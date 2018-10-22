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 Политика Украины, Экономика
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Все про:долг (1067) МВФ (2590) Гройсман (4372)

 В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман

Стратегия Правительства Украины заключается в том, чтобы ускорять приобретенный экономический рост и уменьшать долговую нагрузку - как по телу долга, так и по процентам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя вопросы текущей долговой ситуации.

Он напомнил, что текущий и следующий годы считаются пиковыми учитывая выплаты по долгам 2008-2013 годов. Именно в тот период государственный долг вырос на 50 млрд долл., что равно годовому бюджету страны. При этом за тот период страна не получила никаких изменений, средства были потрачены, а объем выплат только по процентам именно из-за такого роста сейчас составляет 5 млрд долл. ежегодно.

"Мы закладываем (суммы обслуживания долга) в бюджет. Но этого недостаточно. Треть бюджета (в следующем году) - 417 млрд грн - мы должны вернуть кредиторам. Можем самостоятельно это сделать? Нет. Что нужно? Выход на международные рынки, там перекредитовались, отдали часть и уменьшили нагрузку, в том числе по процентам. Тогда мы выстраиваем 10-летнюю стратегию роста экономики и выплаты долга. Моя стратегия в том - чтобы отдать долги, чтобы они нас не сдерживали", - сказал Гройсман.

Также читайте: У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Сотрудничество с Международным валютным фондом - один из инструментов достижения цели выхода на рынок и внедрения эффективной долговой политики. Альтернатива этому пути, уверен глава правительства, - дефолт и банкротство страны со стремительным обесцениванием доходов и инфляцией.

"И когда сегодня кто-то говорит, что надо отказаться (от сотрудничества и избежать дефолта), я спрашиваю: а можно подробно (рассказать, как это сделать)?" - добавил Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092643
 
   
 Топ комментарии
 
Во всем виноваты папередники, а мы с ПетромЛяксеечем ,так мимо проходили!
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По Конституции, украинцы должны получать украинский газ по цене не дороже, чем совокупные затраты, на его добычу. А Порошенко и все олигархи должны сидеть, за мародерство и аферы на крови. - Бывший судья Конституционного суда Украины Шишкин

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В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3398
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Во всём виноваты попередники, как будто Пеця в это время был на Мальдивах..))
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Йуляприйдэпарядакнаведе.......Йуляприйдэпарядакнаведе......Йуляприйдэпарядакнаведе....
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Юля прийде борги візьме і цими грошима борги віддасть
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Можно даже предположить кто спасет свою любимицу от полного финансового фиаско..)))
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Во всем виноваты папередники, а мы с ПетромЛяксеечем ,так мимо проходили!
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надо наказать папередников. ой, там же наши люди))
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По Конституции, украинцы должны получать украинский газ по цене не дороже, чем совокупные затраты, на его добычу. А Порошенко и все олигархи должны сидеть, за мародерство и аферы на крови. - Бывший судья Конституционного суда Украины Шишкин

Видео

В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3398
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Дефолт это ещё не страшно,а что будет потом,по какому сценарию поведут соевые бездари,неизвестно
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вован...не жалоби
когда перся в премьеры....как-то по другому эта цифра виделась?
откажитесь с*ки на два месяца от своих зарплат (или перейдите на минимальные)
льгот-доплат-приплат-взяток-откатов-офшоров-бонусов-тонусов в "фонд мира на Украине"...
и увидите как этот долг сократится в два раза...
задрали... все на папередников валите... а вы святые...только жадные
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Это по 10 млрд в год хапали? Какой же дурак им давал?
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Во всём виноваты попередники, как будто Пеця в это время был на Мальдивах..))
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гройсмойша такой Мойша,у него этот долг растет в геометрической прогрессии в зависимости от ситуации))))
Ты давай о своих и сениных долгах...откатах....взятках...оффшорах расскажи.
Или давай вали к коле азирову.
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Юля наверное во всем виновата,а то что неуч гроцман пейсатый рулит уже столько лет то это не в счёт
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проклятые папередники..
кстати пэпа тоже в тусне был..
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Пеца всегда был при любой власти для крышевания своего кровавого бизнеса,он и сейчас для этого
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А на сколько выросли доходы "пестунів долі"? Чем больше долгов, тем выше доходы барыг. Вот и вся арифметика. Пустеют с геометрической прогрессией только наши кошельки.
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Он показал как надо управлять государством.
За его премьерство госдолг Украины вырос в два раза.
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а Народ тут до чого, якщо ви-злодії так докерувалися
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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