 Администрация морских портов Украины зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского морпортов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте АМПУ.

"Представители Мариупольского филиала ГП "АМПУ" (Администрация морских портов) обнаружили загрязнение акватории Мариупольского морского порта, в районе причала № 3 в месте проведения грузовых операций судном "Vitis".

Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, провели мероприятия по обследованию места загрязнения. По результатам, согласно визуальной оценки, было обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именнорадужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 м2" , - сказано в сообщении.

Отмечается, что представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции в присутствии сотрудников Мариупольского филиала ГП "АМПУ" был произведен отбор проб морской воды, с целью проведения инструментально-лабораторных исследований.

Продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.

Администрацией Мариупольского морского порта принимаются все необходимые меры с целью локализации и ликвидации загрязнения акватории.

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Кроме того, представителями сектора экологической безопасности Херсонского филиала Администрации Морских портов Украины совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря выявили факт сброса вод с шпигатов судна "ST.NICOLAS".

"На судне производились операции по разгрузке аммиачной селитры на причале № 4 Херсонского морского порта. Средствами фото и видеофиксации зафиксирован факт вероятного замывания палубы судна от остатков груза, о чем свидетельствует наличие воды на палубе судна.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря для проведения лабораторных исследований осуществлен отбор проб воды между бортом судна и причалом в местах сброса. В соответствии с протоколом измерений показателей состава и свойств проб воды № 569 от 18.10.2018, в отобранных пробах установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций взвешенных веществ в 15,25 раз, железа в 14,8 раза, нефтепродуктов в 3,4 раза", - сказано в сообщении.

По факту возможного нарушения природоохранного законодательства проводятся мероприятия по установлению причин наличия на палубесудна воды, сброса такой воды с палубы через шпигаты во время разгрузки химического сырья, а также планируется осуществление осмотра судового природоохранного оборудования.