 Новая партия восстановленных РСЗО "Ураган" передана ВСУ после испытаний. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, во время ремонта были востановлены все системы и узлы РСЗО "Ураган". Машины переданы ВСУ после проведения испытаний.
"Это одна из самых больших и дальнобойных систем залпового огня, состоящая на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно попадут в цель на растоянии до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети.
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Про район дислокации даже не спрашиваю, на фронт они не попадут
в Украине одна из сильнейших армий в Европе. Этот Петин рейтинг сойдет только для
шоколадной секты. Еще три взрыва арсеналов и, чем будут стрелять
эти РСЗО "Ураган" - рельсами? Чтобы Украинская Армия стала одной из сильнейших,
необходимо разогнать совдеповских генералов, заместить их боевыми полковниками,
которые и построят современную Украинскую Армию.
а это Ураган - 220