! Придите к нам! -
Воскликнул Морж. - Идем!
Приятный, умный разговор
Мы с вами поведем,
Но руки сможем мы подать
Всего лишь четырем».

Старушка-Устрица в лорнет
Их стала наблюдать.
Лишь покачала головой
И удалилась спать,
Поскольку теплую кровать
Не стоит покидать.

Четыре Устрицы бегут
В рубашках дорогих,
В ботинках,туфлях, сапогах,
Носочках шерстяных,
Что удивительно: ведь ног
В помине нет у них.

Еще четыре Устрицы
Вдруг сделали прыжок.
За ними несколько еще
Примчались со всех ног,
Они бежали по волнам
И вдоль и поперек.

А Морж и Плотник двинулись
В свой дальний-дальний путь.
Пройдя полмили, у скалы
Уселись отдохнуть.
А Устрицы стояли все,
Уставшие чуть-чуть.

Поговорить решает Морж
О разных пустяках:
Он о капусте речь ведет,
Потом о королях,
И почему моря кипят,
И о свиных крылах.

- «Но подождите же чуток! -
Вдруг Устрицы кричат. -
Немножечко передохнуть
Здесь каждый был бы рад».
- «Тогда, - тут Плотник им сказал, -
Усаживайтесь в ряд».

- «У нас есть булка, - молвил Морж, -
Я стол хочу накрыть.
Еще есть уксус, перец есть...
Прошу вас не сорить.
Теперь, коль возражений нет,
Мы можем закусить!»

- «Что, нами?!» - Устрицы кричат,
От страха посинев:
Коварство страшное Моржа
В них пробудило гнев.
- «Прекрасна ночь… - заметил Морж,
Мурлыча, словно лев. -

Как хорошо, что вы пришли!
Не правда ль вечер мил?
(На это Плотник промолчал,
Глотая что есть сил)
Ах,очень жаль, что вы глухи:
Я дважды вас спросил!»

- «Мне очень стыдно, - молвил Морж, -
Так с ними поступать
Поскольку мы с тобою их
Заставили бежать!»
На это Плотник промолчал -
И снова стал глотать.

- «Я плачу, плачу! - Морж кричал. -
Ваш жребий так жесток!
Я глубоко сочувствую…»
Он вытащил платок,
Перед глазами развернул
И зарыдал, как мог.

- «О, Устрицы! - тут Плотник встал. -
Вам не пора домой?»
Однако Устрицы молчат,
Как рыбы под водой.
Не удивительно: их всех
Сожрали до одной.
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадна гра на публіку, в якій голова Блоку Петра Порошенка виступає проти Петра Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Вот лять, опять этот Порошенко зрадотню задвинул куда подальше)))))
 показать весь комментарий
 
Что, нравится получать милостыню и подобострастно лизать ноги доброму барину?
 показать весь комментарий
 
 
Так она всю жизнь стоит на коленях, но уверена, что бунтует
 показать весь комментарий
 
 
Так тебе виднее... А что ты там пуйлу вылизываешь мне не интересно)))
 показать весь комментарий
 
Реву суку на зону пожизненно с конфискацией. "Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4475
 показать весь комментарий
 
Безмежно дякуємо! Ти вже захистив українців, що пів країни повтікало від твоїх покращень і рехворм. Щоб ти скис, потолоч!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ
 
 
 
 
 
 вверх