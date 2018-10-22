EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  191  5
Материалы по теме:
Все про:Brexit (134) Мэй Тереза (118)

 Соглашение с ЕС по условиям Brexit готово на 95%, - Мэй

Соглашение Британии с Евросоюзом относительно условий Brexit готово на 95%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пойдет речь в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед нижней палатой парламента 22 октября, пишет CNN.

В обнародованном заявлении Мэй сказано: "95 % (вопросов. - Ред.) соглашения о выходе и протоколов к нему сейчас решены".

Среди вопросов, которые до сих пор несогласованы между Лондоном и Брюсселем, остается ирландская граница. Мэй опирается на предложения ЕС, чтобы Северная Ирландия оставалась в Таможенном союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция "готова ко всем сценариям" касательно Brexit, - Макрон

Отмечается, что выступление Мэй перед законодателями проходит через несколько дней после масштабного марша за второй референдум о Brexit в Лондоне в субботу. По словам организаторов, в нем приняли участие 670 тысяч человек.

В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что второго референдума относительно выхода страны из ЕС не будет. По словам Мэй, она хочет добиться "хорошей сделки", которая будет работать на Великобританию. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3092640
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раденька, що дурненька. Нічого, скоро порозумнішає. Підрахує втрати і порозумнішає. Але шлях назад легким не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Як правильно подавати особистий приклад дітям

Соглашение с ЕС по условиям Brexit готово на 95%, - Мэй - Цензор.НЕТ 4320
 показать весь комментарий
 
Что ж Тереза так спешит выйти?? А то что молодеж раздуплилась и протестует против выхода уже типа поздно и ничего не значит?
 показать весь комментарий
 
она просто делает свою работу, такая там система, когда прошел референдум, сторонники ЕС как проигравшие ушли в отставку, а Мей вступила в должность и реализует выход
 показать весь комментарий
 
А может Терезе инициировать новые слушания по теме Брексита? Мотивация - изменение мировых тенденций в экономике, климата и растущая миграция населения планеты. Британия готова в одиночку встретить эти проблемы????
А затем после дебатов провести медиа-компанию о солидарности британцев перед стратегическим выбором. Страна должна быть ЕДИНА в своем решении и если есть сомнение необходимо переголосование.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоглашение с ЕС по условиям Brexit готово на 95%, - Мэй
 
 
 
 
 
 вверх