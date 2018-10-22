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 Политика Украины, Общество
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 Новая партия восстановленных РСЗО "Ураган" передана ВСУ после испытаний. ВИДЕО

ГП "Шепетовский ремонтный завод", который входит в концерн "Укроборонпром", завершил ремонт новой партии 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, во время ремонта были востановлены все системы и узлы РСЗО "Ураган". Машины переданы ВСУ после проведения испытаний.

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...
"Это одна из самых больших и дальнобойных систем залпового огня, состоящая на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно попадут в цель на растоянии до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети.

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Новая партия восстановленных РСЗО Ураган передана ВСУ после испытаний 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3092635
 
 
 Топ комментарии
 
А снаряди до них тю-тю, полетіли у вирій.
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Ну сей час начнется, по вылазят наши любимые "клавиатурные генералисимусы" и "деванный спецназ"... Как мы б не относились к соевому мудаку, нужно признать, что за последнее 5 лет армия у нас стала лучше, да в первую очередь на начальном этапе простые люди постарались. Но что не говорите, до всех событий как часто мы слышали, что в армии идут поставки вооружения. Все что я слышал, что при прыщастом, что при зеке только сокращение и тотальный деребан.
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А снаряди до них тю-тю, полетіли у вирій.
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та не, снаряды полетели туда, куда надо полететь было, денюжка за снаряды в Панаме приземлилась.
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Ты новенькое здесь или какой-нибудь носов под новой кличкой?
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Про обьем партии хотелось бы услышать. Одна или две штуки？
Про район дислокации даже не спрашиваю, на фронт они не попадут
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Ты прав. Будут в Киеве патриотов и добробатов разгонять , как и джевелины.
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креативно вас минстэць клеймит, это хорошо. Весной легче вас распозновать будет
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Что такое *минстэць*??? Где оно проявляеться? Пример работы *минстеця* плиз если хоть что то существует в природе!
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все просто, стэцям положено лизать шоколадную часть тела диабетика и спамить тех, кто против повышения тарифов и цен
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Так от ти який - борець за щастя народне...
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Ну сей час начнется, по вылазят наши любимые "клавиатурные генералисимусы" и "деванный спецназ"... Как мы б не относились к соевому мудаку, нужно признать, что за последнее 5 лет армия у нас стала лучше, да в первую очередь на начальном этапе простые люди постарались. Но что не говорите, до всех событий как часто мы слышали, что в армии идут поставки вооружения. Все что я слышал, что при прыщастом, что при зеке только сокращение и тотальный деребан.
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Невыбрасывай свою методичку, она уникальна через год она будет стоить для коллекционеров дороже чем минстець уже потратил на тебя!
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О, понеслись, "кругом зрада". Жаба давит, что на тебя убого не тратят?
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Армию соевые развивают ровно на столько, на сколько б не пришло хуйло и не отобрало коробку с канхфетами - ни больше не меньше.... ни авиации, ни кораблей..зато повысить на 25% гарячую вадичку не преминули позаботиться....
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Почему ты мне эти возмущения высказываешь? Или я этого не понимаю...
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ну извини..не тебе конкретно, просто что бы слышали)))
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Согласен, наша армия изменилась в лучшую сторону, но не настолько, чтобы заявлять:
в Украине одна из сильнейших армий в Европе. Этот Петин рейтинг сойдет только для
шоколадной секты. Еще три взрыва арсеналов и, чем будут стрелять
эти РСЗО "Ураган" - рельсами? Чтобы Украинская Армия стала одной из сильнейших,
необходимо разогнать совдеповских генералов, заместить их боевыми полковниками,
которые и построят современную Украинскую Армию.
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Ну да, я их расхерячил и забыл, извини, вылетело как то с головы. Склады каким боком к передачи техники в ВСУ?
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І що з нею робити, якщо наші пацани, як в 41 по окопах і бліндажах з списаними калашами сидять... ага, тільки на парад
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Ти ще забув написати, що вони голі і босі... Ну тіпа одна пара шкарпеток на двох.. Або ще щось...
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а це майже очевидно, якби вони забезпечувались дєржавою...а так форма і пів оснащення або за свої або волонтери... сам там був, бачив, позорище
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разве что для парада, стрелять все равно нечем
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более того, стрелять минские даже запрещают
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Главное чтобы снаряды на Ураганы в будущем все не про....ли
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На "атмосферных" фронтах ожидаются "Ураганы".Не плохая метеосводка.
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Воно издевается "продолжаем укреплять обороноспособность" ... может Педра будет последовательной и на своих фабриках организует выпуск боеприпасов утраченых на складах в результате "патужных рихформ"?
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за 2 года проебать 3 основных склада боеприпасов - это надо постараться .Петя смог
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Глеб Жиглов красиво ответил на такой же закидон припоминаеш?
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Сподіваюсь снаряди до них вже розробляють.
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Ольха - 300 мм (совместима с РСЗО Смерч)
а это Ураган - 220
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На відстані 35 км один залп накриває майже 50 гектарів. Але є і інші ракети до Урагану, які можуть миттєво засіяти простір перед наступаючим противником протипіхотними та протитанковими мінами... Коли ворог зупиниться, РСЗО висувається вперед на пару кілометрів - і нищить його.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая партия восстановленных РСЗО "Ураган" передана ВСУ после испытаний. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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