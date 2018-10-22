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 Экзамены для кандидатов в Антикоррупционный суд назначены на 12 и 14 ноября, - ВККС

Кандидаты в Высший антикоррупционный суд будут сдавать экзамены 12 и 14 ноября.

Такое решение приняли члены Высшей квалификационной комиссии судей во время заседания 18 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

На 12 ноября назначено тестирование для кандидатов в новый суд, на 14 ноября - практическое задание.

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Собеседования с кандидатами, которые пройдут два первых этапа конкурса, ВККС планирует на декабрь этого - январь следующего года.

Кроме этого, ВККС проверяет кандидатов в Высший антикорсуд на соответствие требованием к судьям этого суда, предусмотренным в законодательстве. По состоянию на 18 октября, на 27 мест в Антикоррупционном суде претендует 215 кандидатов. На 12 мест в Апелляционную палату - 97 кандидатов.

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30 кандидатов по разным причинам уже выбыли из конкурса.

Источник: https://censor.net.ua/n3092633
 
 
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Не экзамены, а торги... Называйте вещи своими именами.
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Пока президентом Порошенко ни о какой реальной борьбы с коррупцией не может быть и речи. Порошенко по своей сути Гарант коррупции и делает все возможное чтобы коррупционеры чувствовали себя в стране вольготно.

Петя не дает НАБУ возможности нормально работать, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается. Ну еще бы, у президента для этого есть все возможности, на то он и президент. Мог бы употребить эти возможности для борьбы с коррупцией, но ему это нафиг не надо.

Зато Саакашвили, который пытался бороться с коррупцией, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкзамены для кандидатов в Антикоррупционный суд назначены на 12 и 14 ноября, - ВККС
 
 
 
 
 
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